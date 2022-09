Test uniwersalnej kamery IP 2K z Wi-Fi – Tenda CP7

Testujemy tanią i prostą w obsłudze kamerę IP od Tenda. Model CP7 posiada możliwość monitorowania i śledzenia naszego otoczenia czy funkcję intercomu. Jak sprawdziła się w praktyce i czym nas zaskoczyła? Sami zobaczcie.

Pomimo że kamery IP znacząco potaniały przez ostatnie lata, wciąż mało użytkowników decyduje się na ich zakup. Warto jednak wiedzieć, że ten niedrogi gadżet może pełnić wiele przydatnych funkcji. Możemy go wykorzystać nie tylko do zabezpieczenia naszego domu, miejsca pracy czy samochodu na parkingu pod blokiem. Urządzenie może także pełnić rolę elektronicznej niani, czy służyć do przypilnowania naszego niesfornego czworonoga, podczas gdy my jesteśmy w pracy. Ten niewielki gadżet może stanowić alternatywę dla instalacji dużych, rozbudowanych systemów monitorowania.

Przykładem jest Tenda CP7 - mała kamera IP, która pozwala nam w łatwy sposób zabezpieczyć nasz dom... i nie tylko.

Tenda CP7 - Budowa

Kamera dostarczana jest w średniej wielkości kartonie. Jego kolorystyka utrzymana została w klasycznych barwach dla Tendy, przez co łatwo będzie go można zidentyfikować na półce w sklepie. Poza zdjęciem produktu producent umieścił na opakowaniu wszystkie kluczowe cechy i specyfikację techniczną urządzenia. Nie zapomniano o kodzie QR umożliwiającym pobranie aplikacji mobilnej TDSEE na iOS lub Androida. W przypadku tego drugiego systemu, niestety, nie zostaniemy przekierowani do sklepu Google Play, a na stronę producenta.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld.pl fot. Dominik Kujawski/PCWorld.pl fot. Dominik Kujawski/PCWorld.pl

W środku znajdziemy dość standardowy zestaw dodatków. Poza samą kamerą otrzymujemy potrzebny do jej pracy zasilacz, dokumentację oraz elementy montażowe. Kompaktowy zasilacz dostarcza napięcie 12 V 1 A (9 W) i jest zakończony standardową, okrągłą wtyczką o średnicy 5,5 mm. Dużym plusem jest długi, aż 3-metrowy przewód, więc bez problemów umieścimy kamerę w każdym miejscu.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld.pl

Jej obudowa została wykonana w całości z tworzywa sztucznego. Korpus przypomina ścięty stożek, choć niektórym może kojarzyć się z jajkiem. Wymiary urządzenia to zaledwie 103 x 88 x 88 mm. Kamera z zewnątrz została wykończona białą, matową powłoką. Jedynym błyszczącym elementem jest czarna kula umieszczona pośrodku. To właśnie w tym obrotowym module znajduję się obiektyw kamery z matrycą, mikrofon, slot dla karty SD oraz przycisk do resetowania urządzenia.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld.pl fot. Dominik Kujawski/PCWorld.pl

Z tyłu urządzenia umieszczono maskownicę głośnika, złącze zasilania oraz port Ethernet 10/100 Mbps umożliwiający podłączenie przewodowe.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld.pl

Na spodzie znajdziemy naklejkę informacyjną, antypoślizgowe nóżki oraz mechanizm blokujący uchwyt, który pozwoli na zamontowanie kamery na ścianie lub suficie. Kamera posiada pełny obrót 360° w poziomie oraz 155° w pionie, dzięki czemu łatwo można wyeliminować tak zwaną martwą strefę, czy poprawić błędy przy ewentualnym montażu.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld.pl

Tenda CP7 nie tylko może stać na blacie naszego biurka czy na półce - dzięki dołączonym do zestawu elementom montażowym w łatwy sposób zainstalujemy kamerę na ścianie czy na suficie. Dodatkowo, jak deklaruje producent, urządzenie może pracować w pomieszczeniach o temperaturze od -10℃ do + 50℃ i to przy wysokim poziomie wilgotności. Dzięki temu bez problemu możemy zainstalować kamerę w również w nieogrzewanym garażu, magazynie czy piwnicy.

Tenda CP7 – Instalacja i oprogramowanie.

Przy pierwszym podłączeniu do zasilania ujrzymy czerwoną diodę migającą tuż nad obiektywem. Dopiero po kilku sekundach zmienia ona kolor na niebieski i następuje wstępna inicjalizacja urządzenia. Podczas tego procesu przeprowadzane są wstępne testy wszystkich systemów i napędów. Po około minucie usłyszymy pierwszy komunikat w języku angielskim, informujący, że urządzenie jest gotowe do konfiguracji. Tutaj należy zwrócić uwagę, że komunikaty głosowe są dość głośne.

Po wstępnej inicjalizacji kamera jest gotowa do sparowania z naszą siecią, a dokładniej ze wspomnianą już aplikacją TDSEE. Możemy ją pobrać zarówno z Google Play oraz z Apple App Store.

Na kolejnym etapie zostaniemy poproszeni o zalogowanie się do aplikacji. Jeżeli nie posiadamy jeszcze konta musimy się zarejestrować. Następnie klikamy przycisk “Dodaj urządzenie” i skanujemy kod QR umieszczony na spodzie urządzenia. Kolejnym krokiem jest konfiguracja Wi-Fi. Kamera Tendy korzysta tylko z pasma 2,4 GHz, więc pamiętajcie o wybraniu odpowiedniej sieci (SSID). Wpisujemy nasze hasło do sieci bezprzewodowej i przechodzimy dalej. Na ekranie naszego telefonu zostanie wygenerowany kod QR z ustawieniami Wi-Fi, którym to sparujemy naszą kamerę IP. Umieszczamy telefon ok. 15-25 cm przed obiektywem Tendy CP7 i czekamy na komunikat, że urządzenie przystępuje do konfiguracji. Ostatnim krokiem jest nadanie nazwy naszej kamerze, w celu jej łatwej identyfikacji (praktyczne, gdy korzystamy z kilku urządzeń).

Po tym niedługim procesie kamera jest już gotowa do pracy.

Aplikacja mobilna TDSEE została w pełni przetłumaczona na język polski, dzięki czemu nikt nie powinien mieć problemu z jej użyciem. Na ekranie głównym znajdziemy aktualny obraz z podłączonego urządzenia, możliwość obracania kamery, funkcję zamykania obiektywu, robienia zdjęć i filmów oraz opcję włączenia mikrofonu w aparacie. Istnieje również joystick do ręcznego sterowania kamerą. Korzystając z poniższych skrótów, możesz udostępnić obraz z kamery innemu użytkownikowi, wykupić usługę zapisu w chmurze, aktywować funkcję interkomu (komunikacja dwukierunkowa) czy włączyć alarm.

W prawym górnym rogu znajduje się przycisk ustawień. Można tam zobaczyć podstawowe informacje o urządzeniu, aktualną wersję oprogramowania, skonfigurować połączenie Wi-Fi, wykupić subskrypcję na pamięć w chmurze, ustawić nagrywanie na karcie SD, sposób działania funkcji alarm czy orientację kamery. Zwłaszcza o tym ostatnim warto pamiętać, gdy decydujemy się na montaż urządzenia na suficie. Dodatkowo możemy wyłączyć diodę LED informującą o pracy urządzenia, by to nie było widoczne, zwłaszcza gdy w pomieszczeniu jest ciemno.

Jak wspomnieliśmy, nagrania możemy przechowywać na karcie SD zainstalowanej w urządzeniu. Nie jest to jednak najbezpieczniejsza opcja, ponieważ gdy podczas włamania kamera zostanie zniszczona nie będzie możliwości ich odzyskania. W tej sytuacji dużo lepszym rozwiązaniem jest zapis w chmurze. Opcja ta jest płatna i nie mamy możliwości wybrania innych serwerów niż te proponowane przez producenta. Ceny pakietów zależą od rodzaju wykupionej usługi oraz czasu jej trwania i zostały zaprezentowane na poniższym screenie. Miłym bonusem jest możliwość otrzymania pierwszych 3 miesięcy subskrypcji za darmo.

Tenda CP7 – Specyfikacja

Rozdzielczość (maks,) 2560 x 1440 px Typ matrycy CMOS Kompresja H,265 Długość ogniskowej (LOV) 4 mm Kąt widzenia w poziomie 360 ° Kąt widzenia w pionie 155 ° Możliwość App tak, TDSEE Rodzaj transmisji danych WLAN Standard WLAN IEEE802,11b, IEEE802,11g, IEEE802,11n Maksymalny zasięg czujnika IR 12 m Użytkowanie Do użytku domowego Typ karty pamięci microSD Karte (do 128 GB) Wysokość produktu 103 mm Średnica produktu 88 mm Wym, (Ø x W) 88 mm x 103 mm Waga 0,00 Wartość przesłony F2,2 Kolor biały Standard sygnału IP Specyfikacja nadzoru video nagrywanie na kartę pamięci, z dwustronną komunikacją, z głośnikiem, z mikrofonem, z diodami LED IR, z rozpoznaniem osoby, z funkcją obrotu i pochylania Integracja z chmurą danych Tak, płatna subskrypcja

Tenda CP7 – Testy

Pierwsze testy wykonałem w ciągu dnia i nie miałem nic do zarzucenia jakości obrazu rejestrowanego przez kamerę Tenda. Duża ilość szczegółów pozostaje widoczna, co pozwala szybko określić, czy coś nie zmieniło swojego miejsca położenia. Dodatkowo wydrukowałem tablicę testową rozdzielczości, używaną do testów aparatór i kamer cyfrowych, udostępnioną przez Uniwersytet Cornell’a. Poniżej prezentuję zdjęcia wykonane w różnej odległości od prezentowanej planszy.

Tablica testowa udostępniona przez Uniwersytet Cornell'a

Większość szczegółów wydruku jest widoczna nawet z 3,5 metra || fot.Dominik Kujawski/PCWorld.pl

Sztuczne oświetlenie nie wpływa na jakość rejestrowanego obrazu||fot. Dominik Kujawski/PCWorld.pl Kamera umieszczona przy komputerze, łatwo pozwoli ustalić kto z niego korzysta || fot. Dominik Kujawski/PCWorld.pl

Nawet przy odległości ponad 3 m widać wyraźnie wydrukowany obraz testowy, co potwierdza wysoką jakość zastosowanego sensora. Nic też nie stoi na przeszkodzie, byśmy użyli kamery do przypilnowania naszego samochodu na parkingu. Jak widać na poniższym zdjęciu, kamera Tendy nie ma z tym problemów, nawet jeśli jest umieszczona za szybą.

Kamera bez problemu rejestruje w czasie dnia co dzieje się za oknem || fot. Dominik Kujawski/PCWorld.pl

Tenda CP7 ma cztery diody IR, dzięki którym kamera może rejestrować obraz nawet przy kiepskim oświetleniu. W opcjach możemy również na stałe włączyć opcję rejestrowania obrazu z włączoną podczerwienią, należy tylko pamiętać, że nagrania będą wtedy czarno-białe. Pierwsze próby wykonane w pomieszczeniu potwierdzają wcześniejsze spostrzeżenia. Obraz, mimo że monochromatyczny, pozostaje bardzo wyraźny.

Dzięki kamerze możemy sprawdzić co w nocy robił nasz pupil ||| fot. Dominik Kujawski/PCWorld.pl i czy przypadkiem nie szalał po meblach || fot. Dominik Kujawski/PCWorld.pl

Gorzej wyglądała sytuacja, gdy podszedłem ponownie do próby rejestrowania samochodu stojącego na parkingu. Problemem okazały się wspomniane diody IR. Ich niewidzialne dla ludzkiego oka światło, mimo wszystko odbija się od szyby, powodując refleksy, przez co obraz jest nieczytelny. Być może problemem jest tutaj trzyszybowy wkład okienny, ale warto o tym wspomnieć. Przy otwartym oknie, co latem nie stanowi problemu, obraz jest bardzo wyraźny i widoczne są szczegóły dość mocno oddalone od obiektywu. Producent deklaruje maksymalny zasięg nawet do 12 metrów. Jeżeli zależy nam głównie na pilnowaniu otoczenia naszego domu, lepiej skorzystać w tym przypadku z dedykowanych urządzeń zewnętrznych od Tendy.

Odpicia kamery i diod IR od szyby w trybie nocnym || fot. Dominik Kujawski/PCWorld.pl Przy otwartym oknie w nocy, rejestracja samochodu na parkingu nie stanowi problemu ||fot. Dominik Kujawski/PCWorld.pl

Mimo że Tenda CP7 to kamera wewnętrzna, sprawdza się znakomicie nie tylko pomieszczeniach. Śmiało można ją również również wykorzystać do podglądu tego, co się dzieje na zewnątrz. Przykładowe nagranie wideo zarejestrowane kamerą Tenda CP7:

Podsumowanie

Tenda CP7 to ciekawa kamera, która w łatwy sposób umożliwia zorganizowanie inteligentnego domowego nadzoru wideo. Widziałem wiele profesjonalnych systemów instalowanych w dużych obiektach handlowych, które mogą pomarzyć o takiej jakości obrazu. To dobre rozwiązanie niezależnie od tego, czy jest używane jako elektroniczna niania, domofon czy czy wykorzystane jako kamera do monitorowania naszego domu, sklepu czy biura. Model posiada wiele ustawień oraz opcji instalacji, by każdy mógł dopasować urządzenie do swoich potrzeb. Warto też wspomnieć o bardzo dobrym sensorze umożliwiającym nagrywanie obrazu w rozdzielczości 2K, obecności diod IR czy możliwości rejestracji w nocy, co przy niskiej cenie - niecałe 200 zł - wydaje się wręcz niemożliwe do osiągnięcia.