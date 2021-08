Testy zderzeniowe IIHS i Euro NCAP - czym są i jak się je przeprowadza?

Wybierając nowe auto wielu potencjalnych nabywców zwraca dużą uwagę na bezpieczeństwo zapewniane przez dany pojazd. Niemal każdy konsument decydujący się na zakup samochodu zadaje sobie pytanie: „Jaki samochód jest bezpieczny?”. Dobra wiadomość jest taka, że nie musimy polegać wyłącznie na zapewnieniach producentów, handlowców i przedstawicieli poszczególnych marek. Istnieją niezależne instytuty badawcze specjalizujące się w rzetelnym i bardzo dokładnym, kompleksowym badaniu rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa gwarantowanego przez dany pojazd. W jaki sposób badane jest bezpieczeństwo współczesnych pojazdów i które z nich stanowią wzorzec w swoich klasach? Odpowiedź znajdziemy przyglądając się pracy ekspertów dwóch niezależnych organizacji badawczych: europejskiej Euro NCAP oraz amerykańskiej IIHS.

Euro NCAP – co badają testerzy bezpieczeństwa?

Euro NCAP, czyli European New Car Assessment Programme to organizacja non-profi założona w 1996 roku, wspierana przez Unię Europejską i rządy wybranych państw UE. Podstawowym jej zadaniem jest badanie faktycznego poziomu bezpieczeństwa zapewnianego przez modele aut dostępne na rynku europejskim. Warte podkreślenia jest to, że procedury badawcze przyjęte przez Euro NCAP są znacznie bardziej restrykcyjne od wymaganych prawem procedur homologacyjnych, niezbędnych przed wprowadzeniem danego modelu na konkretny rynek. Celem Euro NCAP jest rzetelne sprawdzenie bezpieczeństwa zapewnianego przez poszczególne modele samochodów w trakcie różnego rodzaju testów zderzeniowych, które mają odwzorowywać rzeczywiste, niebezpieczne sytuacje na drogach. O ile w pierwszych latach funkcjonowania tej organizacji, badano przede wszystkim bezpieczeństwo bierne pojazdów (działanie pasów bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, elementy konstrukcyjne, wzmocnienia boczne, strefy kontrolowanego zgniotu, napinacze pasów, domykanie okien, hamulce pokolizyjne etc.), to obecnie zakres testów został znacznie powiększony. Eksperci Euro NCAP nie tylko sprawdzają dokładnie jak dany model zachowuje się w trakcie różnego rodzaju testów zderzeniowych, ale też weryfikują w praktyce skuteczność zaawansowanych aktywnych systemów przeciwdziałania kolizji. W rezultacie wynik testu dostarcza konsumentom rzetelnej i wiarygodnej informacji na temat rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa zapewnianego przez dany model.

Amerykański IIHS

Odpowiednikiem europejskiego Euro NCAP na rynku północnoamerykańskim jest IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) , jest to również organizacja non-profit, wspierana przez firmy zajmujące się ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Jest ona starsza od europejskiego odpowiednika, bo powstała jeszcze w 1959 roku. W ogólnym sensie testy zderzeniowe przeprowadzane przez amerykańską organizację badawczą mają podobny zakres i charakter co testy przeprowadzane przez Euro NCAP, IIHS sprawdza też zarówno elementy konstrukcyjne jak i pasywne oraz aktywne systemy bezpieczeństwa współczesnych pojazdów.

Jak oceniane są auta?

Odpowiedź na to pytanie poznajmy odwołując się do bardziej nas interesującej (z racji lokalizacji geograficznej) procedury badawczej stosowanej przez Euro NCAP. Organizacja stosuje czytelną i zrozumiałą ocenę gwiazdkową. Maksymalna nota jaką może otrzymać pojazd to 5 gwiazdek. Jednak na tę ocenę składają się cztery główne punkty ochrony: bezpieczeństwo dorosłych (kierowca i pasażer), bezpieczeństwo dzieci, bezpieczeństwo tzw. wrażliwych uczestników drogi (VRU – Vulnerable Road User; chodzi o pieszych i rowerzystów) oraz ocena systemów wsparcia kierowcy i unikania kolizji. Warto pamiętać, że według aktualnych wytycznych, nawet najbardziej doskonałe i dopracowane konstrukcyjnie auto w testach Euro NCAP nie uzyska maksymalnej noty, jeżeli dany model już w wariancie bazowym (wyposażenie standardowe nie wymagające żadnych dopłat od konsumenta) nie spełnia wymagań w zakresie systemów asysty i unikania kolizji.

Najbezpieczniejsze auto klasy premium? Volvo XC60

Model Volvo XC60 to samochód, który w 2018 roku zdobył tytuł World Car of The Year, ale to nie jedyne wyróżnienie jakie otrzymał ten model. Dla konsumentów znacznie bardziej istotna jest bardzo wysoka ocenia systemów bezpieczeństwa zastosowanych w tym modelu. To najbezpieczniejszy SUV klasy premium spośród wszystkich aut tej klasy testowanych przez organizację Euro NCAP. Model ten oczywiście uzyskał najwyższą możliwą notę ogólną: 5 gwiazdek. Jednak na uwagę zasługują też ekstremalnie wysokie noty cząstkowe. Bo, gdy przyjrzymy się dokładniej notom cząstkowym (98% bezpieczeństwo dorosłych, 87% bezpieczeństwo dzieci, 76% bezpieczeństwo „wrażliwych uczestników dróg”, 95% bezpieczeństwo zapewniane przez systemy asysty kierowcy) to okazuje się, że Volvo XC60 jest nie tylko najbezpieczniejszym obecnie na rynku samochodem klasy premium (SUV), ale też najbezpieczniejszym autem w ogóle, jakie było testowane przez Euro NCAP w ostatnich 5 latach (od kiedy to wprowadzono wymóg badania systemów asysty kierowcy i prewencji kolizji). Trudno jednak uznać to za zaskoczenie. Volvo to marka, która z systematycznego podnoszenia bezpieczeństwa zapewnianego podróżnym i innym uczestnikom dróg uczyniła wręcz swoje DNA. Na stronie internetowej Volvo znajdziecie szczegółowe informacje na temat modelu XC60.