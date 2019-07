Viber to ciekawa aplikacja do komunikowania się, ale posiada jeden duży problem. Jest nim brak użytkowników w naszym kraju.

Cena: darmowy

Źródło: macworld

Viber nie jest gra w tej samej lidze co WhatsApp, Facebook Messenger czy Snapchat, jeśli chodzi o światową popularność, ale w niektórych krajach, takich jak Australia, jest to niezwykle popularna aplikacja do wysyłania wiadomości.

Również w Polsce popularność Vibera jest zauważalnie mniejsza, niż Messengera czy nawet WhatsApp. Czy znasz jakiegoś znajomego, który korzysta z Vibera? Jeżeli tak możesz z nim pisać, tworzyć rozmowy grupowe, wysyłać naklejki, GIFy, wykonywać bezpłatne połączenia głosowe i skorzystać z szyfrowania end-to-end. Opcji jest o wiele więcej, ale prawdopodobnie ze względu na nikłą popularność usługi nie będziesz zainteresowany skorzystaniem z nich.

Viber oferuje aplikacje na urządzenia mobilne z systemem iOS lub Android. Co ciekawe można także zainstalować aplikacje stworzoną specjalnie na Surface Hub.