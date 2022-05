Testujemy Dyson Purifier Cool TP7A - czy jest wart swojej ceny?

Coraz częściej pragniemy sięgać po nowoczesne urządzenia, które nie tylko zwiększają nasz komfort czy bezpieczeństwo, ale i wpływają na zdrowie. Czy warto zainwestować w Dyson Purifier Cool TP7A, aby w pełni cieszyć się czystym i świeżym powietrzem w domowym zaciszu? Sprawdzamy, jak sprawuje się jeden z bardziej innowacyjnych oczyszczaczy powietrza.

Stajemy się coraz bardziej świadomi zagrożeń dotyczących naszego zdrowia, w tym zanieczyszczeń powietrza pojawiających się w naszym otoczeniu. Zagrożeniem jest nie tylko smog występujący w dużych miastach, ale także kurz czy szkodliwe mikroorganizmy występujące w naszych domach. Na szczęście nowoczesna technologia pozwala nam uchronić się przed tymi niebezpieczeństwami. Z pomocą przychodzą oczyszczacze powietrza, które są w stanie zagwarantować w pełni czyste powietrze. Aktualnie na rynku znajdziemy wiele tego typu urządzeń. Jak wybrać jednak sprzęt, który w pełni sprosta naszym oczekiwaniom? Warto stawiać na sprawdzone produkty znanych marek, a także dopasować sprzęt do naszych indywidualnych preferencji – ważny będzie tutaj nie tylko wygląd czy rozmiar urządzenia, ale również poszczególne parametry, takie jak np. współczynnik CADR, sposoby filtracji i rodzaje filtrów, czujniki czy funkcjonalność. W moje ręce trafił oczyszczacz powietrza marki Dyson - Purifier Cool TP7A. Nie mogłam przejść obojętnie, kiedy nadarzyła się okazja przetestowania sprzętu. W poniższej recenzji przedstawię, jak urządzenie sprawdza się w praktyce, jakie funkcje oraz możliwości posiada, a także czy warto zdecydować się na ten model.

Dyson Purifier Cool TP7A – technologie oraz możliwości

Oczyszczacz Dyson Purifier Cool TP7A ma za zadanie usuwać zanieczyszczenia z całego pomieszczenia, a przy tym uniemożliwiać uwalnianie szkodliwych związków z urządzenia. Odpowiada za to konstrukcja modelu oraz odpowiednie uszczelnienie zgodne ze standardami filtra HEPA. Jego zastosowanie umożliwia przechwycenie cząsteczek nawet do 0,1 mikrona (dla porównania, ludzkie oko może ujrzeć obiekty powyżej 10 mikronów). Najbardziej znaczącą odznaką jest pozytywna rekomendacja ECARF, organizacji badającej sprzęt pod względem alergenów.

Dyson Purifier Cool™ Autoreact TP7A/fot. Angelika Kubicka

Filtry

Za skuteczne oczyszczanie odpowiada zaawansowany zestaw filtrów:

Dyson Purifier Cool TP7A jest skonstruowany tak, aby filtrować powierzchnię w 350 stopniach. Technologia Air Multiplier generuje silną cyrkulację docierając do wielu zakamarków w domu. W efekcie, do oczyszczacza docierają szkodliwe związki nawet znajdujące się w innej części pomieszczenia lub w bezpośrednio sąsiadujących. Przekonałam się o tym już podczas gotowania i smażenia w kuchni. Neutralizacja zapachów spisuje się na medal, mimo usytuowania urządzenia kilkanaście metrów dalej.

Filtr wstępny - odpowiedzialny za wyłapywanie największych zabrudzeń, takich jak np. sierść zwierząt

- odpowiedzialny za wyłapywanie największych zabrudzeń, takich jak np. sierść zwierząt Filtr HEPA H13 - umożliwia walkę z pyłami takimi jak PM1, PM2,5 oraz PM10. Odpowiada również za pochłanianie i oczyszczanie powietrza z bakterii, wirusów oraz alergenów

- umożliwia walkę z pyłami takimi jak PM1, PM2,5 oraz PM10. Odpowiada również za pochłanianie i oczyszczanie powietrza z bakterii, wirusów oraz alergenów Filtr węglowy - umożliwia eliminację zanieczyszczeń gazowych

Dyson Purifier Cool™ Autoreact TP7A/fot. Angelika Kubicka

Monitorowane parametry

stężenie zawieszonego pyłu PM2,5 oraz PM10

NO 2 (dwutlenek azotu)

LZO (lotne związki organiczne)

temperatura

wilgotność

Dyson Purifier Cool™ Autoreact TP7A/fot. Angelika Kubicka Dyson Purifier Cool™ Autoreact TP7A/fot. Angelika Kubicka

Sensory

Najnowszy model jest wyposażony w trzy czujniki, które stale nadzorują jakość powietrza. Urządzenie analizuje jego stan co sekundę, a następnie automatycznie rozpoczyna oczyszczenie w przypadku wykrycia szkodliwych związków. Możemy się o tym przekonać nawet po uchyleniu okna lub pojawieniu się dymu - na przykład podczas gotowania, Dyson Purifier Cool TP7A informuje o zwiększonym zanieczyszczeniu niemal błyskawicznie.

Dyson Purifier Cool™ Autoreact TP7A/fot. Angelika Kubicka Dyson Purifier Cool™ Autoreact TP7A/fot. Angelika Kubicka Dyson Purifier Cool™ Autoreact TP7A/fot. Angelika Kubicka

Dyson Purifier Cool TP7A - wygląd i jakość

Warto mieć na uwadze, że oczyszczacz powietrza to dodatkowy mebel. Zajmuje dumne miejsce w naszym domowym zaciszu i jest to sprzęt, który jest niejako częścią wnętrza. Zważając na powyższe, jego nowoczesny wygląd może zdobić mieszkanie, aniżeli je zagracać. Dyson Purifier Cool TP7A mierzy 105 cm oraz 20,4 cm szerokości u podstawy. Wyróżnia się oryginalnym kształtem i ciekawym designem. Model jest utrzymany w śnieżnobiałej kolorystyce, wraz z elementami srebra. Górny element odpowiada za uwalnianie czystego powietrza, natomiast część pokryta srebrną obudową u dołu - zasysa szkodliwe związki. Dwie strefy są oddzielone jaśniejszym panelem, wyposażonym w ekran LCD, na którym możemy odczytać wszystkie niezbędne informacje dotyczące jakości powietrza.

Dyson Purifier Cool™ Autoreact TP7A/fot. Angelika Kubicka

Dyson Purifier Cool TP7A - sterowanie i widoczność danych

Do zestawu dołączony jest smukły i poręczny pilot - za jego pośrednictwem sterujemy wszelkimi możliwymi funkcjami. Znajduje się na nim 7 przycisków pozwalających na dostosowanie parametrów oraz informację o obecnych pomiarach.

włączanie/wyłączanie

prędkość nawiewu

tryb automatyczny

sterowanie oscylacją

informacje o stanie powietrza

tryb nocny

kierunek nawiewu

Dyson Purifier Cool™ Autoreact TP7A/fot. Angelika Kubicka Dyson Purifier Cool™ Autoreact TP7A/fot. Angelika Kubicka

Zaletą pilota jest rozmiar oraz wyprofilowanie, które umożliwia pozostawianie go tuż na górze oczyszczacza, bez obaw o upadek. Wszelkie dane takie jak wskaźnik PM2,5, PM10, NO2, LOZ, temperatury oraz wilgotności, są ukazywane na ekranie LCD.

Funkcja chłodzenia

Uprzednio opisywana technologia Air Multiplier sprawdza się również w kwestii chłodzenia mieszkania. Zaledwie chwilę po włączeniu urządzenia, odczuwalny jest silny strumień oczyszczonego powietrza - pełniący równocześnie funkcję wychładzania nagrzanego mieszkania. Oczywiście nie jest to klimatyzator, jednak rześki nawiew może pomóc obniżyć nieco wyższe temperatury przy dłuższej pracy.

Specyfikacja

Współczynnik CADR 1152 m3/h Technologia oczyszczania Dyson Air Multiplier Filtracja powietrza wieloetapowa Czujniki jakości powietrza, PM 10, PM 2,5, temperatury, wilgotności Filtry HEPA, węglowy, wstępny Tryby pracy automatyczny, nocny, rozproszony, użytkownika Regulacja stopnia oczyszczania tak Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza tak Wskaźnik wymiany filtra tak Wskaźnik wilgotności tak Wskaźnik temperatury tak Timer tak Wymiary opakowania 110 x 27 x 26 cm Waga z opakowaniem 7,60 kg

Dyson Purifier Cool TP7A - użytkowanie, skuteczność

Efekt usuwania szkodliwych związków z mieszkania jest odczuwalny po upływie kilkunastu minut, jednak wszystko zależy od początkowego stanu zanieczyszczenia. Warto zaznaczyć, że sami decydujemy o sile nawiewu, ustalając jego poziom od 1 do 10. Możliwość regulacji jest dużą zaletą, ponieważ pozwala na dostosowanie do obecnych potrzeb. Jeśli powietrze w mieszkaniu jest prawidłowe, nie ma potrzeby, aby oczyszczacz działał na najwyższych obrotach. Kluczowy pozostaje również generowany hałas, który różni się w zależności od trybu pracy. Model Purifier Cool TP7A został dopracowany pod względem zredukowania ilości drgań. Jak podaje producent, praca oczyszczacza jest o 20% cichsza w stosunku do starszej wersji. Podczas spokojnego wieczoru udało mi się wypróbować tryb nocny. Ograniczony przepływ powietrza pozwolił na dogodną pracę sprzętu, nie zakłócając relaksu, a nawet snu dziecka.

Zakres głośności w zależności od wybranego trybu - od 38 dB do 62 dB

Rzeczywistą skuteczność stosowania Dyson Purifier Cool TP7A można ocenić jednak dopiero wraz z systematycznym użytkowaniem. Oczyszczacz potrzebuje co najmniej kilku dni, aby ustalić automatyczny program zgodnie z potrzebami danego miejsca. Ogromnym plusem jest możliwość stałego podglądu pracy i poszczególnych parametrów. W trakcie codziennych czynności takich jak m.in. odkurzanie, smażenie, a nawet uchylenie okien, niemal błyskawicznie obserwujemy zwiększające się wskaźniki szkodliwych związków.

Dyson Purifier Cool™ Autoreact TP7A/fot. Angelika Kubicka

Dyson Purifier Cool TP7A - test

Aby przekonać się o skuteczność oczyszczania, zdecydowałam się na test z wykorzystaniem detektora, watomierza oraz decybelomierza. Do celów badania, zapaliłam w pomieszczeniu IQOS'a oraz ulubione świeczki zapachowe. Powierzchnia, w której dokonałam testów liczy 18 m². Przed planowanym zanieczyszczeniem, wskaźnik PM2.5 wykazywał 10 µg/m³.

Zapalone świeczki nie umknęły czujnikowi - zanotowałam wzrost PM2.5 aż do 45 µg/m³. Neutralizacja pyłów zawieszonych do stanu wyjściowego, zajęła oczyszczaczowi około 9 minut (przy pracy na najwyższych obrotach).

Neutralizacja pyłów zawieszonych do stanu wyjściowego, zajęła oczyszczaczowi około (przy pracy na najwyższych obrotach). Podgrzewacz tytoniu okazał się być mniej szkodliwy w odniesieniu co do miary pyłów zawieszonych, ponieważ tuż po jego włączeniu, wskaźnik zanotował niewielki wzrost do 16 µg/m³. Przywrócenie do początkowego stanu tj. 10 µg/m³ - zajęło około 2,5 minuty (przy najwyższej pracy wentylatora) .

Dyson Purifier Cool TP7A - podsumowanie

Dyson Purifier Cool TP7A świetnie spisał się podczas testów w warunkach mieszkalnych. Wyróżnia się stosunkowo cichą pracą, która w żaden sposób nie utrudnia skupienia podczas domowych obowiązków lub relaksu. Do zalet zaliczam aż 10-poziomowy tryb pracy, który pozwolił mi na dostosowanie działania do obecnych potrzeb. Najniższy poziom generuje na tyle mały hałas, że z powodzeniem może funkcjonować również w nocy. Gdy poziom zanieczyszczeń gwałtownie wzrastał, Dyson stosunkowo szybko neutralizował szkodliwe związki. Panel informacyjny był dla mnie dużym ułatwieniem podczas sterowania konkretnymi funkcjami. Gdy analizowane wskaźniki nie wykazywały zanieczyszczeń zmniejszałam natężenie pracy, a tym samym pobór mocy. Aby sprawdzić ile prądu zużywa urządzenie, posiłkowałam się profesjonalnym watomierzem, oto wyniki:

Najniższa prędkość: ok. 5 W

Najwyższa prędkość: ok. 30 W

Poza danymi dotyczącymi powietrza, istotnym okazał się poziom zanieczyszczenia filtra - nie musimy zastanawiać się czy to już czas, aby wymienić go na nowy. Dyson poinformuje nas o tym sam. Dostępność filtrów w sklepach nie powinna być problemem - przy trwałym stosowaniu, producent zaleca wymianę raz na 12 miesięcy. Jak w przypadku każdego sprzętu, wraz z zaletami, pojawiają się również wady. Podczas testu, brakowało mi zdalnego sterowania i dedykowanej aplikacji. Wychodząc z domu lub spędzając czas w innych pomieszczeniach mieszkania, nie miałam możliwości śledzenia pracy urządzenia. Nie jest to bardzo duży mankament, jednak biorąc pod uwagę koszt urządzenia oraz zastosowane technologie, powinna pojawić się również możliwość obsługi modelu z poziomu smartfona. Koszt modelu Dyson Purifier Cool TP7A to około 2799 zł - jest to więc dość duży wydatek. Niemniej, sprzęt jest wyrazem innowacji, a zakres funkcji należy do najbardziej dopieszczonych oczyszczaczy na rynku. Jeśli więc zależy nam na czystym powietrzu, a jednocześnie chcemy, aby urządzenie prezentowało się stylowo w naszym wnętrzu, warto postawić na ten wyspecjalizowany model.