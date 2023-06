Urządzenia smart home TP-Link Tapo w praktyce. Czy warto zdecydować się na zakup? Testujemy

Jak łatwo i szybko zadbać o bezpieczeństwo w domu oraz sprawić, że stanie się on bardziej funkcjonalny? Z pomocą przychodzi firma TP-Link, która oferuje szereg praktycznych produktów smart home, m.in. oświetlenie, monitoring, czujniki ruchu czy alarmy. Miałam okazję przetestować kilka urządzeń z serii Tapo i sprawdzić, jak radzą sobie w praktyce oraz czy warto wyposażyć się w tego typu sprzęty.

Inteligentne urządzenia w naszych domach stają się powoli normą i coraz więcej osób decyduje się na tego typu rozwiązania. Za pomocą kliku prostych sprzętów możemy łatwo i wygodnie zarządzać naszym domem, a także zadbać o jego bezpieczeństwo. Nie musimy już myśleć o skomplikowanej instalacji monitoringu, oświetlenia czy alarmów. Obecnie na rynku znajdziemy szereg funkcjonalnych produktów, które działają niezależnie i są bardzo łatwe w obsłudze. Przykładem jest seria produktów smart home TP-Link Tapo. W portfolio marki znajdziemy m.in. oświetlenie smart, urządzenia Smart Plug, kamery do monitoringu, czujniki czy wyłączniki.

Miałam okazję sprawdzić niektóre z tych rozwiązań i zobaczyć, jak taki system sprawuje się w praktyce. W moje ręce trafiły następujące urządzenia:

Smart Hub Tapo H100

Czujnik magnetyczny Tapo T110

Czujnik ruchu Tapo T100

Przycisk Tapo S200B

Monitor temperatury i wilgotności Tapo T315

Żarówka Smart Wi-Fi Tapo L530E

Warto przyjrzeć się każdemu z osobna i uwzględnić najważniejsze funkcje oraz możliwości, które oferuje.

Smart Hub Tapo H100 - centrum dowodzenia

Fot.: Izabella Bandych/PCW

Tapo H100 to główny element ekosystemu Tapo, do którego podłącza się inne sprzęty, takie jak czujniki, przełączniki czy przyciski. Pełni on rolę centralnego urządzenia, które koordynuje działanie pozostałych elementów smart home - stanowi łącznik pomiędzy urządzeniami a aplikacją mobilną, umożliwiając interakcję oraz kontrolę wszystkich podłączonych elementów. Model Tapo H100 może obsługiwać do 64 urządzeń i w połączeniu z poszczególnymi produktami, pełnić rolę dzwonka czy alarmu. Urządzenie korzysta z niskomocowego protokołu sieci bezprzewodowej, co sprawia, że podłączone do niego czujniki czy przyciski mogą działać na zasilaniu bateryjnym do 10 razy dłużej.

Specyfikacja techniczna

Obsługiwane protokoły 868 / 922 MHz Tryb sieci bezprzewodowej 2,4GHz Wi-Fi Dopuszczalna temperatura pracy 0~40°C Wymiary (W X S X G) 72 x 62,5 x 51 mm Wymagania w zakresie zasilania AC, 100~240V, 50/60Hz Zawartość opakowania Instrukcja szybkiej instalacji

Funkcje i możliwości Tapo H100

Fot.: Izabella Bandych/PCW Fot.: Izabella Bandych/PCW Fot.: Izabella Bandych/PCW

Hub Tapo H100 umożliwia uruchamianie skrótów oraz kontrolowanie innych urządzeń Tapo. Jest to niezbędny koncentrator sieciowy, potrzebny do konfiguracji i działania wybranych akcesoriów smart home. Podczas moich testów współpracował on z czujnikiem monitorowania drzwi i okien, czujnikiem ruchu, czujnikiem temperatury i wilgoci oraz smart przełącznikiem. W połączeniu z tymi elementami, Tapo H100 może pełnić funkcję inteligentnego alarmu odstraszającego lub informującego o jakimś niebezpieczeństwie, a także posłużyć jako dzwonek do drzwi.

Do wyboru jest 19 różnych dźwięków, które można dostosować (zmienić głośność i czas trwania) w zależności od indywidualnych potrzeb i wybranych akcji. Wszystkie ustawienia znajdziemy w aplikacji mobilnej Tapo i to tam będziemy mogli skonfigurować działanie poszczególnych urządzeń, a także podejrzeć historię zdarzeń. Aby lepiej zobrazować poszczególne funkcje i możliwości koncentratora, przyjrzyjmy się, jak to wyglądało w przypadku testowanych przeze ze mnie sprzętów.

Po instalacji czujników i przełącznika, miałam możliwość ustawienia następujących akcji smart:

Stwórz inteligentny alarm, gdy jesteś poza domem (współpraca z Tapo T100) - uruchomi się alarm, gdy zostanie wykryty ruch

Stwórz inteligentny alarm podczas snu (współpraca z Tapo T110)- uruchomi się alarm, gdy ktoś otworzy drzwi lub okno w nocy

Upewnij się, że drzwi/okno jest zamknięte (współpraca z Tapo T110) - hub zacznie dzwonić, jeśli zapomnisz zamknąć okno/drzwi lub gdy nieoczekiwanie zostaną otwarte

Stwórz inteligentny dzwonek (współpraca z Tapo S200B) - hub zacznie dzwonić po naciśnięciu lub przekręceniu przycisku

Stwórz przycisk "Potrzebuję pomocy" (współpraca z Tapo S200B)- hub zacznie dzwonić po naciśnięciu lub przekręceniu przycisku

Czujnik magnetyczny Tapo T110 - ochrona drzwi i okien

Fot.: Izabella Bandych/PCW

Za pomocą czujnika Tapo 110 możliwe jest monitorowanie stanu otwieranych i zamykanych drzwi lub okien. Za wykrywanie ruchu odpowiada tutaj technologia magnetyczna. Urządzenie składa się dwóch części: magnesu, który jest montowany na ruchomej części, np. na drzwiach i czujnika umieszczonego na ramie. W momencie gdy magnes oddala się od czujnika, wykrywana jest zmiana, o której jesteśmy informowani sygnałem dźwiękowym (jeśli włączymy taką opcję) lub w aplikacji mobilnej.

Specyfikacja techniczna

Sieć bezprzewodowa 868 / 922 MHz Dopuszczalna temperatura pracy 0~40°C Wymiary (W X S X G) 61,4 x 37,5 x 12,3 mm Wymagania w zakresie zasilania Bateria CR2032 Konieczność użycia Huba Tak Dopuszczalna temperatura pracy 0~40°C Zawartość opakowania Instrukcja szybkiej instalacji, Bateria CR2032 x 1, Środki klejące 3M Diody Tak

Funkcje i możliwości Tapo T110

Fot.: Izabella Bandych/PCW Fot.: Izabella Bandych/PCW

Jak wspominałam wcześniej, aby zainstalować i skonfigurować czujnik, konieczne jest podłączenie centralnego systemu smart home (w moim przypadku Tapo H100). Możliwe jest wtedy tworzenie inteligentnych alarmów, powiadomień czy uruchamianie światła, gdy drzwi lub okno zostaną otwarte. W przypadku testowanych przeze mnie rozwiązań do dyspozycji miałam takie akcje smart:

Stwórz inteligentny alarm podczas snu (współpraca z Tapo H100) - gdy ktoś otworzy drzwi lub okno, wybrany koncentrator uruchomi alarm

Upewnij się, że drzwi/okno jest zamknięte (współpraca z Tapo H100) - wybrany hub zacznie dzwonić, gdy zapomnisz zamknąć drzwi/okno

Oświetl drogę do domu (współpraca z Tapo H100) - wybrane światła włączą się automatycznie po otwarciu drzwi

Warto wspomnieć też o pozostałych funkcjach, takich jak wysyłanie powiadomień na telefon, harmonogram pracy czy zapis oraz możliwość podglądu historii zdarzeń. Co więcej, urządzenie to może zostać wykorzystane nie tylko do monitorowania ruchu drzwi i okien.

Czujnik ruchu Tapo T100 - kontrola ruchem

Fot.: Izabella Bandych/PCW

Tapo T100 to inteligentne urządzenie służące do wykrywania ruchu w pomieszczeniu na dystansie do 7 metrów i polu widzenia 120°. Możemy zintegrować go z innymi sprzętami smart home i tym samym zautomatyzować ich działanie, np. aktywować oświetlenie lub uruchomić alarm, aby odstraszyć włamywaczy.

Specyfikacja techniczna

Dopuszczalna temperatura pracy 0~40°C Wymiary (W X S X G) 42,3 x 42,3 x 34 mm Wymagania w zakresie zasilania Bateria CR2450 Konieczność użycia Huba Tak Dioda LED Tak Sieć bezprzewodowa 868 MHz / 922 MHz Kąt detekcji 120° Zasięg detekcji Maksymalnie 7 m

Funkcje i możliwości Tapo T100

Fot.: Izabella Bandych/PCW Fot.: Izabella Bandych/PCW Fot.: Izabella Bandych/PCW

Urządzenie możemy ustawić w dowolnym miejscu lub zamontować na ścianie (w zestawie znajdziemy odpowiednie akcesoria), aby czujnik obejmował obszar, który ma być monitorowany. Oferuje on wiele praktycznych zastosowań, które mogą zwiększyć poziom bezpieczeństwa czy wpłynąć na oszczędzanie energii. W aplikacji znalazłam następujące akcje, które mogłam wybrać:

Włącz światło nocne, gdy wychodzisz z łóżka (współpraca z żarówką Tapo L530E) - uruchomienie świateł po wykryciu ruchu i automatyczne wyłączenie po określonym czasie

Stwórz inteligentny alarm, gdy jesteś poza domem (współpraca z Tapo H100) - uruchomienie alarmu po wykryciu ruchu

Włącz światła po wejściu i wyjściu, następnie wyłącz po 2 minutach (współpraca z żarówką Tapo L530E) - uruchomienie świateł po wykryciu ruchu i automatyczne wyłączenie po określonym czasie

Oczywiście większość działań możemy spersonalizować, regulując czułość działania czujnika, decydując o godzinach i dniach, w których urządzenie ma zostać aktywne czy wybierając barwę, temperaturę oraz intensywność światła.

Przycisk Tapo S200B - kontrola za pomocą jednego kliknięcia

Fot.: Izabella Bandych/PCW

Tapo S200B to inteligentny przełącznik, który po integracji z innymi urządzeniami smart home, umożliwia dostosowanie funkcjonowania sprzętów smart home do preferencji użytkownika. Np. jedno kliknięcie może wyzwalać włączenie światła i uruchomienie muzyki, a przekręcenie przycisku zmieni intensywność oświetlenia. Oznacza to, że jeden przycisk może być przypisany do wielu różnych akcji.

Specyfikacja techniczna

Standardy i protokoły 868Mhz / 922MHz Wymagania systemowe iOS 10+, Android 5.0+ Dopuszczalna temperatura pracy 0~40°C Wymiary (W X S X G) Φ43,5 x 16,9 mm Wymagania w zakresie zasilania Bateria CR2032 Konieczność użycia Huba Tak Zawartość opakowania Bateria CR2032, Szablon montażowy, Taśma antypoślizgowa, Taśma dwustronna, Instrukcja szybkiej instalacji

Funkcje i możliwości Tapo S200B

Fot.: Izabella Bandych/PCW Fot.: Izabella Bandych/PCW

Przycisk Tapo S200B oferuje wiele różnych funkcji, które możemy dostosowywać do swoich indywidualnych preferencji oraz potrzeb. Po zintegrowaniu czujnika z innymi sprzętami smart home, możliwa jest automatyzacja oraz tworzenie zaawansowanych scenariuszy. W aplikacji znalazłam następujące akcje smart, które mogłam wykonać z otrzymanym zestawem (żarówka Tapo L530E oraz hub Tapo H100).

Włącz/wyłącz swoje urządzenie smart

Zmień jasność

Zmień temperaturę barwową

Zmień ustawienia światła

Stwórz inteligentny dzwonek (współpraca z Tapo H100)

Za pomocą aplikacji mobilnej możemy dostosować szczegółowo wszelkie alarmy oraz sposób działania, a także odczytywać wszelkie powiadomienia oraz sprawdzać historię zdarzeń.

Monitor temperatury i wilgotności Tapo T315 - kontrola jakości powietrza

Fot.: Izabella Bandych/PCW

Tapo T315 to czujnik temperatury oraz wilgotności powietrza. Umożliwia kontrolowanie i utrzymywanie optymalnego poziomu nawilżenia w naszym otoczeniu. Wszelkie informacje wyświetlane są w czasie rzeczywistym na ekranie urządzenia lub w aplikacji mobilnej, gdzie znajdziemy też bardziej szczegółowe dane oraz historię odnotowanych parametrów.

Specyfikacja techniczna

Sieć bezprzewodowa 868 / 922 MHz Dokładność pomiaru temperatury ±0,3°C /±0,54°F Dokładność pomiaru wilgotności ±3%RH Odświeżanie danych 2s Dopuszczalna temperatura pracy -20~60ºC / -4~140ºF Dopuszczalna wilgotność powietrza 0%~99%RH Wymiary (W X S X G) 62 × 62 × 24,5 mm Wyświetlacz 2,7" E-Ink Wymagania w zakresie zasilania 3,0V DC (2 × AAA/LR03) Konieczność użycia Huba Tak Zawartość opakowania 2 baterie AAA/LR03, 1 taśma dwustronna 3M, Instrukcja szybkiej instalacji

Funkcje i możliwości Tapo T315

Fot.: Izabella Bandych/PCW Fot.: Izabella Bandych/PCW

Główną funkcją Tapo T315 jest pomiar wilgotności oraz temperatury powietrza w pomieszczeniu, w którym zostanie umieszczone urządzenie. Możemy postawić czujnik w dowolnym miejscu, a odczyt danych sprawdzać bezpośrednio przez aplikację mobilną, nawet jeśli znajdujemy się poza domem. Urządzenie jest kompatybilne z innymi urządzeniami smart home, dzięki czemu możemy tworzyć automatyzacje i personalizować poszczególne ustawienia, np. jeśli zauważymy, że w pokoju dziecka poziom wilgotności powietrza spadł poniżej zalecanego zakresu, możemy uruchomić nawilżacz powietrza. Dodatkową opcją jest aktywowanie powiadomień. Akce smart znajdujące się w aplikacji to:

Włącz wentylator, gdy będzie zbyt ciepło (współpraca z inteligentnym gniazdkiem smart plug) - gdy temperatura przekroczy wyznaczony poziom, wybrane wtyczki zostaną uruchomione

Włącz nawilżacz, gdy będzie zbyt sucho (współpraca z inteligentnym gniazdkiem smart plug) - gdy wilgotność spadnie poniżej 30% wybrane wtyczki zostaną włączone

Żarówka Smart Wi-Fi Tapo L530E - zdalne zarządzanie światłem

Fot.: Izabella Bandych/PCW

Inteligentna żarówka LED Tapo L530E (odpowiednik żarówki o mocy 60 W) oferuje wiele praktycznych funkcji w ramach systemu smart home. Możemy dobierać oświetlenie do indywidualnych preferencji oraz potrzeb. Żarówka jest kompatybilna z innymi sprzętami systemu Tapo, dzięki czemu możemy zautomatyzować pracę oświetlenia w konkretny sposób, np. włączać światło za pomocą czujnika ruchu lub po otwarciu drzwi wejściowych (gdy użyjemy czujnika magentycznego). Warto podkreślić, że działa ona niezależnie od koncentratora sieciowego - nie potrzebujemy huba, aby móc korzystać z żarówki i sterować nią zdalnie. Co ciekawe, do wyboru jest aż 16000000 różnych odcieni

Specyfikacja techniczna

Współczynnik oddawania barw ≥ 80 Czas nagrzewania do 95% ≤1 s Ważone zużycie energii 8,7 kWh/1000 godz. Pętle przełączania 15000 Zawartość opakowania Instrukcja szybkiej instalacji Trzonek E27 Certyfikaty CE, RoHS Wymiary (W X S X G) 115 × 60 mm Czas działania 15000 godz. Protokół Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n Częstotliwość Wi-Fi Sieć Wi-Fi 2,4 GHz Moc na wejściu 220 – 240 V, 50/60 Hz, 73 mA Moc światła 806 lumenów Pobór mocy 8,7 W Temperatura barwowa 2500 K ~ 6500 K Kąt świecenia 220 stopni Kontrola jasności Tak

Funkcje i możliwości Tapo L530E

Fot.: Izabella Bandych/PCW Fot.: Izabella Bandych/PCW Fot.: Izabella Bandych/PCW Fot.: Izabella Bandych/PCW Fot.: Izabella Bandych/PCW Fot.: Izabella Bandych/PCW

Oświetlenie Tapo L530E oferuje szereg ciekawych funkcji, które nie tylko wpływają na funkcjonalność i wygodę, ale też bezpieczeństwo czy oszczędność energii. Możemy decydować o kolorze, jasności, temperaturze barwowej i innych efektach świetlnych, dostosowując oświetlenie do nastroju, pory dnia czy wykonywanych czynności. Możliwe jest zaprogramowanie pracy żarówki, np kiedy i o jakiej porze ma się włączać i wyłączać. Do dyspozycji mamy tryb poza domem, który umożliwia dostosowanie aktywowania i wyłączania określonego oświetlenia, gdy jesteśmy nieobecni. Nie zabrakło też informacji na temat zużycia energii w ciągu dnia, tygodnia oraz miesiąca. Wszystkimi ustawieniami możemy sterować zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej lub asystentów głosowych.

Aplikacja mobilna Tapo - zdalne zarządzanie gdziekolwiek jesteś

Warto przyjrzeć się samej aplikacji mobilnej Tapo, bo to dzięki niej jesteśmy w stanie sprawnie i wygodnie zarządzać całym ekosystemem smart home Tapo. Znajdziemy tu cały szereg funkcji umożliwiających konfigurację oraz automatyzację poszczególnych urządzeń.

Instalacja oraz konfiguracja aplikacji jest prosta i intuicyjna. Po pobraniu oprogramowania, ukaże nam się strona główna, gdzie będziemy mogli przejść do listy produktów, które chcemy dodać do naszego konta. Wszystko jest odpowiednio opisane i zobrazowane, więc nie powinno być żadnych problemów, aby połączyć się z konkretnym sprzętem. Muszę przyznać, że jestem miło zaskoczona, jak sprawnie i szybko udało mi się przejść przez etap dodawania poszczególnych urządzeń do systemu. Do plusów można zaliczyć to, że instrukcje w aplikacji oraz cały interfejs są w języku polskim. W przeciwieństwie do instrukcji papierowych znajdujących się w zestawie - tu otrzymujemy tylko wersje w języku angielskim.

Funkcje i ustawienia w aplikacji mobilnej będą różniły się w zależności od zainstalowanych urządzeń, co można zobaczyć na screenshotach powyżej. Do dyspozycji mamy harmonogramy, dzięki którym możemy dokładnie zaplanować aktywację i wyłączanie poszczególnych sprzętów, możliwość ustawienia powiadomień i alarmów czy podgląd historii zdarzeń. Wszystkie akcje możemy spersonalizować i dostosować do swoich indywidualnych potrzeb. Przyznam, że funkcji i możliwości jest naprawdę wiele i początkowo może być ciężko wszystko odpowiednio zaplanować. Na szczęście wszelkie informacje i polecenia są czytelne, a interfejs dość intuicyjny.

Na stronie głównej widnieje 5 zakładek:

Konto domowe - tutaj znajdziemy wszystkie podłączone urządzenia, którymi możemy zarządzać

- tutaj znajdziemy wszystkie podłączone urządzenia, którymi możemy zarządzać Kamery - tu widoczne będą wszystkie kamery, które zostały skonfigurowane

- tu widoczne będą wszystkie kamery, które zostały skonfigurowane Odkurzacze - tu widoczne będą wszystkie roboty odkurzające, które zostały skonfigurowane

- tu widoczne będą wszystkie roboty odkurzające, które zostały skonfigurowane Smart - znajdziemy tutaj takie opcje jak: standardowe akcje, skróty i interakcje. W tym obszarze możemy dostosowywać oraz uruchamiać i wyłączać poszczególne akcje smart.

- znajdziemy tutaj takie opcje jak: standardowe akcje, skróty i interakcje. W tym obszarze możemy dostosowywać oraz uruchamiać i wyłączać poszczególne akcje smart. Ja - znajdziemy tu m.in. informacje o swoim koncie, aktualizacje oprogramowania czy pamięć kamery

Czy warto się zdecydować na Tapo Smart Home?

Muszę przyznać, że użytkowanie sprzętów obyło się bez większych problemów i jestem pod wrażeniem, jak szybko i łatwo możemy zadbać o bezpieczeństwo w swoim mieszkaniu i poprawić jego funkcjonalność. Kilka niewielkich i prostych sprzętów sprawiło, że mogłam mieć pełną kontrolę nad tym, co dzieje się w moim mieszkaniu, gdy byłam nieobecna. Najciekawszym rozwiązaniem okazał się dla mnie czujnik magnetyczny, dzięki któremu mogłam w szybki sposób dowiedzieć się, czy drzwi lub okna zostały otwarte i dodatkowo ustawić alarm, gdyby doszło do nieoczekiwanych zdarzeń. Osobiście zdecydowałam się zamontować czujnik na drzwiach balkonowych i zaprogramować jego działanie w taki sposób, że podczas wykrycia otwartych drzwi uruchomi się alarm dźwiękowy (wydobywający się z koncentratora sieciowego), a na telefon przyjdzie powiadomienie. Wszystko zadziałało jak powinno, a jedynym zastrzeżeniem była głośność alarmu - wydaje mi się, że dźwięk mógłby być nieco mocniejszy. Podczas weekendowego wyjazdu mogłam na bieżąco sprawdzać, czy drzwi na pewno są zamknięte.

Dodatkowym zabezpieczeniem był też czujnik ruchu, który został ustawiony przy drzwiach wejściowych i zaprogramowany tak, aby uruchamiać światło oraz alarm, gdy ktoś wejdzie do pomieszczenia. Możemy ustawić go w dowolnym miejscu lub zamontować na ścianie, a do tego zmieniać czułość jego działania, aby wykrywał ruch w konkretnej odległości. Skorzystałam też z przełącznika, który posłużył mi do zmiany ustawień światła - przekręcając przycisk mogłam sprawnie dobrać intensywność oświetlenia bez włączania aplikacji mobilnej. A skoro o świetle mowa, to muszę przyznać, żarówka smart to produkt, który na pewno zawita na stałe w moim mieszkaniu. To nie tylko sposób na to, by zadbać o dodatkowe zabezpieczenie, gdy nie ma nas w domu, ale też idealny sposób, aby wygodnie i łatwo dostosować nastrój do danej sytuacji.

Fot.: Izabella Bandych/PCW

Czy warto pomyśleć o tego typu rozwiązaniu? Wszystko zależy od naszych indywidualnych potrzeb, ale jeśli chcemy w prosty sposób zadbać o bezpieczeństwo oraz poprawić funkcjonalność naszego mieszkania, to jak najbardziej produkty marki TP-Link mogą się okazać trafnym wyborem. Szczególnie, że wybór jest naprawdę spory i oprócz sprzętów, które miałam okazję testować, w portfolio marki znajdziemy wiele modeli kamer, dzwonków do drzwi, wtyczek, czujników czy przełączników. A wszystko to w przystępnie niskiej cenie.

Cena i dostępność

Poniżej znajdziecie najlepsze ceny poszczególnych produktów:

Smart Hub z dzwonkiem

Czujnik magnetyczny Tapo T110

Przycisk Smart Tapo S200B

Czujnik ruchu Tapo T100

Żarówka Tapo L530E

Monitor temperatury i wilgotności Tapo T315

Wkrótce pojawi się w sprzedaży.