Futurystyczny styl i cicha praca.

Vespa Elettrica to pierwszy skuter z fabryki Piaggo z całkowicie elektrycznym silnikiem. Pojazd może poruszać się po mieście w absolutnej ciszy, niezależnie od tego, czy wybierzesz tryb oszczędzania energii, czy opcję POWER. Silnik ma moc 4 kW, 200 Nm maksymalnego momentu obrotowego i zasięg aż do 100 km. Ładuje się w ciągu 4 godzin i waży 130 kg. Można go połączyć ze smartfonem, a funkcje wyświetlać na dotykowym ekranie. To stylowy pojazd zarówno do pracy, jak i na wycieczkę.