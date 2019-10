Tracer MobiMirror to wideorejestrator z kamerą tylną. Co dostajemy za bardzo przystępną cenę?

Tracer MobiMirror to kamera samochodowa, który jest prostą w montażu nakładką na standardowe samochodowe lusterko. Spełnia swoją podstawową funkcję podglądu otoczenia, a jednocześnie umożliwia nagrywanie sytuacji na drodze. Pozwoli też na obserwowanie tyłu samochodu za pomocą dołączonej kamery tylnej, co może się przydać na przykład podczas ryzykownego parkowania. Główny wideorejestrator nagrywa w rozdzielczości Full HD, dzięki czemu niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych panujących w trasie, z pewnością zachowa wszystkie szczegóły zdarzenia. Kamera nagrywa na kartę microSD i kompresuje filmy w popularnym kodeku H.264. Podgląd na tylną szybę na tylnej kamery jest możliwy w rozdzielczości 640x480 pikseli przy 25 klatkach na sekundę (fps). Przednia kamera nagrywa obraz o szerokości 170 stopni, natomiast tylna - 120 stopni. Co warto dodać to fakt, że nagrania dla obu kamer są w osobnych katalogach.

Tracer MobiMirror ma wbudowaną baterię, która podtrzymuje ustawienia w każdej nieprzyjemnej sytuacji drogowej. Dla ułatwienia i wygody użytkownika, zastosowano wyświetlacz TFT LCD 4.3". Nagrywanie w pętli umożliwia nieprzerwane nagrywanie materiału wideo bez względu na aktualną pojemność karty pamięci. W momencie zapełnienia karty, kamera kontynuuje nagrywanie, zastępując najstarszy zapis bieżącym nagraniem. O ile ta kamera samochodowa dobrze spisuje się za dnia, nagrania w nocy mają dużą ziarnistość. Jednak biorąc pod uwagę naprawdę niską cenę, można przymknąć na to oko.

Podsumowując: Tracer MobiMirror to interesująca propozycja dla mniej wymagających kierowców, którzy rzadko jeżdżą nocą lub po zmierzchu.