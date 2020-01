Viper V380 VIRTUAL 7.1 SURROUND SOUND - Recenzja słuchawek dla gracza z ENC

Premierowo przetestowaliśmy słuchawki Viper Gaming. Model V380 to konstrukcja poziomu eksperckiego, skierowana do najbardziej wymagających graczy. Jej wyróżnikiem ma być mikrofonowy system eliminacji szumów otoczenia.

Viper jest marką z portfolio firmy Patriot. Kojarzy się ona z niezłymi dyskami lub dobrymi pamięciami RAM. Jednakże w jej ofercie znajdziemy również dużo ciekawych peryferiów dla graczy, takich jak myszki, klawiatury lub właśnie zestawy słuchawkowe. Testowany przez nas model V380 jest najnowszy w ofercie producenta w momencie pisania tej recenzji. Chwali się on membraną o średnicy 53 mm, dużymi nausznikami, podświetleniem w pełnym spektrum RGB oraz wirtualnym dźwiękiem 7.1. Technologią, którą te słuchawki mogą się wyróżniać spośród innych jest ENC (Environmental Noise Cancellation) - technologia eliminująca szum otoczenia, która sprawia, że osoby z którymi rozmawiamy nie słyszą przykładowo kliknięć myszy, czy klawiatury.

Viper V380 VIRTUAL 7.1 SURROUND SOUND - Cena

Cena w okolicach od 359 zł czyni z Viper'a V380 konkurenta dla Corsaira VOID RGB i ELITE RGB Carbon. Zarówno te, jak i testowany przez nas zestaw słuchawkowy mają swoje wady i zalety, które w zależności od użytkownika mogą się różnić, dlatego ciężko jest powiedzieć, który produkt się bardziej opłaca. Jednakże patrząc na to co oferuje nasz egzemplarz, możemy śmiało powiedzieć, że jest to ciekawy wybór.

Viper V380 VIRTUAL 7.1 SURROUND SOUND - Specyfikacja techniczna

Wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1

Podświetlenie o pełnym spektrum RGB

Neodymowe przetworniki audio 53 mm

Czułość : 106 +/- 3 dB / 1 KHz

Charakterystyka częstotliwościowa : od 20Hz do 20 kHz

Impedancja: 64 Ω

Mikrofon z eliminacją szumów otoczenia (ENC)

Czułość : -42 ± 3 dB

Impedancja : ≤ 2,2 Ω

Charakterystyka częstotliwościowa : do 100 Hz do 10 kHz

Stosunek sygnału do szumu (SNR): 60 dB

Ergonomiczna konstrukcja

Odłączany mikrofon

Oprogramowanie Viper

Słuchawki komunikują się z komputerem za pomocą kabla USB.

Viper V380 VIRTUAL 7.1 SURROUND SOUND - Opakowanie i zestaw

Opakowanie, w które są zapakowane słuchawki informuje kupującego z prawie każdej strony, że ma on do czynienia z produktem gamingowym. Nie zabrakło informacji i opisów zastosowanych technologii oraz specyfikacji zestawu.

W środku znajdziemy słuchawki, doczepiany mikrofon i krótką instrukcję obsługi. Sprzęt jest zabezpieczony przez dużą ilość pianki, która zajmuje pozostałą wolną przestrzeń opakowania. Nie jest to jakaś bardzo bogata zawartość, ale w zupełności wystarczająca.

Viper V380 VIRTUAL 7.1 SURROUND SOUND - Konstrukcja i wykonanie

Słuchawki zostały wykonane z tworzywa o wysokiej jakości. Jedynymi metalowymi elementami są uchwyty słuchawek wychodzące z plastikowego pałąka, obszytego imitującym skórę materiałem. Poduszki są wykonane z czegoś przypominającego eko-skórę. Poza tym są bardzo miękkie, co przyczynia się do wysokiego komfortu użytkowania. Konstrukcja nauszników sprawia, że okalają one całe ucho, ale niestety nie są wymienne. Viper V380 podłączymy do komputera za pomocą kabla w oplocie zakończonego wtyczką USB.

Słuchawki mają na obudowie obwódkę, która włącznie z logiem producenta jest podświetlana za pomocą diod RGB. Zmiana jego koloru oraz animacji jest możliwa poprzez oprogramowanie lub wciśnięcie przycisku z napisem "LED" znajdującego się na dole lewej słuchawki, obok przełącznika wyciszenia mikrofonu. Za nią znajduje się jeszcze pokrętło zmiany głośności, które jest niezależne od urządzenia, do którego podłączony jest zestaw słuchawkowy. Z przodu znajduje się gniazdo z zaślepką, do którego podłączymy dołączony do zestawu mikrofon. Ten posiada na końcu diodę, która świecąc informuje, że nie jest on wyciszony. Warto jeszcze zaznaczyć, że wcześniej wspomniane złącze mikrofonowe jest gniazdem jack, aczkolwiek mniejszym niż 3,5 mm.

Niestety podczas użytkowania słuchawek zauważyliśmy pewien problem dotyczący animacji RGB oraz wciskania przycisku wyciszenia mikrofonu lub zmiany ustawień w aplikacji. Przy każdej takiej interakcji podświetlenie potrafiło się zresetować. Mimo, iż nie jest to nic poważnego, to nadal psuje to trochę sposób w jaki prezentuje się urządzenie.

Viper V380 VIRTUAL 7.1 SURROUND SOUND - Oprogramowanie

Oprogramowanie do obsługi Viper'a V380 jest proste i intuicyjne. Aby móc cokolwiek w nim zrobić, musimy podłączyć słuchawki. Jesteśmy o tym informowani po jego uruchomieniu, jeśli zestaw słuchawkowy nie zostanie wykryty. Po jego podłączeniu, aplikacja pokaże listę opcji, które możemy zmienić:

Equalizer: Umożliwia podbicie lub obniżenie wybranych częstotliwości dźwięku

Umożliwia podbicie lub obniżenie wybranych częstotliwości dźwięku Xear Voice Clarity: Ustawienia dotyczące szumu i przejrzystości dźwięku pochodzącego ze słuchawek

Ustawienia dotyczące szumu i przejrzystości dźwięku pochodzącego ze słuchawek Xear 3D: Włączenie lub wyłączenie wirtualnego 7.1

Włączenie lub wyłączenie wirtualnego 7.1 Xear ENC: Włączenie lub wyłączenie technologii ENC

Włączenie lub wyłączenie technologii ENC Xear Magic Voice: Zmiana barwy głosu użytkownika na jedną z czterech dostępnych

Zmiana barwy głosu użytkownika na jedną z czterech dostępnych LED Lightning: Zmiana podświetlenia RGB na słuchawkach

Dodatkowo istnieje możliwość zmiany głośności oddzielnie dla każdej z dwóch słuchawek oraz zmiany głośności mikrofonu lub jego wyciszenia. Jeśli komuś nie podoba się motyw kolorystyczny aplikacji, to producent też dostarczył opcję jego zmiany, jak i możliwość zmiany języka lub włączenia, bądź wyłączenia auto startu.

Viper V380 VIRTUAL 7.1 SURROUND SOUND - Mikrofon i jakość dźwięku

Słuchawki Viper V380 są wyposażone w technologię ENC, która ma na celu eliminować szum otoczenia, a w tym przypadku takie rzeczy jak kliknięcia myszy i klawiatury. I tak jak faktycznie nie słychać ani jednego, ani drugiego, ani odgłosów z otoczenia, to niestety ta technologia ma też swoją wadę. Zniekształca ona głos użytkownika. Nieważne jak blisko lub daleko ustawiliśmy mikrofon, to nie byliśmy w stanie poprawić jakości, a ta jest bardzo słaba. Najlepszą opcją było wyłączenie tej technologii z poziomu aplikacji. Wtedy zniekształcenia zniknęły, ale mikrofon zaczął zbierać dosłownie wszystkie dźwięki.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z generowanym przez nie dźwiękiem. Ten jest wyraźny i nie trzeszczy przy wyższej głośności. Wirtualne 7.1, którym producent się chwali na opakowaniu działa bardzo dobrze, dało się bez problemu odróżnić każdy kanał. Na plus są też basy, które są wyraźne, ale nieprzesadzone.

Viper V380 VIRTUAL 7.1 SURROUND SOUND - Podsumowanie

Jedyną większą wadą słuchawek Viper V380 jest technologia ENC, która zniekształca głos użytkownika. Problem występujący z animacją RGB jest tylko kosmetyczny i nie wypływa na samo użytkowanie sprzętu. Może on powodować jedynie mały niesmak pod względem wizualnym. Pomijając uprzednio wymienione problemy, to są to naprawdę dobre słuchawki z bardzo fajnym brzmieniem i dobrze działającym wirtualnym 7.1. Słuchawki są bardzo wygodne gwarantując wiele godzin komfortowej rozgrywki. Jest to produkt zdecydowanie warty polecenia dla kogoś szukającego dobrych, gamingowych słuchawek, gdzie mikrofon nie jest aż tak ważnym komponentem.