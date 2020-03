Visiomed Thermoflash LX 26 Evolution to wygodny w obsłudze termometr o zasięgu 8 cm. Czy warto go nabyć?

Visiomed Thermoflash LX 26 Evolution to termometr bezdotykowy, stawiający na prostotę obsługi i najnowsze technologie, co w efekcie ma przynieść perfekcyjny wynik pomiaru temperatury. Odbywa się ona poprzez umieszczenie urządzenia 5-8 cm od prawej tętnicy skroniowej, a za dokładność pomiaru odpowiadają nowoczesne czujniki podczerwieni. Trwa on zaledwie sekundę, zaś zastosowana w urządzeniu technologia autokalibracji MicroSecond Flash ma bardzo dokładnie pokazywać wyniki przy temperaturze ciała powyżej 38 stopni Celsjusza.

Termometr Visiomed ma jeden przycisk główny, służący do wykonania pomiaru (nie ma przy tym znaczenia, czy dotyczy pacjenta, wody, pokarmu, otoczenia), a także mniejsze, pozwalające na łatwą zmianę ustawień. Umożliwia pomiar w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita, a zakres temperatur pomiaru ciała to od 32-42,9°C lub 90-109F. Wyniki pokazywane są w obu przypadkach z dokładnością co do 0,1 stopnia w obu skalach. Zasięg mierzenia powierzchni jest znacznie szerszy - od 0 do 60°C (32-140F). Thermoflash LX 26 Evolution działa na dwóch bateriach AA, a funkcja automatycznego wyłączania po pięciu sekundach braku aktywności optymalnie wydłuża czas ich żywotności.

Podsumowując: jest to dobry zakup dla osób ceniących sobie wygodę i dokładność. Visiomed Thermoflash LX 26 Evolution to zakup na lata użytkowania.