Przystępna cenowo stacja dokująca z wbudowaną podstawką do laptopa.

Wbudowana podstawka, która ułatwia pracę z komputerem

Wbudowane 3 porty USB Typu A, 2 porty USB 3.1 Typu C oraz RJ-45 i czytnik kart pamięci

Złącze HDMI

Plug & Play

Atrakcyjna cena

Unitek Y-3708 to bardzo ciekawa konstrukcja, która mimo, iż dedykowana jest do MacBook'ów to sprawdzi się świetnie także w przypadku komputerów z Windowsem. Producent zastosował konstrukcję, która jednocześnie jest podkładką do laptopa i poprawia wydajność chłodzenia komputera.

Większość portów umieszczono z tyłu. Mowa o dwóch USB Typu A w standardzie 3.0, kolejnych dwóch USB 3.1 Typu C, HDMI, Gigabit Ethernet oraz czytniku kart pamięci w formacie SD. Na prawym boku znalazło się miejsce dla jeszcze jednego portu USB 3.0, które pozwala na szybkie podłączenie pendrive'a lub telefonu. Stacja dokująca posiada własne zasilania, ale nie jest ono wymagane podczas korzystania jedynie z części portów. Wbudowany przewód USB Typu C, który łączy stację dokującą z komputerem znajduje się z lewej strony. Trzeba o tym pamiętać i sprawdzić czy posiadany laptop posiada wolny port właśnie z tej strony.

Producent umożliwia podpięcie zewnętrznego ekranu za pomocą HDMI w wersji 1.3.