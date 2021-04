Whirlpool PACW29COL to kliamtyzator przenośny do pomieszczeń o powierzchni 30 m kw. Jego duża zaletą jest możliwość pracy w trzech trybach.

Whirlpool PACW29COL to klimatyzator podłogowy, który dysponuje mocą chłodniczą na poziomie 2800 W i mocą grzewczą 2000 W. Siła przepływu powietrza wynosi 380 m3/h. Dostępne są trzy tryby pracy: szybkiego chłodzenia, automatyczny oraz cichy. Ten ostatni przeznaczony jest do pracy nocnej - doskonale nadaje się na upalne, letnie noce. Ponieważ klimatyzator możemy wykorzystać do ogrzewania powietrza, doskonale nadaje się do stosowania w mieszkaniach i pomieszczeniach mających tendencję do pojawiania się grzyba.

Klimatyzator Whirpool wykorzystuje do działania czynnik chłodniczy R290. W urządzeniu zastosowano funkcję 6th Sense, czyli "Szósty Zmysł". Odpowiada ona za automatyczne dopasowanie parametrów chłodzenia - włącznie z obiegiem powietrza - do warunków zewnętrznych. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Można także sterować klimatyzatorem zdalnie, za pomocą pilota. Na obudowie umieszczono dotykowy wyświetlacz LED, pokazujący aktualne parametry pracy. Urządzenie ma także bardzo praktyczną funkcję samoczyszczenia - gdy zostaje wyłączone, wówczas parownik zostaje osuszony, co likwiduje rozwój grzybów i bakterii. Co ważne - mamy tu filtr HEPA, który powinien skutecznie eliminować wszystkie szkodliwe czynniki z powietrza.

Podczas pracy Whirlpool PACW29COL emituje hałas na poziomie 64 dB. Ponieważ jest to model o dość niewielkich rozmiarach i zaopatrzony w kółeczka, nie będzie problemem postawienie go w dowolnym miejscu, a w razie potrzeby - przemieszczenie w inne.

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, polecamy PACW29COL każdemu, kto chce mieć wydajne i funkcjonalne urządzenia do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia.