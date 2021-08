Ultimate Spider-Man Tom 9 – recenzja

Kolejny tom przygód Człowieka Pająka z serii Ulitmate Spider-Man to prawdziwy kalejdoskop wydarzeń i postaci. Czy nie przyprawi jednak o zawrót głowy?

Trzeba przyznać, że łatwiej byłoby wymienić czego w tym komiksie nie ma, niż co w nim jest. Dziewiąty tom Ulitmate Spider-Man to bowiem prawdziwa jazda bez trzymanki i jest tu niemal wszystko, a nawet jeszcze więcej. Teoretycznie „od przybytku głowa nie boli”, jak jednak jest w tym przypadku?

Prawda jest taka, że nie trzeba czytać komiksów, ani nawet lubić przygód Spider-Mana, aby wiedzieć kim jest ten, jeden z najsłynniejszych superbohaterów. Człowiek Pająk doczekał się takiej ilości publikacji, a także serii animowanych i filmów kinowych, że niemal dosłownie stał się „bohaterem z sąsiedztwa”. Jedną z serii komiksów, w których możemy śledzić jego losy, jest Ultimate Spider-Man, a w nasze ręce trafił najnowszy, 9 tom. Trzeba przy tym zaznaczyć, że w jego skład wchodzą zeszyty z dwóch wątków fabularnych, a mianowicie Saga Klonów oraz Ultumate Knights, a każdy z nich się rożni.

Zobacz również:

W poczet Sagi Klonów wchodzi 8 zeszytów plus Epilog i trzeba przyznać, że zaskakuje ona klimatem. Peter Parker ma bowiem do czynienia z niespotykanymi dotąd przeciwnikami, w postaci swoich najbliższych, włącznie z tymi, którzy już odeszli. Jak jednak walczyć z kimś, kogo się kocha i skąd wiadomo, kto jest klonem? Atmosfera tej historii jest więc siłą rzeczy gęsta, mroczna, a poczucie, że nie można ufać nikomu jest wręcz namacalne. Kto jednak stoi za tak przerażającą intrygą i czy Peter podoła temu druzgocącemu wyzwaniu? Zdecydowanie warto się przekonać. W Ultimate Knights mamy do czynienia już z całą grupą superbohaterów, od tych bardzo znanych, jak Daredevil i Doktor Strange, po tych mniej lub dopiero zmierzających na ekrany, jak Shang-Chi. Tym razem protagoniści nawiązują sojusz przeciwko jednemu z najważniejszych i najniebezpieczniejszych antagonistów z przygód Człowieka Pająka – Kingpinowi. Oczywiście przydałaby im się pomoc również Spider-Mana, dlatego tez usilnie próbują go zwerbować w swój poczet. Czy jednak im się to uda, jak potoczą się losy grupy i czy podołają królowi podziemia? Musicie dowiedzieć się sami, przygotujcie się jednak na masę akcji.

Poza wspomnianymi powyżej, przez karty Ultimate Spider-Man tom 9 przewinie się jeszcze wiele doskonale nam znanych postaci, jak m.in. Fantastyczna Czwórka, Nick Fury z agencją SHIELD, a nawet znana z serii X-Man Kitty Pride, która namiesza w związku Petera i Mery-Jane.