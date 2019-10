Transcend Portable ESD230C

Przystępny cenowo zewnętrzny dysk SSD z USB 3.1 Gen 2.

Transced ESD230C to jedna z nowszych i tańszych propozycji na rynku. To kompakowy zewnętrzny nośnik SSD wspierający standard USB 3.1 Gen 2. Nośnik od Tajwańskiego producenta wyóźnia się bardzo niewielkimi rozmiarami zewnętrznymi. Urządzenie jest porównywalne do karty kredytowej, a jego waga wynosi zaledwie 100 g.

W sklepach dostępne są konfiguracje o pojemności 240 GB oraz 480 GB. Mniejszy nośnik można kupić za zaledwie 199 zł. ESD230C to jeden z najlepiej wycenionych przenośnych dysków SSD.

Obudowę wykonano z czarnego tworzywa z ciekawą fakturą. Na górnej krawędzi umieszczono także przycisk odpowiedzialny za szybkie wykonywanie kopii zapasowej. Istotną informacją dla użytkowników nowych smartfonów jest fakt, że Transced ESD230C wykorzystuje złącze USB Typu C, dzięki czemu przewodowem do ładownia telefonu możemy szybko i wygodnie podłączyć dysk SSD do komputera. Wykorzystując dostępny w zestawie przewód USB-C do USB-C można podpiąć nośnik SSD również do telefonów komórkowych i tabletów.

Producent deklaruje maksymalną prędkość odczytu 520 MB/s i zapisu 460 MB/s. Dokładne rezultaty można sprawdzić w naszej recenzji Transced'a ESD230C, która znajduje się tutaj.