Kompaktowy przenośny nośnik SSD z zabezpieczeniami danych od renowoanego producenta.

WD My Passport SSD Portable Storage 512GB to ciekawa konstrukcja, która już na pierwszy rzut oka odróżnia się od innych podobnych przenośnych dysków SSD. Producent włożył wiele wysiłku i czasu, aby zaprojektować atrakcyjny wizualnie nośnik SSD. Obudowa WD My Passport SSD Portable Storage 512GB wykonana jest z dwóch części. Na górze zastosowano czarny matowy plastik, na który naniesiono błyszczące logo producent, a dół zbudowano ze srebnej powierzchni z nietuzinkowym wzorem.

Pomijajć wygląd WD My Passport SSD Portable Storage 512GB to bardzo solidny przenośny nośnik SSD. Producent zadbał o ochronę hasłem i szyfrowanie, które gwarantują bezpieczeństwo danych. Całość jest dodatkowo odporna na uszkodzenia - w środku nie ma żadnych ruchomych elementów.

WD My Passport SSD Portable Storage 512GB współpracuje z komputerami MAC i PC oraz oferuje oprogramowanie WD Security, które umożliwia uruchomienie wbudowanego 256 bitowego szyfrowania sprzętowego AES. Nośnik obsługuje USB 3.1 Gen 2 i posiada kompatybilność wsteczną z USB 3.0, USB 2.0 oraz portem USB Typu A. WD My Passport SSD Portable Storage 512GB wyposażono w złącze USB Typu C.

Producent deklaruje, że WD My Passport SSD Portable Storage 512GB jest odporny na upadek z wysokości 1,98 m.

Dysk dostarczany jest również z programem WD Backup, które ułatwia automatyczne wykonwywanie kopii zapasowych. Dysk wraz z WD Backup jest w pełni kompatybilny z systemem backupu Apple Time Machine.

W zestawie wraz z dyskiem otrzymamy kabel oraz adapter z USB Typu C na USB Typu A.