Usagi Yojimbo. Bunraku i inne opowieści. Tom 1 - Recenzja

Dzięki uprzejmości wydawnictwa Egmont zapoznaliśmy się z nowymi przygodami Usagiego, słynnego ronina-królika. Klasyka Japońskiego i Amerykańskiego komiksu okazała się niezawodna.

Usagi to po japońsku "królik". Usagi Yojumbo to personifikacja królika-wojownika, która zapewniła sławę Stanowi Sakai. Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Hawajskiego i Art Center Collage w Pasadenie opublikował pierwszą historię Usagiego w 1984 roku. Był to album stworzony praktycznie solowo, co nie przeszkodziło mu w osiągnięciu popularności. Usagi Yojimbo występował gościnnie w Wojowniczych Żółwiach Ninja, a autor doczekał się wielu prestiżowych nagród w tym Parents Choice Award, Inkpot Award czy Harvey Award.

Historia Usagiego została wrysowana w realia szesnastowiecznej Japonii zamieszkałej przez zwierzęce personifikacje ówczesnych Japończyków. Główny bohater jest roninem - samurajem bez suwerena, przemierzającym kraj i doskonalącym swoje umiejętności. Zgodnie z numeracją albumów Usagi Yojimbo. Bunraku i inne opowieści jest 34 publikacją w serii. Jednocześnie stanowi on "nowe otwarcie" dla wydawanego co miesiąc cyklu - jest to pierwszy komiks oznaczony jako vol.4, pierwszy wydany przez IDW (a nie Dark Horse) oraz pierwszy kolorowany przez Tom'a Luth'a (znany z Groo the Wanderer). Do listy "pierwszych razów" można dopisać również mój osobisty "pierwszy raz" z historią o Usagim.

Zobacz również:

Opowieść zaprezentowana w albumie rozpoczyna się od żywiołowego i dość brutalnego przestawienia teatru lalkowego (bunraku). Wbrew pierwotnemu wrażeniu, historia okazuje się mądra i angażująca. Mamy tu walkę, zagadkę, spryt i szczyptę humoru. Wszystko to podane w dwóch częściach składających się z cieszących oko i wyrazistych ilustracji - tak charakterystycznych dla Sakai. "Inne opowieści" obiecane w tytule zbioru wydanego przez Egmont to dwuczęściowy Bohater, Adach oraz Miecze Klanu Higashi. Bohater jest historią wzruszającą, ale również dość brutalną i naiwną. Prezentuje ona niesprawiedliwość i bezradność bohatera oraz bezwład otaczającego go świata.

Adach i Miecze Klanu Higashi odbieram jako krótkie przypowieści - odpowiednio o honorze wojownika i o chciwości.

Trzeba przyznać, że zbiór jest mało konsekwentny w swoim wydźwięku. Jednakże dzięki temu każdą z historii śledzi się z dużym zaangażowaniem. Opowieści balansują na na granicy naiwności, jednak zostawiają poczucie, że zawarto w nich drugie dno. Ponadto historie Usagiego, mimo że o silnym zabarwieniu fantastycznym, dostarczają silny ładunek wiedzy i ciekawych informacji o szesnastowiecznej Japonii. Osobiście jesteś dość wybrednym odbiorcą komiksów - mówiąc wprost, nie przepadam za większością popularnych serii. Pomimo to z całą pewnością wrócę do Usagiego.

Komiks można kupić w dobre cenie w Empik'u.

