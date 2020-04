Ultimate Ears UE WONDERBOOM

Ultimate Ears WONDERBOOM to głośnik dający przestrzenny dźwięk dobrej jakości. Jakie jeszcze ma cechy warte uwagi?

UE WONDERBOOM to głośnik Bluetooth, który można... trzymać w wodzie. Jest całkowicie pyło- i wodoodporny (certyfikat IP 67), a dzięki swojej konstrukcji może przebywać w wodzie przez pół godziny, da się go nawet zanurzyć na 100 cm. Oczywiście to tylko poboczna cecha, ale warta odnotowania, podobnie jak i wytrzymanie upadku z wysokości do 170 cm. O wiele ważniejszy jest dźwięk - Ultimate Ears WONDERBOOM emituje go przestrzennie, cechując się przy tym mocnymi basami i czystymi tonami wysokimi. Nieco gorzej jednak wypadają te pośrodku, przyda się więc ich korekta w aplikacji odtwarzającej muzykę.

Bardzo duża zaleta Ultimate Ears WONDERBOOM to odległość od źródła dźwięku - może wynosić ona nawet 33 metry! Dzięki temu można odtwarzać muzykę, np. siedząc w ogrodzie przed domem. Maksymalna siła dźwięku to 86 dBC. Oczywiście nie brak możliwości połączenia dwóch głośników, aby mieć pełen efekt stereo - przewidziano możliwość współpracy nawet z ośmioma innymi urządzeniami Bluetooth. Głośnik ma bardzo wygodne sterowanie - wystarczy stuknąć przycisk, aby odtworzyć, zatrzymać lub pominąć utwór. Jego bateria umożliwia działanie nawet do 10 godzin, więc spokojnie będzie służyć przez cała imprezę i nie ma szansy na przykrą niespodziankę - rozładowanie.

Ultimate Ears WONDERBOOM to bardzo dobry głośnik w przystępnej cenie. Jeśli chcesz mieć przestrzenny dźwięk dobrej jakości, a nie lubisz przepłacać - zdecyduj się na ten model! Dostępny jest w pięciu różnych wersjach kolorystycznych.