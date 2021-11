UGO Mistral 3.0 to tani dron wyposażony w 6-osiowy żyroskop, system automatycznego utrzymywania wysokości oraz dodatkowe solony wirników.

UGO Mistral 3.0 to bardzo podstawowy dron bez zbędnych gadżetów. To model bardzo dobry do nauki pilotażu. Producent wyposażał urządzenie w podstawowe systemy ułatwiające latanie - 6-osiowy żyroskop oraz system automatycznego utrzymywania wysokości. Z drugiej strony na pokładzie nie znajdziemy modułu GPS, ale pojawił się system przekazywania obrazu na żywo na urządzenia mobilne.

UGO Mistral 3.0

Mistal 3.0 komunikuje się z kontrolerem z wykorzystaniem aparatury 2,4 GHz. Maksymalny zasięg wynosi 100 metrów.

Zobacz również:

Dron posiada na wyposażeniu kamerkę o rozdzielczości 2 MP, która pozwala rejestrować filmy wideo w rozdzielczości 1280 x 720 pikseli.

UGO Mistral 3.0 waży zaledwie 140 g. Oznacza to, że nie potrzeba licencji do jego pilotażu. Producent dodał funkcję akrobacji 360 stopni, powrotu do domu oraz swobodnego zawisu w miejscu.

W zestawie otrzymamy akumulator o pojemności 1600 mAh. Pozwala on na około 20 minut lotu. Minusem jest długi czas ładowania, który wynosi aż 210 minut.