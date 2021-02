Trust GXT 865 Asta

Klawiatura mechaniczna na każdą kieszeń.

Klawiatury mechaniczne przyzwyczaiły nas już do tego, że są znacznie droższe od swoich membranowych kuzynów. Na szczęście, coraz więcej producentów stara się dostarczyć na rynek ciekawe i dobrej jakości urządzenia, które nie zrujnują naszego budżetu.

Holenderski producent Trust zaprojektował klawiaturę mechaniczną GXT 865 Asta, która należy do jednych z najlepszych na rynku w swoim przedziale cenowym.

W kwestii designu firma Trust postawiła na prostotę. Zrezygnowano z z niepotrzebnych ozdobników i skupiono się na najważniejszych elementach urządzenia. Konstrukcję wykonano z wysokiej jakości materiałów sztucznych. Wszystkie elementy zostały doskonale spasowane. Podczas użytkowania nic nam nie trzeszczy, ani się nie wygina.

Model GXT 865 Asta jest idealnym przykładem na to, że wysokiej jakości produkt można dostarczyć w niskiej cenie. Świadczy o tym choćby dbałość o takie detale jak kabel w oplocie czy specjalna (domyślnie zamocowana przy kablu) zatyczka na USB, która chroni ją przed uszkodzeniami czy zanieczyszczeniami podczas transportu. Takich „dodatków” często próżno szukać nawet w klawiatura dwukrotnie droższych od urządzenia marki Trust.

Producent musiał jednak gdzieś zaoszczędzić, dlatego zdecydował się na zastosowanie autorskich przełączników GXT Red, a nie licencjonowanych, jak np. popularne Cherry MX Red. Jak zapewnia firma Trust, te powinny wytrzymać 50 milionów kliknięć, co jak na tę półkę cenową i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Co zaskakujące, podczas codziennego użytkowania nie zauważyliśmy znaczących różnic pomiędzy zastosowanymi w GXT 865 Asta przełącznikami, a tymi z droższych modeli konkurencji. Działają sprawnie, szybki i precyzyjnie. Ich największą wadą jest głośność, tak jest dość spora i z pewnością nie przypadną do gustu bardziej wrażliwym użytkownikom, jak również ich współlokatorom. Jak łatwo się zatem domyślić, pod tym względem zdecydowanie lepiej GXT 865 Asta spisuje się podczas zabawy niż pisania długich tekstów.

W Trust GXT 865 Asta nie mogło zabraknąć oczywiście podświetlenia RGB, którym będziemy sterować za pomocą samego urządzenia. Producent niestety nie przygotował żadnego dodatkowego oprogramowania. Wszystkich ustawień dokonujemy zatem z poziomu klawiatury. Poszczególnych opcji jest na tyle dużo, że w pudełku z klawiaturą znajdziemy obszerną instrukcję ze wszystkimi poleceniami.

Klawiatura mechaniczna Trust GXT 865 Asta to niezwykle solidny model, który z powodzeniem posłuży wam długie lata. W tym przedziale cenowym trudno znaleźć dla produktu marki Trust godnego konkurenta.