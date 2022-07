To będzie smartfon roku! Recenzja ASUS ROG Phone 6 Pro

W skrócie:

Asus ROG Phone 6 to z całą pewnością jeden z najlepszych smartfonów jakie zobaczymy w 2022 roku. Urządzenie jest niesamowicie szybkie, posiada masę dodatkowych akcesoriów oraz oferuje funkcje, których brak w jakimkolwiek innym telefonie. Co prawda producent poszedł w pewnych kwestiach na kompromisy, ale - moim zdaniem - nie zmienia to wiele w ogólnej ocenie smartfona.