ViewSonic PJD7720HD to projektor w przystępnej cenie - ale czy warto wydać na niego pieniądze? Sprawdzamy!

ViewSonic PJD7720HD to projektor z natywną rozdzielczością Full HD (1920 x 1080 pikseli). Jego format może wynosić maksymalnie 16:9, jasność sięgać do 3300 lumenów, zaś częstotliwość odtwarzania to 120Hz. Zwraca uwagę wysoki kontrast - 22.000:1. Dodatkowo na jakość obrazu wpływa możliwość regulacji zniekształcenia trapezowego‎ +/- 40° (Keystone). W urządzeniu zastosowano 6-segmentowe koło kolorów, co pozwala na wyświetlanie obrazu w technologii DLP. Eliminacja filtrów ma pozytywny wpływ na koszty oraz żywotność urządzenia - szacowany czas pracy jego lampy wynosi 10 tys. godzin przy stosowaniu trybu ekonomicznego. W obudowie znajdziemy bogaty wybór portów i złącz: HDMI/MHL (umożliwia przysyłanie obrazu z takich urządzeń, jak smartfony czy tablety - wymagany jest dla nich odpowiedni adapter), microUSB, RS-232, dwa wejścia oraz jedno wyjście audio 3,5mm.

ViewSonic PJD7720HD to model 3D Ready. Dzięki temu można rzutować obraz w 3D, jednak trzeba będzie zaopatrzyć się w specjalne okulary, aby w pełni odczuć możliwości dawane przez ten rodzaj wyświetlania. Jednak przy 3D oferowany jest tylko jeden domyślny schemat kolorystyczny, zauważalnie spada tez jasność obrazu (w ekstremalnych przypadkach nawet o 50%!). Zaletą jest natomiast wbudowany głośnik o mocy 10W. Nie tylko moc jest pozytywnym zaskoczeniem, ale również wysoka jakość dźwięku. Rzutowanie najlepiej sprawdza się z odległości ok. 330 cm.

Podsumowując: ViewSonic PJD7720HD to projektor , który sprawdzi się zarówno w domu, jak i biznesie oraz zastosowaniach edukacyjnych. Zdecydowanie jest urządzeniem, którego zakup warto rozważyć.