Ultradesk GRAND - idealne biurko dla gracza?

Biurka są jednym z najmłodszych elementów infrastruktury gamingowej. Podobnie jak fotele, mają zapewniać wielogodzinną, komfortową zabawę. Postanowiliśmy sprawdzić, co zyskamy wybierając biurko dla graczy.

Jakie powinno być biurko dla gracza? Przede wszystkim wygodne. Powinno zapewniać zdrową postawę podczas wielogodzinnej rozgrywki. Oznacza to konieczność zastosowania regulacji wysokości, ponieważ wzrost użytkownika determinuje najwygodniejszą dla niego pozycję.

Ponadto idealne biurko dla gracza powinno zapewnić możliwość łatwego rozprowadzenia kabli i rozstawienia akcesoriów, tak aby zachować maksimum powierzchni na operowanie kontrolerami. Wskazana wydaje się być również stabilność konstrukcji. Intuicja podpowiada także, że gracze lubią sprzęt o charakterystycznej, sportowej stylistyce. Jako, że biurko jest meblem zajmującym znaczną przestrzeń, powinno odpowiednio komponować się z resztą akcesoriów.

Ultradesk GRAND - kupujemy meble

Wybierając biurko gamingowe, zapewne sięgniecie po model z oferty Ultradesk. Żaden market meblowy, nie zapewnia tak bezkompromisowo zaprojektowanych stanowisk. Polska marka ma w swoim portfolio kilkanaście biurek, dostępnych w różnych wariantach kolorystycznych. Najtańsze modele można nabyć już w cenie 500 zł, a więc zupełnie zwyczajnej jak na ten typ mebla. Najdroższe biurka to modele za ponad 1000 zł, wyróżniające się nie tylko ergonomią ale również stylistyką i materiałami. Naszą uwagę przykuł model znajdujący się w środku stawki - Ultradest Grand, który w cenie promocyjnej można otrzymać za 849 zł. Jego wyróżnikiem jest duży, profilowany blat.

Specyfikacja wybranego przez nas modelu wygląda tak:

DUŻY PULPIT 160 X 70 CM

STABILNA RAMA ZE STALI Z DODATKOWYMI WZMOCNIENIAMI

WYSOKIEJ JAKOŚCI PODKŁADKA NA CAŁY PULPIT

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA OKABLOWANIEM I ZASILANIEM

BEZPIECZNY UCHWYT NA NAPOJE

KOMFORTOWY WIESZAK NA SŁUCHAWKI

STOJAK NA GRY I PADY Z PORTAMI USB – ULTRADESK BEAM

MECHANICZNA REGULACJA WYSOKOŚCI – 3 POZIOMY

BRAK BELKI POPRZECZNEJ

WYTRZYMAŁE, NYLONOWE PODSTAWKI

WSZYSTKIE CZĘŚCI Z MATERIAŁÓW KLASY PREMIUM

PROSTY I SZYBKI MONTAŻ

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE GWARANCYJNE POLSKIEGO PRODUCENTA

Biurka są sprzedawane na stronie producenta, a sprzedaż jest realizowana wysyłkowo. Wbrew naszym obawom, meble są bardzo sprytnie pakowane. Na dobrą sprawę paczkę z biurkiem może przenosić jedna osoba, chociaż przez wzgląd na dość dużą wagę, rekomendujemy skorzystanie z czyjejś pomocy.

Wnętrze kartonu również nie rozczarowuje. Elementy są odpowiednio zabezpieczone, a zestaw obejmuje bardzo czytelne instrukcje. Ponadto w pakiecie dostajemy również klucze i śrubokręt, czyli wszystko co będzie nam potrzebne do złożenia biurka. Doceniamy, że wszystkie śruby i drobniejsze elementy są zapakowane z dużym zapasem. Zawieruszenie się jednej czy dwóch śrubek nie będzie stanowić problemu.

Ultradesk GRAND - składanie biurka

Producent sugeruje składania biurka w dwie osoby. Faktycznie jest to najwygodniejsze rozwiązanie. Podczas testu zdecydowaliśmy się jednak sprawdzić czy jedna osoba również poradzi sobie z montażem.

Dobrze opracowana instrukcja zawiera zaledwie kilka punktów. Najpierw składane są elementy nośne, skręcane śrubami. Wszelkie otwory są dobrze nawiercone, a instalacja to czysta przyjemność.

Drugi etap to prace związane z instalacją blatu. Wstępnie nawiercone otwory prowadzące sprawiają, że śrubokręt jest wystarczającym rozwiązaniem do wkrętów. Oczywiście zastosowanie wkrętarki może nieco przyspieszyć pracę, bo otworów instalacyjnych jest sporo. Na samym końcu instalujemy plastiki i uchwyty. Ten etap to już czysta przyjemność.

Jedna osoba składa biurko około godziny. Dwie osoby powinny poradzić sobie z tym zadaniem w 40 minut. Największym wyzwaniem było zamontowanie siatki pod blatem. Wymagało ono napinania gumowego ściągacza i przykręcania jego uchwytów za pomocą wkrętów. To tutaj najbardziej pomocna jest druga para rąk.

Jeśli nie znosicie rozprowadzania kabli, Ultradesk może być dla Was wybawieniem. Dwa otwory na przewody oraz wcięcie w blacie pozwalają efektywnie zagospodarować przestrzeń na blacie. Wspomniana wcześniej siatka pozwala zwinąć i rozprowadzić kable w kilka sekund - nawet bez potrzeby ich spinania czy rozplątywania. Co więcej stały docisk ściągaczy sprawia, że kable nie powinny nam się już plątać. Idealna estetyka przy zerowym wysiłku. Ogromny blat sprawia, że na pewno nie zabraknie na nic miejsca.

Ultradesk GRAND - gramy i pracujemy

Podczas pisania tego tekstu, używaliśmy biurka Ultradesk GRAND od nieco ponad tygodnia. Pierwszym zauważalnym progresem względem konwencjonalnych mebli, okazała się 3-stopniowa regulacja wysokości blatu. Możliwość dopasowania wysokości z myślą o swoim wzroście czy wysięgniku monitora, jest wygodne na wielu płaszczyznach. Najważniejsza jest jednak możliwość uzyskania maksymalnie zdrowej postawy.

Razem z biurkiem użytkownicy otrzymują w gratisie podkładkę, zajmującą całą powierzchnię blatu. Dzięki temu powierzchnia robocza jest olbrzymia i nie ma obawy, że podczas intensywnej zabawy, myszka ucieknie z podkładki. To bardzo wygodne.

Dobrym pomysłem okazał się również uchwyt na napoje. Wielu z nas ma tendencje do odstawiania kubka przy swojej dominującej ręce - a więc tuż obok myszki. Podstawka wysunięta poza blat to bezpieczniejsze rozwiązanie.

Fajnie również, że producent zastosował dedykowany uchwyt na słuchawki - tylko nieliczne monitory przewidują miejsce na ich odwieszenie, dlatego zazwyczaj po prostu zalegają na blacie.

Wśród dodatków nie sposób nie wspomnieć również o stojaku na gry i kontrolery wraz z portami USB do ładowania. Odnalezienie dedykowanego miejsca na dwa kontrolery to duży postęp. U nas, zazwyczaj leżały w szufladzie lub po prostu na obudowie komputera. Jeśli korzystacie wciąż z fizycznych nośników, zapewne docenicie również uchwyty na płyty. Są one na tyle uniwersalne, że w naszym przypadku pełniły rolę podstawki na stickery i przewód do ładowania gamepada.

Najbardziej niepozornym, a łatwym do docenienia elementem konstrukcji okazał się brak belki poprzecznej - Jeśli macie regulowany fotel gamingowy, na pewno docenicie dodatkową przestrzeń uzyskaną w ten sposób. Nie tylko łatwiej się przeciągniecie, ale po odejściu od komputera wsuniecie oparcia krzesła pod blat.

Czy warto kupić biurko gamingowe?

Jeśli planujecie zakup nowego mebla do komputera stacjonarnego albo czujecie dyskomfort podczas wielogodzinnej pracy przy dotychczasowym, to możecie poważnie zainteresować się produktami Ultradesk. Wybrany przez nas Ultradesk GRAND kosztuje tyle co całkiem przeciętne biurko ze sklepu meblowego, a oferuje zdecydowanie więcej. Jego bezkompromisowość nie jest nakierowana wyłącznie na gry, lecz również ergonomię, estetykę i wygodę wielogodzinnej pracy przed komputerem. Nie trzeba być graczem, żeby docenić jego atuty. Doliczmy do tego również wygodną dostawę pod drzwi, przemyślany zestaw montażowy oraz fakt, że wsparcie gwarancyjne jest realizowane w Polsce. Trudno o lepszy wybór.