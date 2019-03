Transcend SSD220S 480 GB

Dysk wykorzystujący odchodzące już w niepamięć moduły pamięci 2D NAND TLC o przeciętnym stosunku ceny i możliwości.

Nośnik Transcenda zajął ostatnie miejsce w naszym wielkim teście dysków SSD. Przestarzałe moduły pamięci zostały w tym wypadku wsparte równie leciwym kontrolerem Silicon Motion SM2256. Producent jest dość ostrożny w deklaracjach dotyczących wydajności, podpowiadając, że odczyt powinien wynosić 550 MB/s, a zapis około 450 MB/s. Pierwszą z wartości udało się potwierdzić w testach syntetycznych, podczas których maksymalna prędkość odczytu osiągnęła 555,1 MB/s. Niestety zdecydowanie słabiej wypada zapis, a wynik na poziomie 392,8 MB/s to najsłabszy rezultat w całym teście. Obawy o wydajność nośnika potwierdzają się także w testach użytkowych. Szczególnie źle wypadł czas wypakowywania archiwum 7-zip o wadze 3,7 GB (27,12 s) oraz czas instalacji gry Wolfenstein II: The New Colossus (382 s), większość pozostałych wyników również należy do najsłabszych w całym teście. Rezultaty są podwójnie rozczarowujące jeśli przypomnimy sobie, że w tym wypadku cena za 1 GB pamięci to 60 groszy, czyli stosunkowo dużo. Deklarowane MTBF Transcenda SSD220S to 1 500 000 godzin. Nośnik otrzymał trzyletnią gwarancję producenta. Kartonowe opakowanie nie zawiera w tym wypadku żadnych dodatkowych akcesoriów.

