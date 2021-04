Welltec ACH1212

Zalety: trzy tryby pracy

możliwość sterowania pilotem lub Wi-Fi

dwa filtry powietrza

ciche działanie przy wentylacji Wady: głośny przy osuszaniu

Welltec ACH1212 to kompaktowy klimatyzator, mogący służyć także do ogrzewania i osuszania pomieszczeń. Jakie cechy sprawiają, że warto go nabyć?