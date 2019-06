Varta NI-MH 56706

Najlepsze akumulatorki w kategorii do 2600 mAh. Model odznacza się świetną wydajnością i atrakcyjną ceną.

Testowane przez nas akumulatorki Varta mają pojemność deklarowaną na poziomie 2100 mAh. Realna pojemność, którą wyliczyliśmy podczas testu złożonego z 6 cykli ładowań/rozładowywań to 2212 mAh, czyli powyżej poziomu ze specyfikacji. Tak wysoka pojemność przy cenie zestaw na poziomie 25 zł, sprawia, że koszt 100 mAh to zaledwie 0,28 gr. Jest to drugi najlepszy wynik w zestawieniu. Podczas testu użytkowego z wykorzystaniem lampy błyskowej, akumulatorki pozwoliły na wykonanie 260 błysków, co pozycjonuje je w drugiej połowie stawki. Według zapewnień producenta wydajność akumulatorków powinna osiągać aż 3500 cykli, ale na taką wydajność warto patrzeć z przymrużeniem oka.