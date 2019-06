Transcend ESD230C – Przenośny dysk SSD z USB 3.1 Gen.2

ESD230C to nowy dysk przenośny firmy Transcend. Jest tak mały, że zmieści się w każdą kieszeń i tak lekki, że zapomnisz o tym że go tam masz.

Transcend, to Tajwańska firma założona w 1988 przez Chung-Won Shu z siedzibą w Tajpej. Firma ta zajmuje się produkcją i dystrybucją nośników pamięci. W swojej ofercie ma ponad 2000 produktów, m.in. pamięci flash, dyski flash USB, przenośne dyski twarde, dyski półprzewodnikowe, dashcamy czy osobiste pamięci masowe.

W ciągu kilku ostatnich dni testowaliśmy jeden z najnowszych produktów jakim jest przenośny dysk SSD - ESD230C, jest to następca modelu ESD220C, w naszym przypadku mieliśmy dysk o pojemności 480 GB.

ESD230C – BUDOWA

Na dzień dobry zaskoczyła nas jego waga i wymiary. Zaledwie 35 g zapakowane do obudowy wielkości paczki zapałek, a dokładniej 77 mm x 55,7 mm x 9,6 mm. Jest on tak mały i lekki, że można zapomnieć, że się go ma przy sobie. Obudowa zostala wykonana z czarnego tworzywa o wyrazistej fakturze. Na górze znajdziemy logo firmy, od przodu port USB-C, niebieską diodę zasilania oraz przycisk szybkiego backupu. W środku umieszczono pamięć 3D NAND FLASH, która występuje w 3 wariantach pojemnościowych: 240 GB, 480 GB oraz 960 GB, a wszystko obsługiwane jest za pomocą interfejsu USB 3.1 typu C.

ESD230C – ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Oprócz samego dysku, w opakowaniu znajdziemy:

kabel z dwiema końcówkami typu USB-C

kabel z końcówką USB-C i drugą typu A

instrukcja skróconej instalacji

Bezpośrednio na stronie producenta, odnajdziemy również darmowe oprogramoanie o nazwie Transcend Elite. Oferuje ono tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych, szyfrowaniae danych, synchronizację plików i szybkie tworzenie kopii w chmurze.

PLATFORMA TESTOWA

Do testów użyliśmy platformy testowej, której o poniższej specyfikacji:

Procesor: Intel i9 9900K @ 4Ghz

Pamięć Ram: Ballistix 64 GB DDR 4 1600 Mhz

Płyta Główna: ASRock Z390 Steel Legend

Obudowa: Corsair Carbide 678C

Zasilacz: SilentiumPC Supremo FM2 Gold 750 W

Chłodzenie: SilentiuPC Navis RGB 280

ESD230C – TESTY

Do testów użyliśmy naszej standardowej procedury. Sprawdziliśmy prędkość kompresji i dekompresji plików o wadze 3,7 GB i 10 GB w programach 7-Zip oraz WinRar, kopiowanie tych plików w obrębie dysku, a także szyfrowanie i deszyfrowanie w programie VeraCrypt.

Wyniki prezentujemy na poniższym wykresie.

Sprawdziliśmy też czas odczytu i zapisu za pomocą programu Crystal Disk Mark 5.5.0 x 64.

Wykonaliśmy test wielozadaniowości, polegający na jednoczesnym kopiowaniu zdjęć w formacie JPG o wielkości 30,4 GB i jednoczesnym pakowaniu 10 plików o pojemności 1 GB każdy przy pomocy programu WinRar. Pliki do archiwizacji stworzone zostały przy użyciu programu FSUTIL o pojemności 1 GB = 1.073.741.824 bajtów czyli z dokładnością do 1 bajta.

Czas pakowania trwał 40 sekund, natomiast czas kopiowania, które odbywało się w tym samym czasie trwało 3 minuty 50 sekund. Zauważyliśmy ponad dwukrotny wzrost prędkości kopiowania po ukończeniu pakowania plików.

Program VeraCrypt pokazał, że zarówno szyfrowanie jak i deszyfrowaniu woluminu przy pomocy algorytmu AES wynosi 15 GB/s

ESD230C – PODSUMOWANIE

Transcend ESD230C to interesujące i z wszech miar uniwersalne urządzenie. Dołączony zestaw kabli umożliwi wykorzystanie zarówno typowych portów USB jak i wtyków USB typu C - co na pewno ucieszy posiadaczy nowoczesnych ultrabooków. Dysk oferuje przyzwoite prędkości transferów. Pewne straty względem najlepszych na rynku konstrukcji są rekompensowane przez wysoką ergonomię i niską wagę urządzenia.