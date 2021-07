Vivo V21 - zrób lepsze selfie niż kiedykolwiek!

Czy świetna przednia kamera wystarczy, aby Vivo V21 wywalczyło sobie mocną pozycję w segmencie średniaków? Przekonajmy się!

Wraz z debiutem na polskim rynku telefonu Vivo V21 chiński producent wchodzi w segment średniaków. Czy będzie w stanie w nim namieszać i rywalizować z Samsungiem i Xiaomi? W podobnej cenie, czyli za ok. 2000 złotych, znajdziemy także realme GT, więc smartfon Vivo ma sporą konkurencję.

Vivo V21 - Specyfikacja techniczna

Procesor: MediaTek Dimensity 800U 5G, 8 rdzeni, 7 nm Układ graficzny: ARM Mali-G57 MC3 Pamięć RAM: 8 GB (+3 GB) UFS 2,2 Pamięć masowa: 128 GB System: Android 11 (nakładka FunTouch 11,1) Wyświetlacz: E3 AMOLED o przekątnej 6,44 cala, rozdzielczość 2408x1080 pikseli, 90 Hz częstotliwość odświeżania Jasność ekranu: 500 nitów Aparat: 64 MP obiektyw główny OIS AF, f/1,79, obiektyw szerokokątny 8 MP, f/2,2, obiektyw supermakro 2 MP, f/2,4 Przedni aparat: 44 MP OIS AF, f/2,0 Dodatkowe funkcje: Optyczna stabilizacja obrazu, Super Night Selfie, Dual Selfie Spotlight, Inteligentny HDR Nagrywanie wideo: 4K do 30 kl,/s, 1080p do 120 kl,/s Nagrywanie w zwolnionym tempie: 1080p do 120 kl,/s Dual SIM: Tak Czytnik kart pamięci: Tak, microSD do 1 TB Czytnik linii papilarnych: Tak, w ekranie Bateria: 4000 mAh Ładowanie: FlashCharge 33 W Nawigacja: GPS, BEIDOU, GALILEO, GLONASS Łączność: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5,1, NFC Złącza: nanoSIM - 2 szt, microSD - 1 szt,, USB Typu C – 1 szt, Wysokość: 159,69 mm Szerokość: 73,9 mm Grubość: 7,39 mm Waga: 177 g

Vivo V21 napędzane jest przez ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 800U z modemem sieci 5G. Do tego producent oddał nam do dyspozycji 8 GB pamięci podręcznej. Telefon dostępny jest w dwóch wariantach ze 128 GB lub 256 GB pamięci masowej. Co ważne, dostępną ilość pamięci RAM możemy jednak automatycznie powiększyć o dodatkowe 3 GB, kosztem pamięci masowej telefonu. Nie powinno być to problemem, zwłaszcza, jeżeli weźmiemy pod uwagę możliwość wykorzystania karty microSD o pojemności do 1 TB. Miejsce na kartę pamięci jest jednak dzielone z jedną z dwóch kart SIM. Będziemy musieli więc dokonać wyboru, czy bardziej zależy nam na drugim numerze, czy dodatkowej przestrzeni.

Zobacz również:

Vivo V21 - Cena

Sugerowana cena detaliczna Vivo V21 5G w Polsce to 1999 złotych. Producent oferuje tylko jeden wariant z procesorem Dimensity 800U 5G, 8 GB pamięci podręcznej oraz 128 GB pamięci masowej.

Rywalizacja w segmencie średniaków jest niezwykle duża, a Vivo V21 musi rywalizować m.in. z Samsungiem Galaxy A52 oraz Xiaomi Mi 11 Lite. Czy świetna przednia kamera wystarczy, aby Vivo wywalczyło sobie solidną pozycję? Nie jesteśmy o tym przekonani.

Miłym akcentem jest zawarcie w zestawie takich dodatków jak etui oraz naklejona na ekran folia ochronna, które z pewnością pozwolą nam zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę cenę urządzenia, spodziewaliśmy się jednak nieco mocniejszej jednostki napędzającej telefon.

Vivo V21 - Zawartość zestawu

Telefon zapakowano w charakterystyczne dla Vivo granatowe opakowanie z naklejką producenta z tyłu. Smartfon umieszczony jest na osobnej tacce i zapakowany w folię ochronną, a wszystkie pozostałe elementy znajdują się pod nim.

W zestawie znajdziemy:

smartfon

kabel USB Typu C

ładowarkę FlashCharge 33W

zestaw słuchawkowy

przejściówkę USB Typu C-Jack

instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną

igłę do wyjmowania tacki nanoSIM

etui

Vivo należy także pochwalić za fabrycznie naklejoną folię ochronną na wyświetlacz oraz etui, które chroni wyspę z aparatami oraz ekran przed uszkodzeniami.

Vivo V21 - Wygląd i jakość wykonania

Vivo przyzwyczaiło już nas, że ich telefony są dość podobne do siebie pod kątem designu i model V21 5G nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Wyspa z aparatami umieszczona na pleckach jest niemal identyczna jak ta w dużo droższym modelu X60 Pro 5G.

Smartfon jest wykonany niezwykle estetycznie. Tworzywa sztuczne wykorzystane do stworzenia ramki oraz plecków wyglądają na solidne, podczas korzystania z telefonu nie zauważyłem na nich żadnych zarysowań. Jedynym minusem jest palcowanie ramki, jednak ten problem znika, jeżeli korzystamy z etui. Na środku wyświetlacza znajdziemy notch z kamerą selfie. W górną krawędź wbudowano także głośnik do rozmów oraz dwie małe diody LED, wykorzystywane podczas robienia zdjęć przednim aparatem.

Do naszej redakcji trafił model w kolorze Dusk Blue. Jest to ciemniejszy wariant od drugiego z dostępnych Sunset Dazzle. Plecki telefonu mają kolor ciemnoniebieski, który rozjaśnia się w zależności od kąta, pod którym na nie patrzymy. Na plus zasługuje także fakt, że są one matowe, w związku z czym nie pojawia się na nich duża ilość zabrudzeń i odcisków palców. Są też bardzo przyjemne w dotyku, co dodatkowo poprawia i tak dobre już wrażenie kontaktu z urządzeniem.

W dolnej krawędzi znajdziemy wysuwaną tackę na karty nanoSIM oraz microSD, wejście USB Typu C, głośnik i mikrofon. Vivo ponownie nie zdecydowało się na zastosowanie wejścia słuchawkowego, więc jesteśmy zmuszeni do skorzystania z przejściówki USB typu C-Jack lub słuchawek bezprzewodowych. Na prawym boku telefonu umieszczone są natomiast przyciski blokady ekranu oraz regulacji głośności.

W zestawie znajdziemy także silikonowe etui. Jest ono bardzo dobrze dopasowane do telefonu i ciasno do niego przylega, zapewniając odpowiednią ochronę z każdej strony. Na jego lewym dolnym rogu umieszczono małe logo Vivo. Na uwagę zasługuje z pewnością możliwość zasłonięcia portu USB. Niestety, ale przyciąga ono wszelkiego rodzaju zabrudzenia i pyłki kurzu, jednak jest to spowodowane materiałem, z którego zostało wykonane. Ze względu na to, po nieco dłuższym korzystaniu mamy także wrażenie, że nasze palce zaczynają się do niego przyklejać.

Vivo V21 - Wyświetlacz

Smartfon Vivo wyposażony jest w wyświetlacz E3 AMOLED o przekątnej 6,44 cala i rozdzielczości FullHD+, czyli 2408x1080 pikseli. E3 oznacza, że wyświetlacz będzie potrzebował o ok. 8% energii mniej niż standardowy ekran AMOLED, co wydłuży żywotność oraz czas pracy baterii. Ekran obsługuje paletę barw HDR10+, dzięki czemu kolory są dokładnie odwzorowane i żywe.

Maksymalna częstotliwość odświeżania wyświetlacza to 90 Hz, jednak jeżeli chcemy zredukować zużycie baterii, możemy ją zmniejszyć do 60 Hz. Dokonamy tego ręcznie, lub wybierając tryb inteligentnego przełączania, w którym telefon sam wybierze częstotliwość odświeżania odpowiednią do aktualnie prowadzonych czynności oraz zużycia energii przez system.

Vivo V21: Ustawienia częstotliwości odświeżania ekranu

Sporym minusem wyświetlacza Vivo V21 jest niestety jego niska jasność. Wynosi ona zaledwie 500 nitów i jest to odczuwalne. Korzystanie ze smartfona w ciągu dnia nie jest większym problemem, jednak ten pojawia się, kiedy pracujemy ze światłem skierowanym prosto na ekran. Wtedy nie jesteśmy w stanie zobaczyć na nim wiele.

Mimo to, wyświetlacz jest jednym z lepszych elementów telefonu. Jakość kolorów oraz czerni w trakcie oglądania filmów jest więcej niż zadowalająca, a maksymalna częstotliwość odświeżania 90 Hz zapewnia płynną rozgrywkę w grach typu FPS.

Vivo V21 - Czytnik linii papilarnych

Czytnik linii papilarnych został wbudowany w wyświetlacz i znajduje się w jego dolnej części. Aby ustawić go jako metodę odblokowania ekranu potrzeba zaledwie kilkunastu sekund, podczas których urządzenie skanuje odcisk naszego palca pod różnymi kątami.

Korzystanie z czytnika jako metody odblokowaniu ekranu jest intuicyjne i proste. Bardzo szybko skanuje on nasz palec niezależnie od kąta, pod jakim go przyłożymy. Dostępny jest on bezpośrednio w ekranie „Zawsze wyświetlane”, dzięki czemu odblokujemy smartfon w dowolnym momencie.

Vivo V21 - Wydajność

Średniak Vivo wyposażony jest w procesor MediaTek Dimensity 800U 5G. W tej cenie moglibyśmy jednak oczekiwać nieco mocniejszej jednostki, co dodatkowo potwierdzają wyniki testów syntetycznych. W testach Geekbench Vivo V21 wypada podobnie lub nieco słabiej od dużo tańszych Xiaomi Mi 9T, czy Realme 8 Pro.

Oto wyniki testów syntetycznych przeprowadzonych na Vivo V21 5G:

Geekbench 5 Single Core: 555

Geekbench 5 Multi Core: 1645

3DMark Wild Life: 1598

3DMark Wild Life Extreme: 474

Androbench, odczyt sekwencyjny: 997,09 MB/s

Androbench, zapis sekwencyjny: 476,5 MB/s

Wyniki benchmarków

Parametry telefonu pozwalają jednak na pracę z kilkoma otwartymi aplikacjami jednocześnie oraz na płynną rozgrywkę online w takich tytułach jak np. Call of Duty: Mobile. Na uwagę zasługuje też fakt, że urządzenie nie nagrzewa się szybko i pozwala nam na blisko godzinną rozgrywkę, zanim zaczniemy czuć ciepło pod palcami.

Vivo po raz kolejny sięgnęło po rozwiązanie znane z innych modeli, czyli po rozszerzalną pamięć RAM. Domyślnie dysponujemy 8 GB pamięci podręcznej, jednak w razie potrzeby smartfon powiększy ją o dodatkowe 3 GB wykorzystując część dostępnej pamięci masowej.

Vivo V21 – Oprogramowanie oraz nakładka

W swoim średniaku producent wykorzystał znany także z lepszych modeli schemat, czyli system Android 11 z autorską nakładką FunTouch 11.1. Jej wygląd zbliżony jest do "czystego" Androida.

Smartfon wyposażony jest w funkcję „Zawsze wyświetlane”, czyli doskonale znane wszystkim Always-on-Display. Wygląd tego panelu możemy oczywiście edytować w ustawieniach ekranu.

Ustawienia funkcji Zawsze wyświetlane

Smartfon pozwala nam także na dzielenie ekranu pomiędzy dwoma aplikacjami, jeżeli dany program obsługuje tą funkcję. Do tego wykorzystuje obsługę gestów, dzięki czemu w dowolnym momencie możemy wywołać potrzebne nam okna.

Vivo V21 posiada znany z innych urządzeń tego producenta tryb ultragry. W trakcie grania możemy wywołać jego panel przesuwając palcem od lewej strony do środka ekranu. Tryb umożliwia nam wyłączenie powiadomień, blokadę jasności ekranu oraz autorozgrywkę przy wyłączonym ekranie.

Funkcje trybu ultragry

Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość wywołania małego okienka mediów społecznościowych w trakcje gry. Wystarczy przesunąć trzema palcami w górę ekranu, aby otworzyć kartę z zainstalowanymi aplikacjami mediów społecznościowych, takimi jak Facebook oraz TikTok.

Vivo V21 - Aparat

Wydaje się, że fakt posiadania nieco gorszej jednostki procesującej w porównaniu do innych telefonów w podobnych cenach Vivo chciało przykryć aparatami, które umieściło w modelu V21. Z tyłu znajdziemy aparat o trzech obiektywach: głównym 64 MP z przysłoną f/1.79, szerokokątnym 8 MP o kącie widzenia 120 stopni i przysłoną f/2.2 oraz supermakro 5 MP z przysłoną f/2.4. Na największe słowa uznania zasługuje jednak przednia kamera o rozdzielczości aż 44 MP.

Ale po kolei. Aparat dobrze radzi sobie z wykonywaniem zdjęć w dzień praktycznie w każdych warunkach, a system optycznej stabilizacji obrazu jest w stanie niwelować drobne ruchy smartfona w trakcie wykonywania zdjęcia oraz kręcenia filmu. Dzięki temu brak na nich wyraźnych zakłóceń i nieostrych pikseli. Automatyczny tryb aparatu bardzo sprawnie dobiera odpowiednie parametry scenerii i dobrze radzi sobie z tworzeniem fotografii makro. Trzeba zwrócić też uwagę na brak optycznego zoomu. Jesteśmy zmuszeni do korzystania jedynie z cyfrowego powiększenia obrazu.

Vivo V21: pięciokrotne powiększenie cyfrowe

Nieco gorzej niestety prezentuje się obiektyw szerokokątny. Zdjęcia wykonane za jego pomocą często traciły ostrość w rogach. Dodatkowo potrafił on czasem nienaturalnie rozciągnąć krawędzie fotografii. Ciekawe efekty otrzymamy natomiast korzystając z funkcji rozmycia tła.

Vivo V21: efekt rozmycia tła

Obiektyw supermakro pozwala fotografować najmniejsze możliwe detale. Sprawdza się on w momencie, w którym fotografowany obiekt znajduje się nie dalej niż 5 centymetrów od aparatu. Niestety nawet wtedy efekt jego działania może nie być zadowalający, a zdjęcia mimo wszystko okażą się nieostre. Widoczny jest także spadek nasycenia kolorów na zdjęciach wykonanych tym obiektywem.

Zdjęcia wykonane w nocy wyglądają zadowalająco i to chyba wszystko, co można o nich powiedzieć. Ich jakość jest porównywalna do innych średniaków z 2021 roku. Optyczna stabilizacja obrazu pomaga nam w utrzymaniu stabilnego ujęcia przez kilka sekund naświetlania, jednak nie daje to wiele. O ile aparat radzi sobie w sytuacji, w której w oddali znajduje się jakieś źródło światła, o tyle w większych ciemnościach nie będziemy w stanie dostrzec na zdjęciu żadnych szczegółów. W wykonywaniu zdjęć z bliska z pewnością pomaga lampa błyskowa.

Vivo V21: zdjęcie wykonane głównym obiektywem

Obiektywu szerokokątnego w nocy powinniśmy unikać. Na zdjęciach nim wykonanych widać zauważalny spadek jakości oraz rozmazanie obrazu. Zdjęcia makro z włączoną lampą błyskową są zadowalającej jakości.

Poniżej znajdziecie zestawienie zdjęć wykonanych za dnia:

Vivo V21: zdjęcie w dzień Vivo V21: zdjęcie w dzień, 2x zoom Vivo V21: zdjęcie w dzień, obiektyw superszerokokątny

oraz w nocy:

Vivo V21: Zdjęcie w nocy Vivo V21: Zdjęcie w nocy, 2x zoom Vivo V21: Zdjęcie w nocy, obiektyw superszerokokątny

Na uwagę zasługuje jednak przednia kamera do selfie, która nieco ratuje ogólny odbiór aparatów w Vivo V21. Posiada 44 MP obiektyw, dwukrotny zoom oraz cyfrową stabilizację obrazu. Zdjęcia wykonane przednim aparatem mają doskonałą jakość, są ostre i pełne kolorów, a do dyspozycji mamy także liczne opcje modyfikacji scenerii i upiększania.

Vivo V21: Dual Selfie Spotlight

Przedni aparat pokazuje pełnię swoich możliwości w nocy. Vivo zapewniło dwa różne sposoby doświetlenia zdjęcia: możemy zamienić wyświetlacz w lampę, lub skorzystać z Dual Selfie Spotlight, czyli dwóch lamp umieszczonych w górnej krawędzi telefonu. Oferują one doskonałe i równomierne doświetlenie całego kadru.

Vivo V21 - Bateria i ładowanie

Vivo V21 wyposażone jest w baterię o pojemności 4000 mAh. Nie jest to co prawda największa z możliwych – dla porównania Samsung Galaxy A52 posiada baterię o pojemności 4500 mAh - jednak jest ona wystarczająca na cały dzień niezbyt intensywnej pracy.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) Vivo V21 rozładował się dopiero po 15 godzinach i 20 minutach. Jest to wynik więcej niż zadowalający, biorąc pod uwagę stosunkowo niewielką pojemność baterii.

Czas pracy baterii - porównanie

Smartfon od Vivo prezentuje się znośnie w kwestii ładowania baterii. W godzinę i pięć minut naładujemy ją od 0 do 100%. Vivo dołączyło do telefonu swoją standardową ładowarkę FlashCharge 33W.

Ładowanie FlashCharge

Vivo V21 - Podsumowanie

Czy warto wydać blisko dwa tysiące złotych na Vivo V21? Za tę cenę otrzymamy telefon obsługujący sieć 5G ze świetnym przednim aparatem, który zapewnia dokładne i ostre zdjęcia w każdych warunkach. Kolejnym argumentem za zakupem tego smartfona jest jego ciekawy design, przyzwoity czas pracy baterii oraz fakt, że jest on wodoodporny, co dodatkowo wspomaga silikonowe etui, dołączone do zestawu.

Z drugiej strony za taką kwotę mamy prawo oczekiwać lepszego i wydajniejszego procesora niż Dimensity 800U. Jeżeli jednak nie planujemy wyjątkowo intensywnej i wymagającej pracy oraz grania w najnowsze dostępne tytuły, powinien być on wystarczający do codziennego użytku.