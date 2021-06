WORX Landroid L1500 WR153E

Innowacyjny robot koszący przeznaczony do koszenia ogrodów o powierzchni do 1500 m². Jakie funkcje posiada i czym się wyróżnia?

Robot koszący WORX L1500 WR153E to urządzenie wyposażone w silnik bezszczotkowy oraz wydajną baterię o pojemności 4.0Ah, umożliwiającą pracę przez 90 minut na jednym naładowaniu (w zależności od wybranego trybu oraz terenu). Robot przeznaczony jest do koszenia terenów do 1500 m², nawet tych bardziej wymagających - może pokonać wzniesienia, których kąt nachylenia wynosi maksymalnie 35 stopni. Za sprawne nawigowanie terenu odpowiada technologia AIA - umożliwia nawigowanie w ciasnych miejscach i rozpoznawanie granicy obszaru koszenia.

Urządzenie zostało wyposażone w 3 obrotowe ostrza tnące na szerokość 22 cm. Wysokość koszenia może być regulowana na poziomie od 30 do 60 cm.

Nie musimy martwić się, że robot wjedzie w przeszkodę czy w ścianę - funkcja Cut to Edge umożliwia zachować 4 cm odstępu. Poza tym, robot przystosowany jest do skutecznego koszenia krawędzi trawnika, dzięki czemu nie musisz robić tego ręcznie.

Nie zabrakło modułu Wi-Fi, który pozwala na połączenie z aplikacją mobilną i sterowanie robotem za pomocą smartfona. System Plug & Play pozwala na natychmiastową konfigurację urządzenia.

Urządzenie posiada także blokady chroniące przed kradzieżą - mechanizm blokujący na kod PIN oraz alarm - oraz czujnik deszczu.