WARMTEC Morso KP53W

Morso KP53W to klimatyzator przenośny, przeznaczony do pomieszczeń wielkości do 60 m2. Cechuje go spora moc oraz szereg praktycznych funkcji.

Morso KP53W to klimatyzator przenośny, który powinien sprawdzić się w średniej wielkości mieszkaniach. Jego moc wynosi 3,5 kW, a do dyspozycji użytkowników są cztery tryby pracy: Chłodzenie, Osuszanie, Cyrkulacja, Ogrzewanie. Jego główne zadanie to oczywiście chłodzenie pomieszczeń, do czego wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy R290 (podczas tego trybu pracy odprowadzanie skroplin odbywa się automatycznie). Jest on zamknięty jest w hermetycznym układzie, a jego ilość nie zmienia się przez cały okres użytkowania urządzenia. Dzięki temu nie musisz pamiętać o uzupełnianiu czynnika. Tryb pracy Ogrzewanie będzie dobrym rozwiązaniem w chłodniejszych miesiącach, natomiast Osuszanie przyda się zwłaszcza w sytuacji, gdy w pomieszczeniach pojawia się wilgoć. Bardzo praktyczną cechą jest możliwość zastosowania go na zewnątrz, np. na balkonie. Dzięki temu wtłacza do pomieszczenia powietrze, nie zajmując w nim miejsca. W każdym z trybów działania cechuje go ciche działanie - 32 dB podczas pracy w nocy.

Morso KP53W można w wygodny sposób kontrolować za pomocą dotykowego panelu ControlBox lub pilota z cyfrowym wyświetlaczem. Umożliwia on włączanie i wyłączenie urządzenia, zmianę trybu pracy, regulację temperatury oraz zaprogramowanie timera. Kolejna opcja to sterowanie za pomocą Wi-Fi. W tym celu należy pobrać i zainstalować na swoim smartfonie aplikację Tuya Smart. Dzięki temu można kontrolować pracę klimatyzatora praktycznie z dowolnego miejsca na świecie. Urządzenie wyposażono w solidne kółka, które ułatwiają jego przemieszczanie. Warto dodać, że ten klimatyzator przenośny zalicza się do urządzeń klasy energetycznej A/A+ i ma 3-letnią gwarancję od producenta.

Podsumowując: Morso KP53W to praktyczne rozwiązanie dla każdego rodzaju pomieszczeń. Polecamy!