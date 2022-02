Testujemy robota kuchennego z Lidla - czy warto kupić model SilverCrest SKM 600 B2?

Przetestowaliśmy jeden z bestsellerów Lidla. Jak dał sobie radę robot kuchenny SilverCrest?

Dla wielu z nas gotowanie jest sposobem, żeby się zrelaksować, inni zaś lubią kuchenne eksperymenty. Dla jeszcze innych gotowanie to hobby czy nawet biznes. Niezależnie od tego, do której grupy należysz, zapewne korzystasz z kuchennych pomocników. Jednym z takich urządzeń jest robot kuchenny.

Do czego służą roboty kuchenne?

Urządzenia te wykonują niektóre czynności, które są niezbędne podczas przygotowywania posiłków. W zależności od producenta i modelu, może to być m.in. krojenie, siekanie, wyrabianie i zagniatanie ciasta, mielenie kawy, mięsa i zboża czy też miksowanie i odmierzanie składników.

Taki gadżet kuchenny sprawdzi się w każdej sytuacji, pomoże zaoszczędzić czas oraz sprawi, że nie będziemy niepotrzebnie się przemęczać. Zwłaszcza, jeśli lubimy przygotowywać potrawy wymagające wysiłku, np. przy zagniataniu ciasta czy ubijaniu białek. Z takim urządzeniem gotowanie staje się przyjemniejsze.

Do naszej redakcji trafił robot kuchenny marki SilverCrest. Produkty tej marki znajdziemy tylko w sklepach sieci Lidl. Wszystko, co musisz wiedzieć o tej marce zawarliśmy w artykule SilverCrest - opinia i informacje o popularnej marce z Lidla.

Urządzenie SilverCrest SKM 600 B2 poradzi sobie z gęstymi i ciężkimi ciastami. Posiada także funkcje zagniatania, ubijania i mieszania składników.

Robot kuchenny SilverCrest - specyfikacja

Producent SilverCrest Model SKM 600 B2 Moc 600 W Miska do mieszania 5 l Wymiary Ok, 350 x 216 x 329 mm Materiał wykonania Stal szlachetna, aluminium Waga Ok, 3980 g Funkcje Zagniatanie, mieszanie, ubijanie, bezstopniowe ustawianie prędkości, funkcja Turbo

Robot kuchenny SilverCrest - zestaw i wygląd

W zestawie z robotem kuchennym dostaniemy:

osłonę zapobiegającą chlapaniu z otworem wlewu,

nakładkę z hakiem do zagniatania ciasta,

nakładkę z trzepaczką

nakładkę z płaskim mieszadłem

instrukcję obsługi

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że robot kuchenny SilverCrest jest duży. Jednak już po rozłożeniu i postawieniu go w kuchni okazało się, że nadaje się on nawet do niewielkiego pomieszczenia. W naszym przypadku otrzymaliśmy robota o kolorze czerwonym. Co ważne, kolor urządzenia nie wygląda tandetnie - stylowy robot kuchenny zasługuje na 10 punktów z 10 możliwych, jeśli chodzi o wygląd.

fot. Katsiaryna Karpuk/PCWorld.pl

Robot kuchenny SilverCrest - jakość wykonania

Urządzenia SilverCrest cechuje m.in. niewysoka cena, co według niektórych może przekładać się na jakość wykonania produktów. Ale czy to założenie sprawdza się w przypadku testowanego robota?

Obudowa

Obudowa robota jest wykonana z twardego tworzywa sztucznego, jest jednolita i wygląda naprawdę solidnie. Jednak plastik, z którego zostały wykonane pokrętła i przyciski nie jest aż tak trwały. Użyto tutaj znacznie tańszych materiałów. Część obudowy jest matowa. Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ na powierzchni robota mogą zostawać tłuste ślady lub inne zabrudzenia. Matowa powierzchnia ułatwi czyszczenie oraz sprawi, że ewentualne plamy nie będą widoczne.

Dodane zostały również elementy ze stali nierdzewnej, które stanowią dopełnienie designu urządzenia. Z tego samego materiału została wykonana miska do mieszania i akcesoria. Robot posiada również gumowe przyssawki, dzięki czemu podczas pracy pozostaje na swoim miejscu.

fot. Katsiaryna Karpuk/PCWorld.pl fot. Katsiaryna Karpuk/PCWorld.pl

Akcesoria

Wymienne mieszadła składają się z dwóch części - plastikowej podstawki i metalowej łopatki. Co do plastiku w tym przypadku można powiedzieć, że również nie jest zbyt twardy, a więc warto uważać, aby przypadkiem nie złamać podstawki. Za to metalowe łopatki z teflonową powłoką zapobiegającą przywieraniu są zdecydowanie plusem w wyposażeniu robota.

Osłony zapobiegające chlapaniu również są plastikowe.Trzeba na nie uważać podczas transportu czy przechowywania. Przy nieumiejętnym korzystaniu taki plastik może się złamać lub pokruszyć.

fot. Katsiaryna Karpuk/PCWorld.pl

Wychylne ramię

Wychylne ramię zasługuje na oddzielną pochwałę. Mechanizm działa płynnie i cicho, a do tego jest to bardzo wygodna i przydatna funkcja. Dzięki temu z łatwością da się wyczyścić wewnętrzną część obudowy i znaleźć miejsce, w którym mocuje się wymienne łopatki.

fot. Katsiaryna Karpuk/PCWorld.pl

Robot kuchenny SilverCrest - sposób działania

Obsługa urządzenia jest tak naprawdę bardzo prosta i intuicyjna. Żeby zacząć gotowanie, należy najpierw złożyć całą konstrukcję. Nie jest to trudne zadanie, jednak z założeniem mieszadeł można się namęczyć.

Lifehack:

Zakładać mieszadła będzie łatwiej i szybciej, jeśli będziemy pamiętać o trzech krokach:

Dopasuj końcówki Dociśnij mieszadełko Przekręć

Dodatkowo warto się upewnić, że mieszadło się trzyma.

fot. Katsiaryna Karpuk/PCWorld.pl

Następnie włączamy wybrany program - jeden z 8 dostępnych. Regulator mocy jest lekki i bardzo czuły, dlatego warto uważać, żeby przez przypadek nie włączyć urządzenia na największą moc! Podczas testów używałam głównie programu 2 i 3 - to wystarczyło, żeby zagnieść lekkie ciasto.

Zaletą na pewno jest duża miska i osłona zapobiegająca chlapaniu z otworem wlewu. Dzięki takiej konstrukcji wszystkie składniki zostają w misce, a powierzchnie - zarówno robota jak i kuchni - są czyste. Dodatkowo można wlewać składniki podczas mieszania pozostałych i nie martwić się, że coś się przeleje, co przyda się na przykład w przypadku niektórych typów ciast.

fot. Katsiaryna Karpuk/PCWorld.pl

Robot kuchenny SilverCrest - czy warto kupić?

Robot kuchenny marki SilverCrest jest zdecydowanie wart zakupu. Bardzo przyjemnie się z niego korzystało, a do tego pozwolił mi zaoszczędzić dużo czasu podczas przygotowywania posiłków. Już po pierwszym użyciu zastanawiałam się, co jeszcze można przyrządzić.

Podobało mi się również, że robot jest łatwy w obsłudze i ma wystarczająco dużo mocy. Jeśli tak jak ja nie masz większych wymagań co do ilości funkcji, opisany w tym artykule model sprawdzi się w Twojej kuchni.

Co ważne, wszystkie części robota (oprócz obudowy, oczywiście) są przystosowane do mycia w zmywarce. Jest to, według mnie, najlepsza opcja, ponieważ po umyciu miski w zlewie zauważyłam, że zostały na niej widoczne smugi. Niestety, musiałam poświęcić kilka minut, żeby je wyczyścić.

Robot, wbrew moim oczekiwaniom, nie był zbyt głośny. Problem z głośnością jest dość często spotykany w tego typu urządzeniach. Może to przeszkadzać, zwłaszcza, gdy chcemy używać takiego urządzenia częściej niż raz na rok.

Robota można kupić w sklepie Lidl w cenie 259 zł - przejdź do strony.

