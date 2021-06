Dobra jakość dźwięku w niskiej cenie.

Trust GXT 212 Mico to uniwersalny model ze statywem, podłączany za pomocą mini jacka 3.5 mm lub USB, działający na każdym komputerze czy laptopie. Co prawda to typ wielokierunkowy, ale przewodowy. Pasmo przenoszenia wynosi 16000 H, a czułość 45 dB. Sprawdzi się podczas nagrywania i prowadzenia transmisji na żywo w różnych portalach.