Testuję Realme GT3, czyli smartfona, którego naładujesz do pełna w 10 minut

Realme GT3 doczekał się swojej globalnej premiery 28 lutego podczas targów MWC 2023. Wcześniej urządzenie pojawiło się na swoim rodzimym, chińskim rynku, gdzie trafiło do sprzedaży jako model GT Neo 5. Od pierwszych pokazów wiadomo było, że smartfon zostanie wyposażony w funkcję, której brakuje w wielu topowych flagowcach konkurencji. Mowa o rekordowo szybkim ładowaniu, którego moc to 240 W.

Debiut Realme GT3 sprawił jednak, że zacząłem się zastanawiać nad tym, czy ten smartfon ma do zaoferowania coś więcej? Błyskawiczne ładowanie to przecież zdecydowanie za mało, żeby przekonać do siebie potencjalnych użytkowników. Po kilku tygodniach testów mogę śmiało powiedzieć, że omawiany model to jeden z najciekawszych średniaków na rynku, ale niestety ma on również swoje wady.

Realme GT3 - nietypowy design ze swoimi mocnymi oraz słabymi stronami

Na tapecie obraz autorstwa Piotra Topolskiego (@piotr_topolski_painter) Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Realme GT3 posiada unikalny design, w którym wyróżnia się przede wszystkim tył urządzenia. Zacznę może on gorszych informacji, ponieważ testowany smartfon został wyposażony w plastikowe plecki. Nie chcę w tym miejscu jednoznacznie określić tej decyzji producenta jako złej, bo z całą pewnością ma ona również swoje zalety. Realme GT3 jest dzięki takiemu rozwiązaniu lżejszy, nie musimy martwić o palcowanie tyłu urządzenia, a prawdopodobnie wpłynie to również na jego ostateczną cenę w polskiej dystrybucji. Z drugiej strony szklane plecki nadałyby mu nieco bardziej flagowego wyglądu i sprawiły, że smartfon zdecydowanie wyróżniłby się na tle innych średniopółkowych modeli. No cóż, bez ceny flagowca nie można mieć wszystkiego.

Chciałbym w tym miejscu zauważyć, że urządzenie jest bardzo śliskie. Podczas testów rzadko zakładałem na niego etui ochronne, a więc przestrzegam przed tym wszystkich użytkowników, którzy - podobnie jak i ja - nie przepadają za case'ami. Na pleckach smartfona znajduje się także dość nietypowa wyspa na obiektywy, połączona z funkcją, za którą zdążyłem się stęsknić - mam na myśli diodę powiadomień. Zacznę jednak od miejsca na aparaty, ponieważ zostały one umieszczone na polu sporego prostokąta, który wydaje się zdecydowanie zbyt duży jak na dwa oczka pod kamery. Te wyraźnie odcinają się na tle tyłu całego urządzenia i łatwo odnieść wrażenie, że Realme poszło konstrukcyjnie w dokładnie odwrotnym kierunku niż np. Samsung ze swoim minimalistycznym podejściem.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Obok aparatów znajduje się płytka, na której znajdziemy nazwę procesora wykorzystanego do konstrukcji modelu GT3. Ramka wokół nazwy chipsetu spełnia rolę diody powiadomień. Przyznam, że wygląda to nietypowo i z całą pewnością sprawia, że nowy smartfon Realme wyróżnia się designem na tle swojej konkurencji.

Na bocznych krawędziach urządzenia znajdziemy oczywiście przyciski funkcyjne (te znajdują się na dwóch różnych bokach), głośniki stereo, złącze USB-C oraz tackę na karty SIM. Smartfon nie posiada wejścia słuchawkowego, co raczej nie stanowi w 2023 roku wielkiego zaskoczenia. Jest to nieco rozczarowujące, ale niestety zdążyłem się już przyzwyczaić do takiego podejścia producentów.

Specyfikacja

Wymiary 163.9 x 75.8 x 8.9 mm Waga 199 g Rozmiar wyświetlacza 6,74-cala Wyświetlacz AMOLED Jasność szczytowa 1400 nitów Częstotliwość odświeżania ekranu Adaptacyjna do 144 Hz Procesor Snapdragon 8 Plus Gen 1 Pamięć RAM 16 GB System operacyjny Android 13 Pamięć wewnętrzna 256 GB UFS 3.1 Aparat główny 50 Mpix Dodatkowe obiektywy 8 Mpix (Ultraszerokokątny) + 2 Mpix (Mikroskop) Przedni obiektyw 16 Mpix Bateria 4600 mAh Ładowanie 240 W Wodoodporność Brak informacji Porty USB-C Czytnik kart pamięci Nie

Realme GT3 - smartfon stworzony do multimediów

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Po kilkutygodniowych testach muszę przyznać, że jestem naprawdę zadowolony z ogólnego działania modelu GT3. Zacznę może od wydajności urządzenia, która w mojej opinii stoi na flagowym poziomie. Smartfon został oparty na procesorze Snapdragon 8 Plus Gen 1, czyli tej samej jednostce, którą możecie kojarzyć z topowych modeli konkurencji. Wśród urządzeń wykorzystujących ten chipset znajdują się między innymi:

Galaxy Z Flip 4/Galaxy Z Fold 4 ,

, ASUS ROG Phone 6 Pro ,

, Xiaomi 12T Pro ,

, Motorola Edge 30 Ultra.

Łatwo dostrzec tu pewien schemat i zauważyć, że wszystkie te urządzenia były w zeszłym roku flagowymi produktami swoich marek. Miałem również przyjemność testować część z tych smartfonów i muszę przyznać, że Realme GT3 kompletnie od nich nie odstaje. Telefon jest responsywny, wszystkie animacje są bardzo płynne, a ja nie uświadczyłem żadnych problemów z nadmiernym przegrzewaniem urządzenia. Jest to zasługa nie tylko samego procesora, ale i 16 GB pamięci RAM, które dodatkowo możemy rozszerzyć o 4 GB, 8 GB lub 12 GB wydzielone z pamięci masowej urządzenia.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Nie mam wątpliwości co do tego, że Realme GT3 to urządzenie stworzone do konsumowania multimediów. Oczywiście mam świadomość, że można to powiedzieć o niemalże każdym smartfonie, ale testowany model ma w sobie dwie istotne zalety, które sprawiają, że oglądanie filmów czy granie w mobilne tytuły jest przyjemniejsze. Mam w tym miejscu na myśli dobry ekran oraz solidne głośniki.

Wyświetlacz posiada przekątną 6.74-cala, a więc jest dosyć duży i jego obsługa jedną ręką może stanowić problem dla części użytkowników (szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę śliskie plecki). Z drugiej strony tak duży ekran pozwala na oglądanie filmów w wygodne sposób, a na wrażenie płynności wszystkich animacji wpływa również szybkie odświeżanie obrazu, którego maksymalna wartość to 144 Hz. Głośniki również zrobiły na mnie pozytywne wrażenie i choć daleko im do poziomu iPhone'ów od Apple czy ROG Phone'ów od ASUSA, to oferują zadowalającą głośność i czyste brzmienie.

Niestety model GT3 posiada również swoje wady, a największą z nich jest w mojej opinii nakładka producenta. Natrafiłem na kilka sytuacji, w których YouTube (problem dotyczył u mnie tej konkretnej aplikacji) po prostu się wyłączał. Pomimo braku wielu otwartych kart w tle, program samodzielnie się zamykał i nie uzasadniał swojego działania w żaden sposób. Podczas 3 tygodni testów zdarzyło mi się to 4-krotnie, co nie wydaje się dużą ilością, ale nie powinno w ogóle mieć miejsca.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Nie rozumiem też kilku dziwnych systemowych rozwiązań, które Realme wprowadziło na swoje urządzenia. Bardzo nieintuicyjne wydaje się otwieranie menu, które wiąże się z wyskakującą klawiaturą do wyszukiwarki aplikacji. Opcję tę można wyłączyć w ustawieniach, jednak domyślnie pozostaje ona uruchomiona, a podejrzewam, że większość użytkowników nie chcę przeszukiwać całości ustawień. Nie spodobała mi się także duża ilość preinstalowanych aplikacji, do czego niestety zdążyli mnie już przyzwyczaić chińscy producenci smartfonów.

Z drugiej strony chciałbym pochwalić Realme GT3 za sporą ilość ustawień, które pomagają spersonalizować używanie telefonu. Na uwagę zasługuje również przyjemna haptyka, której parametry także możemy modyfikować.

Realme GT3 - powrót diody powiadomień

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Realme GT3 to drugi testowany przeze mnie w tym roku smartfon, który posiada diodę powiadomień. Pierwszym urządzeniem był model Reno 8T, oferujący świecący pierścień, umieszczony na jednym z obiektywów. Realme częściowo poszło w tę samą stronę i również umiejscowiło swoją diodę na pleckach urządzenia. Podświetlenie otrzymało nawet specjalną ramkę, która znajduje się za przezroczystym elementem, imitującym szybkę.

Producent zadbał o sporą ilość rozwiązań systemowych, które urozmaicają działanie funkcji. W ustawieniach możemy więc modyfikować sytuacje, w jakich zostanie ona uruchomiona oraz dostosowywać kolor podświetlenia do typu powiadomień. Dioda informuje również o stanie baterii oraz trwającym ładowaniu. Jak możecie zobaczyć na poniższym zrzucie ekranu, część informacji wyświetla się w języku angielskim, co stanowi idealny przykład na to, że system w Realme GT3 zdecydowanie nie jest doskonały.

Fot. PCWorld Fot. PCWorld Fot. PCWorld Fot. PCWorld

Realme GT3 - solidna wydajność

Podczas moich testów postanowiłem również sprawdzić, jak Realme GT3 sprawdzi się w aplikacjach, których głównym celem jest weryfikowanie wydajności urządzeń mobilnych. Użyłem w tym celu dwóch popularnych programów - 3DMark oraz Geekbench 6. Wyniki uzyskane przez omawiany model możecie sprawdzić poniżej:

Geekbench 6

Realme GT3: 1385 pkt./3928 pkt.

3DMark

Realme GT3: 2782 pkt.

Te rezultaty przypominają mi testy zeszłorocznego Xiaomi 12T oraz Motoroli Edge 30 Fusion. Pierwszy z modeli zdobył 926 pkt. na jednym rdzeniu oraz 3600 pkt. na wielu rdzeniach, natomiast Motorola uzyskała 1173 pkt. na jednym rdzeniu oraz 3562 pkt. na wielu rdzeniach (test przeprowadzone w aplikacji Geekbench 5). Realme GT3 jest więc wyraźnie lepszy od obu tych urządzeń, choć warto zauważyć, że są one tańsze od omawianego przeze mnie smartfona (nadal jednak należą do średniej półki cenowej i stanowią atrakcyjną konkurencję dla modelu GT3).

Fot. PCWorld Fot. PCWorld Fot. PCWorld

Realme GT3 - trudny do oceny aparat

Na pleckach modelu GT3 znajdziemy trzy obiektywy - główny o rozdzielczości 50 Mpix, ultraszeroki oferujący 8 Mpix oraz kamerę mikroskopową (2 Mpix). Nie będę jednak poświęcał zbyt wiele miejsca na omówienie zagadnień technicznych, ponieważ na efekty uzyskane przy pomocy smartfona ma wpływ wiele pośrednich czynników. Poniżej znajdziecie serię zdjęć wykonanych w ciągu dnia - przy użyciu ustawień domyślnych. Ogólnie przyznaję, że zdecydowana większość z nich mi się podoba, choć mam wrażenie, że czasem Realme GT3 ma problem z oświetleniem, które rozprasza się na zdjęciu.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Całkiem nieźle sprawdza się tryb nocny w aparacie, co możecie ocenić poniżej.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Na uwagę zasługuje również obiektyw mikroskopowy, dzięki któremu urządzenie jest w stanie wykonywać zdjęcia nawet gdy fotografowany przedmiot znajduje się bezpośrednio przy aparacie. Smartfon wykorzystuje do tego specjalny tryb (dostępny w aplikacji kamery), uruchamiający doświetlenie i umożliwiający wykonanie fotografii. Testowałem już podobną funkcję w modelach Reno 8T oraz Reno 7 od OPPO i mam wrażenie, że w Realme działa ona nieco lepiej (szybciej łapie ostrość).

Powierzchnia swetra Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Powierzchnia gitary Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl Powierzchnia płótna malarskiego z nałożoną farbą Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Realme GT3 - rekordowo szybkie ładowanie

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Testowany model został wyposażony w baterię o pojemności 4600 mAh. Możecie w tym miejscu pomyśleć, że to niewiele jak na tak duże urządzenie i będziecie mieli rację. Większość smartfonów o podobnych rozmiar posiada ogniwo, któreo pojemność to 5000 mAh. W efekcie zdarzyło mi się wyładować telefon w ciągu dnia, ale muszę w tym miejscu zauważyć, że korzystałem z niego dosyć intensywnie. Oprócz ekranu ustawionego na adaptacyjne odświeżanie (który niemalże cały czas był włączony, ponieważ regularnie kontroluję swoją listę zadań na dany dzień), często korzystałem także z YouTube'a. Jednak, czy jakakolwiek pojemność baterii ma w ogóle znaczenie przy ładowaniu o mocy 240 W? Przyznam szczerze, że nie za bardzo.

Każdy z nas zapewne często znajduje się w sytuacji, gdy przed wyjściem z mieszkania orientujemy się, że nasz smartfon posiada jakieś 20% baterii. W testowanym urządzeniu taka sytuacja nie stanowi w ogóle żadnego problemu, ponieważ naładowanie modelu GT3 do pełna trwa około 10 minut. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć, jak tak wysoka moc ładowania wpływa na żywotność baterii w perspektywie roku czy dwóch lat i w tym wypadku mogę opierać się jedynie na zapewnieniach producenta (które z założenia zawsze będą bardzo optymistyczne). Muszę jednak przyznać, że 240 W ładowanie jest niezwykle komfortowe i faktycznie sprawia, że przestałem w ogóle spoglądać na poziom baterii w ciągu dnia.

Realme GT3 - alternatywy dla smartfona

Realme GT3 to naprawdę przyzwoity średniopółkowiec, który zachęca wieloma unikalnymi funkcjami. Przyszli użytkownicy tego modelu z całą pewnością docenią wysoką częstotliwość odświeżania obrazu, nienaganną wydajność oraz obecność diody powiadomień. Design urządzenia pozostaje kwestią, którą trudno jednoznacznie ocenić, ale rekordowa moc ładowania jest zdecydowanie sporą zaletą smartfona. W momencie pisania tej recenzji model GT3 nie trafił jeszcze do oficjalnej polskiej sprzedaży, a więc poniżej znajdziecie kilka alternatyw dla omawianego telefonu. Zakładam, że spora część czytelników zainteresowała się nowym Realme ze względu na jego wysoką moc ładowania, a więc w ramach zastępczych propozycji przygotowałem inne modele, które również wyróżniają się na tle konkurencji pod tym względem.

Infinix Zero Ultra 8/256 GB

Moc ładowania: 180 W / Cena: 2999 zł / Link

Realme GT Neo 3 12/256 GB

Moc ładowania: 150 W / Cena: 2879 zł / Link

Motorola Edge 30 Ultra 12/256 GB

Moc ładowania: 125 W / Cena: 4499 zł / Link

Xiaomi 13 Pro 12/256 GB

Moc ładowania: 120 W / Cena: 6299 zł / Link

OnePlus 11 16/256 GB

Moc ładowania: 100 W / Cena: 4899 zł / Link

Nie wiemy jeszcze dokładnie w jakiej kwocie Realme GT3 zadebiutuje nad Wisłą, ale poznaliśmy już jego cenę na globalnym rynku. Urządzenie kosztuje (w najniższej konfiguracji) 649 dolarów, co przekłada się na około 2800 zł. Wątpię jednak, aby w Europie cena była równie niska, ponieważ to oznaczałoby, że urządzenie będzie kosztować niewiele więcej od zeszłorocznego GT Neo 3. Spodziewam się więc, że Polsce jego koszt wyniesie około 3000 - 3200 złotych, ale zaznaczam, że na oficjalne komunikaty w tej kwestii musimy poczekać do kolejnego ruchu ze strony producenta.