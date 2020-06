Senja KP32W to wysokiej jakości, wydajny klimatyzator przenośny. Sprawdza się w pomieszczeniach wielkości do 35 m2.

Senja KP32W to klimatyzator przenośny firmy Warmtec. Przeznaczony jest do użytkowania w takich miejscach, jak mieszkania, biura, miejsca pracy czy gabinety usługowe. Jego główną funkcją jest oczywiście chłodzenie powietrza, jednak na tym możliwości urządzenia się nie kończą - oprócz tego oferuje także grzanie, cyrkulację powietrza i osuszanie. Dzięki temu jest on zakupem na cały rok - nie tylko na upalne miesiące lata. W każdym ze wspomnianych trybów jego praca jest bardzo cicha - maksymalny poziom emisji hałasu przez klimatyzator to 54 dB(A), a w trybie nocnym jest to zaledwie 32 dB(A). Do chłodzenia wykorzystywany jest czynnik chłodniczy R920, który nie wymaga uzupełniania w trakcie użytkowania. Senja KP32W automatycznie odprowadza skropliny w trybie chłodzenia, co zwiększa komfort użytkowania urządzenia.

Klimatyzator Warmtec jest urządzeniem zaliczającym się do klasy energetycznej A/A+ i posiada atest PZH, co oznacza brak szkodliwości urządzenia dla użytkowników oraz środowiska i jest kolejną z wielu zalet tego klimatyzatora. Można nim sterować na trzy sposoby. Pierwszy to panel sterujący na samym urządzeniu, drugi - pilot, trzeci - aplikacja mobilna. W pierwszym przypadku wszystkie wprowadzane ustawienia widzimy na cyfrowym wyświetlaczu. Senja KP32W ma praktyczną funkcję Swing. Pozwala na ona równomierne rozprowadzenie powietrza po całym pomieszczeniu, co przekłada się na utrzymywanie jednakowej temperatury na całej jego powierzchni. Dodatkowo warto wspomnieć o tym, że filtr powietrza jest zmywalny, co wydłuża jego żywotność i ma niebagatelny wpływ na wydajność.

Senja KP32W to klimatyzator przenośny, dlatego został wyposażony w kółka sprawdzające się na każdej powierzchni. Producent udziela na urządzenia trzech lat gwarancji.

Podsumowując: WARMTEC Senja KP32W to godny polecenia klimatyzator przenośny dla różnych pomieszczeń. Czy do domu, czy do biura - zdecydowanie warto go nabyć.