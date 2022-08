Two Point Campus to gra, przy której "jeszcze 5 minut" to norma [RECENZJA]

Two Point Campus to druga gra w dorobku studia Two Point Studios. Czy warto zainteresować się tytułem, który od dnia premiery będzie dostępny w usłudze Xbox Game Pass?

Poprzednia gra Two Point Studios, czyli Two Point Hospital, która miała swoją premierę w 2018 roku została bardzo ciepło przyjęta przez graczy i recenzentów. 85 punktów w serwisie Metacritic oraz bardzo pozytywne recenzje na Steam mówią wprost, że była to po prostu dobra gra. Czy kolejna produkcja brytyjskiego dewelopera dorówna poprzedniczce?

Czas na pierwszy dzwonek

Swoją przygodę z Two Point Campus rozpoczynamy od stworzenia swojego pierwszego budynku uczelni. Do dyspozycji dostajemy otwartą przestrzeń i podpowiedzi, czym powinniśmy się zając w pierwszej kolejności oraz na co zwracać szczególną uwagę. Pierwszy etap jest swego rodzaju tutorialem, który wprowadza nas we wszystkie mechaniki rozgrywki i pozwala nowym graczom bezboleśnie wejść w świat tej gry strategicznej. Niech nie zwiedzie was kolorowa i nieco karykaturalna oprawa graficzna oraz humorystyczne podejście twórców, ponieważ Two Point Campus to lekka i przyjemna, ale nadal strategia ekonomiczna, w której to właśnie pieniądze odgrywają kluczową rolę.

Naszym głównym celem jest budowa i zarządzanie kampusami uczelnianymi. Będąc głową tego przedsięwzięcia musimy oczywiście pamiętać o tym, że jednym z naszych zadań jest także zaganianie bądź co bądź leniwych studentów do nauki tworząc im odpowiednie i przyjazne ku temu miejsce. Musimy pamiętać, że zadowolony student, to pilny student. A jeśli student jest pilny i dobrze się uczy to zda wszystkie egzaminy i pozostanie w naszej placówce płacąc czesne. I tu dochodzimy do słowa klucz. Bo czesne to realne pieniądze, które możemy inwestować w rozbudowę naszych placówek, otwieranie nowych i proponowanie studentom nowych kursów. Co ważne, nasi podopieczni nie będą się uczyć tak nudnych rzeczy jak matematyka, chemia czy biologia. Za to będą uczęszczać na zajęcia ze scjentologii, rozszszerzonej rzeczywistości, szpiegostwa, rycerstwa a nawet magii. Na wszystko przyjdzie jednak odpowiedni czas.

Kampus to nie tylko sale naukowe, ale także miejsce do wypoczynku (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Gra podzielona jest na poszczególne etapy, w których mamy do wykonania odpowiedni zestaw zadań i wyzwań. Część z nich jest obowiązkowa, część możemy wypełniać wedle własnego uznania. Musimy jednak pamiętać, że im więcej ich wykonamy, tym więcej pieniędzy wpadnie do naszego sejfu. Za wykonywanie zadań otrzymujemy także tzw. kudosy, które następnie możemy wydawać na odblokowywanie ulepszeń i nowych elementów wystroju kampusu, co później przekłada się na zwiększenie prestiżu i zadowolenia studentów i większy przypływ gotówki. Tak, w całym tym humorystycznym koktajlu to pieniądze są najważniejsze.

Jesteś dyrektorem, musisz pamiętać o wszystkim

Two Pont Campus to gra, w której najmniejsze elementy mają znaczenie i mogą doprowadzić do sukcesu lub spektakularnej porażki. Musimy pamiętać, że do czynienia mamy z dzieciakami, które myślą nie tylko o nauce, ale także rozrywkach czy życiu towarzyskim. Jeśli skupimy się tylko na dostarczeniu im jak najlepszej oferty edukacyjnej, o glorii i chwale możemy tylko pomarzyć. Studenci po zajęciach będą zmęczeni, więc musimy zadbać o pomieszczenia do odpoczynku oraz relaksu. Każdy musi jeść i pić, więc naszym zadaniem jest ustawienie w okolicy automatów z napojami i przekąskami. Żaden człowiek nie jest w stanie wygrać z naturą, więc musimy zadbać także o toalety i prysznice. W końcu po tym wszystkim ktoś musi posprzątać, więc naszym zadaniem jest także zatrudnianie dozorców. Studenci często proszą nas o stworzenie specjalnie dla nich konkretnych elementów i przestrzeni. Musimy jednak rządzić twardą ręką i niejednokrotnie decydować, czy kampusowi bardziej przyda się ustawiona przed budynkiem budka z kawą i hot-dogami, z której skorzysta więcej osób, czy nie używana praktycznie przez nikogo ławka do wyciskania. Two Point Campus to strategia ekonomiczna z krwi i kości podana w humorystycznym sosie co sprawia, że jest o wiele bardziej przystępna dla graczy niż typowi przedstawiciele tego gatunku.

Two Point Campus to strategia ekonomiczna podana w nieco innym sosie (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Two Point Campus to strategia ekonomiczna podana w nieco innym sosie (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Ładnie, ale mało stabilnie

Two Point Campus charakteryzuje się swoim, nieco karykaturalnym stylem graficznym. Wizualnie gra praktycznie wcale nie różni się od swojej poprzedniczki z 2018 roku. Można odnieść wrażenie, że jest to dokładnie ten sam tytuł, tylko ze zmienionymi detalami, przystosowany do tematyki uczelnianej. Nie oznacza to oczywiście, że gra jest brzydka. Wręcz przeciwnie. Styl graficzny ma swój urok i idealnie pasuje do charakterystyki oraz humoru przedstawionego w grze. Produkcja Two Point Studios ma jednak nieco problemów z optymalizacją. Grając na PC o specyfikacji świetnie radzącej sobie z nowymi tytułami w rozdzielczości 4K i 60 FPS, w Two Point Campus musiałem grać na obniżonych ustawieniach grafiki. W innym wypadku wszystko się po prostu zacinało i klatkowało co sprawiało, że po prostu nie dało się grać. Nie jest to jednak tytuł przeznaczony do podziwiania, a do pełnego zanurzenia się w budowaniu, zarządzaniu i zarabianiu.

Kampus to nie tylko sale naukowe, ale także miejsce do wypoczynku (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Two Point Campus - czy warto?

Two Point Campus jest grą, która nie każdemu przypadnie do gustu. Jeśli lubisz tytuły "poważne", oparte na świetnie napisanej historii, raczej nie będziesz chciał spędzić z tą produkcją zbyt wiele czasu. Warto dać jej jednak szansę, ponieważ jest to po prostu dobra gra, która potrafi dać wiele satysfakcji i utrzymać przed monitorem na długo. Szczególnie, że od dnia premiery będzie dostępna w usłudze Xbox Game Pass. Jeśli jednak podobał ci się Two Point Hospital, Theme Hospital lub jesteś fanem The Sims, Two Point Campus jest grą dla ciebie. Gwarantuję, że nie raz w twojej głowie po popatrzeniu na zegarek pojawi się myśl, "jeszcze 5 minut".