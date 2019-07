Może Cię to zdziwić, ale Twitter również oferuje wysłanie wiadomości do wybranych użytkowników usługi

Cena: darmowy

Twitter to zaskakująco skuteczna aplikacja do wysyłania wiadomości. Publiczna usługa polegająca na tweetowaniu nie jest zaprojektowana jako aplikacja do wysyłania wiadomości, ale jej funkcja Direct Messages (DM) umożliwia wysyłanie tekstów, filmów i zdjęć do osób lub grup, a wiadomości nie będą widoczne dla innych użytkowników Twittera.

Źródło: macworld

Nie jest to najpraktyczniejsza aplikacja do wysyłania wiadomości, ale ma jedną zaletę. Twitter posiada pokaźną bazę użytkowników, a dzięki czemu możesz w łatwy sposób wysłać prywatną wiadomość do osoby, z którą chcesz się skontaktować, ale nie posiadasz żadnych jej danych kontaktowych.

Twitter oferuje aplikacje na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. Na komputerze możesz zalogować się do Twittera za pomocą przeglądarki internetowej.