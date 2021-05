Nowoczesne rozwiązania i profesjonalizm.

Thermaltake Level 20 BattleStation również posiada pełnopowierzchniową podkładkę pod mysz. Jego wymiary to 165 cm x 75 cm. Biurko jest regulowane elektrycznie od 75 cm do 110 cm wysokości, co oznacza, że możemy je podnosić z pozycji siedzącej do stojącej. Do jego obsługi wykorzystujemy 6-przyciskowy kontroler z wyświetlaczem, które zapamiętuje nasze ustawienia. Maksymalne obciążenie biurka to 150 kg. Level 20 RGB BattleStation oferuje 8 dynamicznych efektów świetlnych z 16,8 milionami kolorów RGB i 20 strefami oświetlenia, którymi można sterować za pomocą oprogramowania iTAKE. Biurko posiada półki na kable oraz oferuje miejsce na obudowę typu full tower i system wielu monitorów.