Szwajcarska usługa Tresorit traktuje bezpieczeństwo i prywatność bardzo poważnie. Firma wykorzystuje szyfrowanie end-to-end oraz uwierzytelnianie zerowej wiedzy (oznacza to, że Tresorit nie zna hasła i nie może uzyskać danych do plików użytkownika) w przypadku każdego konta. Nie zabrakło również tworzenia wielu kopii zapasowych plików, które przechowywane są na różnych serwerach zlokalizowanych w różnych miejscach oraz dwuskładnikowego uwierzytelniania. Tresorit chwali się, że wszystkie serwery znajdują się na terytorium Unii Europejskiej przez co muszą one respektować rygorystyczne przepisy prawne dotyczące ochrony prywatności.

Tresorit to bardzo dobry wybór dla użytkowników ceniących bezpieczeństwo i prywatność swoich danych.

Niestety nie ma nic za darmo, a wszystkie środki ostrożności kosztują sporo pieniędzy. Tresorit oferuje jeden podstawowy plan i udostępnia 14 dniowy trial wyższych wersji. Za darmo uzyskujemy 3 GB przestrzeni dyskowej, dostęp do niej z dwóch urządzeń i pełne zabezpieczenia takie same, jak w droższych odmianach usługi.

Do wyboru są również dwa płatne plany - Premium oraz Solo. Tańszy z nich (Premium) kosztuje 10 Euro przy rozliczaniu miesięcznym lub 8,33 Euro miesięcznie przy rozliczaniu rocznym. W zamian użytkownik otrzymuje 200 GB przestrzeni dyskowej oraz dostęp do niej z pięciu urządzeń. Nowością względem darmowej wersji jest możliwość przeglądania aktywności konta oraz przywracanie poprzednich wersji dokumentów.

Najdroższy pakiet Solo kosztuje 25 Euro przy rozliczaniu miesięcznym lub 20 Euro miesięcznie przy rozliczaniu rocznym. Użytkownik otrzymuje wszystkie możliwości znane z pakietu Premium plus 2 TB przestrzeni dyskowej z dostępem z 10 urządzeń oraz możliwość powracania do każdej poprzedniej wersji pliku, ulepszony system udostępniania plików oraz pełną zgodność z rozporządzeniem GDPR.

Producent przewidział aplikacje dla systemu Windows, macOS, Linux, iOS, Android oraz Blackberry.

Podsumowując Tresorit jest bardziej kosztowną usługą przechowywania w sieci, niż konkurenci, ale w zamian oferuje znacznie większe bezpieczeństwo i prywatność, dzięki którym ciągle zyskuje nowych klientów.

