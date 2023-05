Vivance-01 …to KFA2 tworzy monitory dla graczy?

O ile karty graficzne od KFA2 nie są dla mnie żadną zagadką, to szczerze powiedziawszy, jakoś umknęła mi informacja, że producent ten ma również w swojej ofercie monitory dla graczy. Czym charakteryzuje się Vivance-01 i jak wypadł w testach?

Mimo, że spędzam przed ekranem komputera wiele godzin, nigdy nie interesowałem się za bardzo konstrukcjami przewidzianymi dla graczy. Bardziej ceniłem sobie wyższą rozdzielczość, niż szybsze odświeżanie ekranu. Z tego względu na moim biurku znajdują się dwa monitory 4K 60 Hz, które to w pracy sprawdzają się świetnie, choć nie idealnie.

I choć początkowo niskie odświeżanie mi nie przeszkadzało, to zacząłem dostrzegać różnice, zwłaszcza że nawet mój 5-letni laptop posiada panel 120 Hz. Ten - zwłaszcza wieczorami - zauważalnie dużo wolniej męczy mój wzrok. Dostrzegłem nawet, że w mniej wymagające gry wolę grać właśnie na laptopie, niż na dużo wydajniejszym PC - właśnie za sprawą wyższego odświeżania.

Tak oto pojawiła się możliwość sprawdzenia ekranu dedykowanego graczom. W moje ręce trafiła konstrukcja od KFA2, która (przynajmniej według zapewnień producenta) ma całkiem przyzwoitą specyfikację. Pora przekonać się, jak wypadnie w testach.

Vivance-01 - wygląd

Monitor dostarczany jest w sztywnym, ciemnym, kartonowym opakowaniu. Z przodu umieszczono na nim poglądowe zdjęcie produktu, a po drugiej stronie jego specyfikację. W środku wszystkie elementy zostały zabezpieczone za pomocą klasycznego styropianu.

Zawartość pudełka prezentuje się następująco:

monitor KFA2 Vivance-01

stopa

zasilacz

kabel DisplayPort

instrukcja obsługi

Vivance-01 ma charakteryzować się dobrą jakością obrazu, szybkim panelem, ale przede wszystkim ma być przystępny cenowo. Da się z tego względu zauważyć pewne cięcia w samej konstrukcji, zaczynając od aluminowej postawy, która zapewnia trzy punkty podparcia. To proste rozwiązanie pozwala tylko na podstawową regulację wychyłu góra-dół, bez możliwości regulacji wysokości monitora. Chcąc ustawić ekran pod kątem, musimy przesuwać całość po naszym biurku. Na szczęście głębokość nóżki to tylko 183 mm, więc nie zajmuje dużej powierzchni na blacie. Z tyłu znajduje się uniwersalne mocowanie, kompatybilne ze standardem VESA 100 x 100 mm. Dzięki temu możemy nie tylko zamontować monitor do ściany, ale również skorzystać z bardziej uniwersalnych rozwiązań dostępnych na rynku.

Sama obudowa również nie wyróżnia się niczym szczególnym. Na szczęście producent nie zdecydował się na agresywną, “gamingową” stylistykę. Vivance-01 może pochwalić się bardziej stonowaną budową, przez co mogą się nim zainteresować gracze, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby stanął na blacie nawet w biurze poważnej firmy. Całość została wykonana z tworzywa sztucznego, które zostało dobrze spasowane. Nic nie trzeszczy, a wszystkie szczeliny są równe. Z racji tego, że mamy do czynienia z konstrukcją bardziej budżetową, nie dziwi brak podświetlenia RGB.

Jeśli chodzi o gabaryty, to z podstawą mamy monitor o wadze 4,9 kg i wymiarach 614,1 x 457,6 x 183 mm. Ramki otaczające matrycę są średniej grubości. Śmiało można powiedzieć, że są standardowe - jak u zdecydowanej większości konkurentów na rynku. Na dolnej ramce, pośrodku, znajdziemy logo producenta. Z tyłu monitora, bliżej prawej strony, producent zamontował joystick z przyciskiem start, służącym do sterowania menu OSD w monitorze.

Również z tyłu, od spodu, znajdziemy dość imponujący zestaw gniazd. KFA2 umieściło tutaj dwa porty DisplayPort 1.2, dwa HDMI 2.0, gniazdo zasilania oraz gniazdo słuchawkowe. Producent wyposażył monitor także w gniazdo Kensington Lock.

Ekran - secyfikacja

Vivance-01 został wyposażony w ekran o rozdzielczości 2560*1440 (QHD), o proporcjach 16:9 i rozmiarze 27". Zastosowany panel wykonano w technologi IPS. Według producenta, monitor ma zapewniać pokrycie gamy barw 100% sRGB, 88% AdobeRGB, 95% dla DCI-P3. Do tego kontrast wynosić 1000:1, a jasność 350 cd/m2.

Dodatkowo otrzymujemy obsługę HDR, a czas reakcji ma wynosić 1 ms MPRT. Vivance-01 jest kompatybilne zarówno z NVIDIA G-Sync, jak i AMD FreeSync Premium. Częstotliwość odświeżania wynosi 165 Hz gdy podłączymy ekran przez DisplayPort i 144 Hz przez HDMI.

Przekątna 27” Panel IPS, Matowy Zakrzywiony Nie Rozdzielczość fizyczna 2560 x 1440 @144Hz (3.7 megapixel WQHD) Format obrazu 16:9 Jasność 350 cd/m² Kontrast statyczny 1000:1 Czas reakcji (MPRT) 1ms Kolory 1.073G (10 bit) 95% DCI-P3 Wejście sygnału 2 x DP, 2x HDMI Wyjście słuchawkowe Tak Obsługa technologii Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 614,1 x 457,6 x 183 mm Waga 4,9

Testy

Postanowiłem sprawdzić, jak prezentują się realne parametry monitora. Wszystkie testy przeprowadziłem za pomocą kalibratora SpyderX Pro z wykorzystaniem oprogramowania DisplayCAL.

Zmierzona jasność wyniosła 345.3 cd/m², natomiast kontrast zamknął się na poziomie 943.9:1 (przy ustawieniach fabrycznych). To bardzo dobry rezultat, zgodny z deklaracją producenta. Niestety, musimy pamiętać, że tak “niska” jasność nie zapewni nam pełnego odwzorowania tonalnego przy materiałach HDR.

Drugim z testów, któremu poddałem monitor od KFA2, to weryfikacja równomierności podświetlenia. Średnie odchylenie nie przekroczyło poziomu 10%. Jak na monitor do użytku konsumenckiego, parametry prezentują się całkiem dobrze. Wspomniane różnice pozostają niewidoczne gołym okiem.

Kolejny test pozwolił na określenie pokrycia popularnych palet barw i porównanie ich z deklaracjami producenta. Uzyskane wyniki są co prawda bardzo dobre, jednak trochę brakuje do reklamowanych parametrów. Dla palety Adobe RGB uzyskałem wynik 82,6%, natomiast filmowe DCI-P3 to 91,9%. Widać, że brakuje kilku punktów procentowych. Jednak musimy pamiętać, że producenci często podają wartości uśrednione z większej ilości sztuk. Dodatkowo nasz monitor był już sprawdzany w niejednej redakcji, więc można powiedzieć, że ma “wypalone” kilkaset godzin podczas intensywnych testów.

Na koniec został test związany z wiernością reprodukcji barw. Przypominając - średni wynik deltaE na poziomie poniżej 4 uznajemy za bardzo dobry dla urządzeń konsumenckich. Nie inaczej jest w tym przypadku. Parametr deltaE 2.86 ponownie szereguje monitor KFA2 Vivance-01 przed sprzętem domowym, zachowując jednocześnie pewien dystans do urządzeń profesjonalnych.

Vivance-01 - pora na rozrywkę

Mając do dyspozycji ekran dla graczy nie mogłem oprzeć się pokusie, aby sprawdzić go w “naturalnym środowisku”. Czy ekran 165 Hz naprawdę zapewnia taką przewagę w grach, jak mówią niektórzy? Pora to sprawdzić.

Cóż, tutaj warto dodać - aby móc odczuć zalety tak szybkiego panelu, musimy posiadać naprawdę mocną konfigurację. Na nic nam się zda monitor z wysokim odświeżaniem, jeżeli nasz PC nie będzie w stanie generować wysokich wartości FPS. Nie będzie niespodzianką, gdy powiem, że największe różnice zaobserwujemy w FPS. Płynność animacji naprawdę robi wrażenie. I mimo że KFA2 nie zdecydowało się na zastosowanie najszybszego dostępnego panelu na rynku, to nie doświadczyłem smużenia czy zwiększonego input laga. Nie znaczy to, że po podłączeniu monitora KFA2 zostaniemy od razu mistrzami strzelanek. Jednak na szybszym panelu dużo łatwiej wypatrzyć ruch przeciwnika czy nawet szybciej zareagować. Dodatkowo nasz wzrok nie będzie się tak szybko męczył, choć tutaj bym zalecał i tak zachować zdrowy rozsądek i nie spędzać przed ekranem wielu godzin.

Z góry muszę też powiedzieć, że darowałem testy zintegrowanych głośników w monitorze. Co prawda dobrze, że są, gdy np. podepniemy choćby konsolę do monitora KFA2, jednak jak to bywa w takich konstrukcjach - brakuje im zarówno basu, jak i wysokich tonów. Pamiętajcie, że zawsze możecie podłączyć słuchawki w dedykowane gniazdo, co zapewni duża lepszą jakość audio.

Vivance-01, to na pewno udany debiut KFA2 na rynku monitorów. Producent zdecydował się stworzyć przyzwoity ekran o niewygórowanej cenie i to się udało. Poza jakością obrazu to, co mi osobiście przypadło dodatkowo do gustu, to ilość dostępnych gniazd w Vivance-01. Dzięki temu mogłem mieć podłączone dwie platformy testowe, konsolę, jak i swojego PC bez konieczności przepinania kabli! Nawet rozdzielczość niższa niż ta, z której na co dzień korzystam, mi nie przeszkadzała, a obraz wciąż był bardzo ostry.

Według deklaracji producenta, Vivance-01 miał kosztować zaledwie 1 399 zł. Niestety, największy problem to dostępność rozwiązania od KFA2. Modelu tego na próżno szukać w sklepach, a szkoda, gdyż mógłby stanowić świetne rozwiązanie dla osób poszukujących ekranu, który nie tylko nadaje się do rozrywki, ale i również do pracy. Cóż - pozostaje mieć nadzieję, że sytuacja ta ulegnie w niedługim czasie poprawie.