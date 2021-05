Miejska hulajnoga elektryczna z ogromnymi możliwościami - sprawdź, co potrafi Vsett 8.

Hulajnoga elektryczna Vsett 8 to idealna propozycja dla osób, szukających solidnego pojazdu, którym szybko przemieszczą się na drugi koniec miasta w każdych warunkach. Ta niepozorna konstrukcja została wyposażona w potężny silnik o maksymalnej mocy 800 W (minimalna - 600 W), który umożliwia podróżowanie z prędkością sięgającą aż do 40 km/h. Nie zabrakło również pojemnej baterii o pojemności 15,6 Ah, zapewniającej zasięg do 50 km na jednym ładowaniu. Przy czym należy zaznaczyć, że hulajnoga Vsett 8 posiada aż 2 porty, dzięki którym czas ładowania jest krótszy, a żywotność baterii ulega wydłużeniu.

Za bezpieczeństwo jazdy odpowiadają 2 hamulce (przedni i tylny), wspomagane przez skuteczny system safety brakes, który automatycznie wyłącza silniki, gdy hulajnoga zaczyna hamować. Poza tym, hulajnoga elektryczna Vsett 8 posiada solidne amortyzatory oraz duże 8,5-calowe koła umożliwiające stabilną i komfortową jazdę po każdym rodzaju podłoża - jak zapewnia producent, możemy bezpiecznie jeździć po piachu, asfalcie, śniegu, błocie, wzniesieniach, kamieniach, gałęziach, a nawet dziurach. Co ważne, tylne koło hulajnogi jest pełne, co oznacza, że jest całkowicie odporne na uszkodzenia.

Vsett 8 posiada czytelny wyświetlacz LCD, na którym sprawdzimy najważniejsze parametry pojazdu - aktualną prędkość i wybrany bieg, stopień naładowania baterii czy całkowity przebieg. Nie zabrakło także możliwości ustawienia prędkości maksymalnej, przyspieszenia, tempomatu, biegu czy startu od zera. Ergonomiczny kształt kierownicy i przyciski umieszczone po jednej stronie zapewnią bezpieczną jazdę. Co istotne, hulajnogę uruchomimy za pomocą specjalnego kluczyka NFC.

Urządzenie posiada również wydajne oświetlenie (2 światła z przodu i 1 z tyłu), solidne błotniki (umieszczone po obu stronach pojazdu) oraz możliwość regulacji wysokości kierownicy.

Korpus hulajnogi wykonany jest z z wysokiej jakości materiałów, o dużej wytrzymałości i udźwigu do 120 kg. Pojazd mierzy 114 x 60 x 120 cm i waży 21 kg. Hulajnogę możemy złożyć w kilka sekund (także składane rączki kierownicy), aby wygodnie ją przetransportować. Solidna konstrukcja i oryginalny design sprawiają, że hulajnoga elektryczna Vsett 8 wyróżnia się spośród innych modeli tego typu urządzeń.