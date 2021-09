UPS EVER SINLINE RT XL 1250 - UPS wagi ciężkiej

Testujemy zasilacz EVER SINLINE RT XL, czyli ciekawy UPS przeznaczony do rozwiązań serwerowych. Sprawdzamy, czy jest to sprzęt, który można polecić.

Rzadko się zdarza, żeby zasilacze awaryjne posiadały wyjściową moc czynną na równym poziomie z mocą pozorną. Właśnie ta cecha charakteryzuje UPSy SINLINE RT XL od EVER'a. Sprawdźmy zatem, czy urządzenie dla profesjonalistów i do rozwiązań serwerowych poradzi sobie z naszą konsumencką procedurą testową.

SINLINE RT / RT XL

Jak już wspomnieliśmy we wstępie jest to linia zasilaczy bezprzerwowych. Sam skrót RT oznacza, że UPS może pracować zarówno w szafie serwerowej Rack jak i w roli stojącego, niezależnego modułu. Warto podkreślić, że wariant stojący to domyślny tryb pracy urządzenia. Montaż na szynach jest możliwy po dokupieniu niezbędnych akcesoriów (Rack Kit).

Na chwilę obecną oferta producenta zawiera aż osiem modeli należących do tej serii. Cztery z nich oznaczone są dopiskiem XL. To właśnie one posiadają taką samą moc czynną jak pozorną, a więc tak zwany współczynnik "PF" równy jeden. Topowy wariant dysponuje mocą aż 3000 VA (3000 W).

Wszystkie UPS SINLINE RT / RT XL wykonane są w topologii line – interactive. Dostarczają one prąd do podłączonych urządzeń poprzez konwerter napięcia AC/DC, pełniący rolę falownika, który w tym samym czasie ładuje akumulator. Dodatkowo UPS wyposażony jest w układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR. Dzięki temu może on dostosować napięcie wyjściowe, wygładzając wszelkie odchyły, a w razie potrzeby aktywować zasilanie akumulatorowe w ciągu zaledwie kilku milisekund.

UPS EVER SINLINE RT XL 1250 – budowa zasilacza

Decydując się na urządzenie od EVER’a musicie być pewni, że dysponujecie odpowiednią ilością miejsca. UPS o wymiarach 440 x 132 x 460 mm niewiele różni się od typowej obudowy do komputera w formacie Midi Tower. Szerokość, którą podaliśmy nie uwzględnia zamontowanych, akcesoryjnych podpórek, które są wymagane, aby zasilacz stał stabilnie. Po ich montażu potrzebujemy już 30 cm miejsca. Uwierzcie nam - ostatnie czego chcecie to, aby ten ważący 26 kg zasilacz przewrócił się na bok. Oczywiście 132 mm szerokości oznacza też, że przy montażu do szafy serwerowej urządzenie zajmie trzy jednostki (3U).

Obudowa została opracowana z dobrej jakości materiałów. Panele metalowe z grubej blachy zapewniają odpowiednią sztywność zarówno, gdy urządzenie stoi jak i wtedy gdy leży. Front wykonany jest z dobrej jakości tworzywa. Tutaj również umieszczono trzy przyciski służące do sterowania urządzeniem oraz podświetlany na biało ekran. Dzięki temu możemy dokonać konfiguracji zasilacza, nawet bez podłączania go pod komputer.

Wszystkie gniazda przyłączeniowe znajdują się na tylnym panelu urządzenia. Producent umieścił tutaj aż sześć 10- amperowych wyjść typu IEC320 C13, z czego trzy posiadają możliwość sterowania zarówno z menu zasilacza jak i poprzez oprogramowanie. Dodatkowo dwa standardowe gniazdka typu E (PL) oraz jedno 16- amperowe EC320 C19. Ponadto znajdują się tutaj dwa gniazda Ethernetowe (1Gbit/s), ponieważ urządzenie posiada wbudowany filtr sieci LAN. Z tyłu znajdziemy również otwór wentylacyjny wyposażony w 80 mm wentylator. Wydawać by się mogło, że urządzenie o takich gabarytach i z przeznaczeniem do użytku w pomieszczeniach klimatyzowanych będzie głośne, jednakże podczas naszych testów bardzo miło nas zaskoczyło. Przy pomiarze głośności (i to zarówno podczas obciążenia jak i ładowania) odnotowaliśmy maksymalnie 41 dB (39,5 dB otoczenie). Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby UPS stał za telewizorem w salonie czy nawet w sypialni. Nie usłyszymy jego pracy nawet jeżeli sprzęt ten będzie znajdował się pod naszym biurkiem.

UPS'y SINLINE RT XL 1250 zostały wyposażone w rozbudowany system komunikacji poprzez zintegrowany interfejs sieciowy (obsługa protokołu SNMPv1, HTTP) oraz są kompatybilne ze standardem HID Power Devices po podłączeniu przez złącze USB. Umożliwia on współpracę zasilacza z urządzeniami bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Opcjonalnie zasilacz posiada funkcję zdalnego, awaryjnego wyłączenia zasilania EPO (Emergency Power Off) oraz umożliwia “zimny start” urządzeń na wbudowanej baterii.

Bardziej rozbudowana konfiguracja urządzenia następuje dzięki autorskiemu oprogramowaniu PowerSoft. Producent udostępnia zarówno wersje wspierające systemy operacyjne Windows jak i działające pod kontrolą Linuxa. Do pobrania jest też bardzo szczegółowa instrukcja, która ułatwi cały proces wdrożenia oraz podpowie, jak skonfigurować zasilacz, aby działał z serwerami VMware czy Citrix XenServer. W zależności od typu połączenia instalowana jest wersja główna (podłączenie przez USB, SNMP) bądź klient sieciowy (NetClinet) w celu sterowania urządzeniami zdalnie.

Po włączeniu aplikacji wita nas prosty, choć przyjazny dla użytkownika interfejs. Już w pierwszym oknie widzimy wszystkie podstawowe parametry pracy podłączonej jednostki, a opcje konfiguracji są łatwo dostępne. Oczywiście istnieje możliwość ustawienia alarmów jak i powiadomień mailowych. Jak już wspominaliśmy wszystkie kroki konfiguracji są bardzo szczegółowo opisane w instrukcji.

Do testów otrzymaliśmy wariant 1250 VA co oznacza, że jesteśmy w stanie bezpośrednio zasilić urządzenia mocą do 1250 W. Wystarczy ona nawet do zasilania dwóch mocnych stacji roboczych, czy do utrzymania całej infrastruktury sieciowej łącznie z serwerem w naszej firmie.

Procedura testowa

Standardowa procedura testowa składała się z obciążenia zasilacza UPS, urządzeniami o stałej mocy 400 W, 800 W, 1200 W. Z racji, że testowaliśmy model, którego maksymalna moc wyjściowa wynosi 1250 W, testy przeciążeniowe sprawdzaliśmy przy 1600 W. Dzięki temu zweryfikowaliśmy, jak działają zabezpieczenia wbudowane w urządzenie i po jakim czasie nastąpi jego wyłączenie. Po każdej próbie akumulator był ładowany do pełna, a testy były przeprowadzane w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej 24,5 °C.

Między wykonanymi testami sprawdziliśmy także czas ładowania urządzenia. Wykres przedstawia uśredniony wynik podczas sześciu pomiarów do poziomu 90 % oraz 100 %. EVER bardzo miło zaskakuje uzyskując wręcz rewelacyjne czasy, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę pojemność akumulatorów wbudowanych w UPS. Widać, że mamy do czynienia ze sprzętem do rozwiązań profesjonalnych, gdzie gotowość do awaryjnego zasilania ma być dostępna w każdej chwili, i jak najszybciej. Warto jednak zaznaczyć, że zasilacz na domyślnej konfiguracji rozładowuje się do poziomu 35%. Pozwala to uchronić akumulatory przed szybką degradacją czy uszkodzeniem i koniecznością kosztownej wymiany.

Testy przy obciążeniu 400 W nie robią wrażenia na testowanym SINLINE RT XL 1250. Za każdym razem uzyskaliśmy ponad 26 min. czasu podtrzymania. Prawie pół godziny pracy spokojnie pozwoli nam zapisać dokumenty wysłać maile czy nawet dokończyć kilkuminutowe renderowanie materiału wideo czy średnio zaawansowanego projektu w CAD czy 3ds Max.

Obciążenie 800 W również nie robi wrażenia na UPS od EVER’a. W każdym przeprowadzonym teście osiągnęliśmy rezultat bliski 11 min. I choć to skrajny przykład, to przez ten czas bylibyśmy w stanie podgrzać cały obiad w kuchence mikrofalowej, choć nie zalecamy podłączać jej pod UPS.

Poziom 1200 W o wartość bardzo zbliżona do limitu testowanego urządzenia. Mimo to UPS jest w stanie utrzymać takie obciążenie przez ponad 5 min. Przez ten czas spokojnie zabezpieczymy naszą pracę czy bezpiecznie wyłączymy serwer nie narażając go na uszkodzenie.

Podczas testów z obciążeniem 1600 W urządzenie za każdym razem po 4 sekundach odłącza zasilanie z gniazd. Zarówno w oprogramowaniu jak i na wyświetlaczu pojawia się komunikat o błędzie oraz załącza się alarm dźwiękowy. Informacja o przeciążeniu mocy pojawia się nawet jeżeli UPS pozostaje podłączony pod zasilanie sieciowe.

Ostatnim testem jaki przeprowadziliśmy był pobór prądu przez UPS. Podczas ładowania watomierz zarejestrował maksymalnie 108 W. Średni pobór nieobciążonego zasilacza przez 12 godzin również utrzymuje się na poziomie 60 W.

Podsumowanie

Zasilacz EVER’a podczas testów bardzo miło nas zaskoczył. Nie tylko sprostał naszym oczekiwaniom, ale także znacząco je przewyższył. Rewelacyjne czasy podtrzymywania zasilania, prostota konfiguracji oraz szereg zastosowań czynią z niego bardzo uniwersalną jednostkę.

Sinline RT XL 1250 kosztuje niecałe 3000 zł, co w przypadku tej klasy sprzętu wcale nie jest wygórowaną ceną. Co prawda urządzenie jest kierowane do rozwiązań serwerowych, ale można go śmiało używać również w domu, pod warunkiem, że pogodzimy się z ceną oraz zmieścimy urządzenie pod naszym biurkiem. Idealnie sprawdzi się również do podtrzymania naszych urządzeń smart home, pompy ogrzewania, systemów alarmowych czy silników w naszej bramie czy garażu.