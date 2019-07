WhatsApp zawdzięcza swoją popularność czytelnej i rozbudowanej aplikacji na urządzenia mobilne.

Cena: darmowy

Jedną z najpopularniejszych aplikacji do wysyłania wiadomości i nie tylko jest WhatsApp. Co ciekawe w niektórych krajach popularność tej usługi jest większa, niż w przypadku Messengera od Facebooka. WhatsApp pozwala na wysyłanie wiadomości, zdjęć, dźwięku, linków URL, a nawet lokalizacji do znajomych. Usługa wykorzystuje sieć komórkową lub połączenie Wi-Fi.

Źródło: macworld

Jedną z głównych zalet WhatsApp jest łatwość, z jaką grupy mogą rozmawiać, co sprawia, że jest to częsty wybór przy organizowaniu imprez, wydarzeń, lub po prostu gdy chcesz porozmawiać z więcej niż jedną osobom.

Aplikacja jest dostępna na systemy iOS oraz Android. Jest czytelna i przejrzysta. Od jakiegoś czasu możesz także korzystać z WhatsApp na komputerze przy użyciu przeglądarki internetowej. Całość synchronizuje się z aplikacją, więc nie będziesz miał problemu z odczytywaniem wiadomości.