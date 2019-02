Toshiba Canvio Basics to seria dysków 2,5" w kilku różnych wariantach pojemnościowy. Czy są warte zakupu?

Toshiba Canvio Basics - pojemność i konstrukcja

Toshiba Canvio Basics to dyski przenośne o rozmiarze 2,5", dostępne w wersjach pojemnościowych 500 GB, 750 GB, 1 TB, 2 TB, 2,5 TB oraz 3 TB. Mają dość niewielkie rozmiary - trzy pierwsze pojemności to 119×79×15 mm,wersje od 2 TB to 119 × 79 × 20.5 mm, a więc różnica pomiędzy nimi jest niewielka. Interfejs USB 3.0 SuperSpeed umożliwia maksymalny transfer zewnętrzny do 600 MB/s. Dzięki zgodności z technologią USB 2.0, dysk można też podłączać do starszych urządzeń. Dysk zamknięty jest w matowej obudowie, która jest odporna na zabrudzenia. Dużą zaletą jest znajdujący się w obudowie czujnik wstrząsów połączony z technologią parkowania głowicy - gdy urządzenie zostaje poddane wstrząsom, talerz natychmiast się zatrzymuje. Dodatkową zaletą są gumowe podkładki antywibracyjne.

Toshiba Canvio Basics - ważne cechy

Toshiba Canvio Basics to dyski gotowe do użytku w połączeniu z systemem Microsoft Windows — nie trzeba instalować żadnego oprogramowania. Obsługują intuicyjne przeciąganie plików między komputerem a dyskiem, jednak producent nie dodał do nich żadnego oprogramowania związanego z ochroną czy tworzeniem kopii zapasowych dysków. Dlatego jest to naprawdę sam dysk basic - czyli podstawowy. Nie musi być to minusem, ale może. Warto polecić każdemu, kto chce mieć dużo miejsca na dane i lekki dysk przenośny. W tej roli Toshiba Canvio Basics sprawdza się znakomicie.