Toshiba Canvio Advance to 2,5-calowy zewnętrzny dysk twardy z portem USB 3.0 SuperSpeed. Jakie są jego zalety?

Toshiba Canvio Advance - pojemność i konstrukcja

Toshiba Canvio Advance to dysk zewnętrzny, dostępy w wersjach pojemnościowych 1,2, 3 i 4 TB. Różnią się nieco wielkością - 1 i 2 TB mają wymiary 78 x 109 x 14 mm, a 3 i 4 TB - 109 × 78 × 19 mm. We wszystkich wariantach można wybrać obudowę w jednym z czterech dostępnych kolorów - w każdym przypadku zwraca uwagę jej "fortepianowy" połysk, nadający elegancji. Znajdziemy w niej port USB 3.0 SuperSpeed, umożliwiający transfer danych z szybkością do 5.0 Gbit/s. Jest on w pełni kompatybilny z USB 2.0, dzięki czemu można podpinać go do starszych urządzeń. W przypadku używania wejścia 3.0 transfer nawet większych ilości plików odbywa się niezwykle szybko.

Toshiba Canvio Advance - ważne cechy

Toshiba Canvio Advance to dysk przenośny, przystosowany do pracy z systemem plików NTFS. W przypadku zakupu pod kątem używania z komputerami działającymi pod systemami macOS 10.13 / 10.12 / OS X 10.11, wymaga sformatowania. Otrzymujemy go wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych Toshiba Storage Backup Software oraz do ustawiania ochrony dysku hasłem - Toshiba Storage Security Software. Storage Backup Software należy pochwalić za intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs, który sprawia, że tworzenie kopii zapasowych jest naprawdę łatwe. Wystarczy wybrać pliki lub foldery, odstępy czasowe oraz ustawienia czasu operacji backupu, a oprogramowanie zajmie się resztą.