WD Elements Portable to kompaktowy dysk przenośny. Jakie ma wady i zalety? Sprawdzamy!

WD Elements Portable - konstrukcja i pojemność

WD Elements Portable to dysk przenośny 2,5", dostępny w wersjach pojemnościowych: 750 MB, 1 TB, 1,5 TB, 2 TB, 3 Tb, 4 TB. Współpracuje z urządzeniami wyposażonymi w najnowszy interfejs USB 3.0, a także w starszy interfejs USB 2.0. Przy zastosowaniu 3.0 może osiągać szybkość transferu danych wynoszącą do 4,8 Gb/s (600 MB/s). Szkoda tylko, że dołączony kabel USB ma zaledwie 30 cm długości. Dużym plusem jest niemal bezgłośna praca - choć to dysk HDD, z talerzem o szybkości obrotów dochodzącej do 5400 na minutę, nie będzie wydawał z siebie głośnych dźwięków nawet przy intensywnym transferze danych. Kolejna zaleta to elegancka, wytrzymała obudowa daje dużą odporność na wstrząsy i uszkodzenia.

WD Elements Portable - ważne cechy

Dysk WD Elements Portable Dysk jest sformatowany dla systemu Windows (NTFS) i zgodny z systemami operacyjnymi Windows, ale można go również sformatować do pracy z komputerami Mac. Szkoda tylko, że - w przeciwieństwie do konkurencyjnych propozycji - nie został fabrycznie wyposażony w oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych czy możliwości synchronizacji z chmurą. Nadrabia za to bardzo przystępną ceną w każdym wariancie pojemnościowym.