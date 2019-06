Jeżeli chcesz wysyłać wiadomości email oraz zależy Ci na zwiększonym poziomie bezpieczeństwa to Tutanota będzie dobrym wyborem.

Cena: darmowy

darmowy Przechowywanie poczty o pojemności 1 GB

Szyfrowanie typu end-to-end

Hasła dostępu umożliwiają bezpieczne wysyłanie wiadomości email do użytkowników niekorzystających z Tutanota

Źródło: techadvisor

Zapewnienie prywatności i bezpieczeństwa w sieci staje się coraz trudniejsze. Aby temu przeciwdziałać, powstało szereg bezpiecznych usług pocztowych, z których kilka oferuje bezpłatne konta. Najpopularniejsze z nich to ProtonMail oraz jego odpowiednik z otwartym kodem źródłowym czyli Tutanota.

To usługa niemieckiej firmy, która oddaje do Twojej dyspozycji 1 GB przestrzeni dyskowej za darmo (dwa razy więcej, niż ProtonMail), a wszystkie wiadomości są chronione za pomocą szyfrowania end-to-end.

Użytkownicy Tutanota mogą wymieniać się w pełni zaszyfrowanymi wiadomościami bezpośrednio, ale dzięki użyciu haseł dostępu użytkownicy innych usług również mogą nadal wysyłać i odbierać wiadomości e-mail z niewielkim wpływem na Twoje bezpieczeństwo, prywatność oraz wygodę. Darmowa wersja usługi jest bardzo podstawowa, ale doskonale nadające się do codziennego wykorzystania. Ogranicza co prawda użytkowników do jednego konta i ogranicza wyszukiwanie, ale istnieje opcja Premium za 12 Euro miesięcznie, która oferuje aliasy, zasady dotyczące skrzynek pocztowych, nieograniczone wyszukiwanie oraz możliwość wykorzystania niestandardowych domen.