Ticwatch to mało popularna marka, która produkuje bardzo ciekawe smartwatche pracujące pod kontrolą systemu Wear OS.

Ticwatch E to bardzo podstawowy model smartwatcha pracującego pod kontrolą Wear OS, ale posiada zarówno monitor tętna, jak i moduł GPS, a naprawdę niska cenie sprawia, że jest to jeden z najbardziej przystępnych cenowo smartwatchy na rynku, który może również służyć jako tracker fitness.

Źródło: techadvisor

Żywotność baterii jest trochę rozczarowująca. Producent deklaruje dwa dni na jednym cyklu, ale w rzeczywistości zegarek potrafi się rozładować nawet przed końcem dnia. To spora wada, która spowodowana jest zastosowaniem akumulatora o niskiej pojemności. To właśnie z tego powodu Ticwatch E jest na ostatnim miejscu w naszym rankingu. Musisz pamietać przed zakupem, że bateria nie jest mocną stroną urządzenia. Jeżeli Ci to nie przeszkadza Ticwatch E to dobry wybór.