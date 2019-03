Transcend SSD230S 512 GB

Poprawny dysk 3D NAND TLC o pojemności 512 GB w cenie powyżej 300 zł.

Miejsce 7 - Kategoria powyżej 300 zł

Producent deklaruje, że model SSD230S powinien osiągać 560 MB/s podczas odczytu i 520 MB/s w zapisie. Ponadto liczba operacji w ciągu sekundy powinna wynosić 87000 zarówno w przypadku zapisu jak i odczytu. Niestety nie udało nam się potwierdzić zapewnień producenta co do wyników wydajności. Wprawdzie w teście syntetycznym odczyt na poziomie 565,8 MB/s wygląda zadowalająco, ale już zapis 515,6 MB/s jest poniżeń oczekiwań. Problemy ze sprawnym zapisem potwierdziły się również w teście sekwencyjnym na próbce 4 KiB Q32T1 skutkującym wynikiem poniżej 200 MB/s. Dysk przyzwoicie radzi sobie z kopiowaniem małych plików. Próbka 45,5 GB jest przenoszona w około 207 sekund. Bez zarzutów prezentuje się również efektywność Transcenda podczas instalacji gry Wolfenstein II: The New Colossus, która zajmuje 214 sekund. MTBF dysku jest na deklarowanym poziomie 1 500 000. Producent udziela 3-letnią gwarancję na dysk.

