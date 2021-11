Wiele możliwości w kompaktowym wydaniu - test projektora Optoma ZH406ST

Do naszej redakcji trafił projektor Optoma ZH406ST, który mieliśmy okazję przetestować. Sprawdź, jak radzi sobie w akcji.

Słowem wstępu

Optoma ZH406ST to sprzęt, który świetnie sprawdzi się nie tylko w domowym zaciszu, ale przede wszystkim w salach konferencyjnych i biurach. Projektor rzuca na ścianę obraz w rozdzielczości FullHD (1920x1080). Producent deklaruje jasność na poziomie 4200 lumenów. Optoma ZH406ST jest w stanie wyświetlić obraz o przekątnej od 36 do 299 cali. Co ważne, powiększenie obrazu nie skutkuje utratą jakości wyświetlanych treści. Istotną rzeczą jest także żywotność lasera. Producent deklaruje około 30 000 godzin pracy. Projektor testowaliśmy przy użyciu ekranu ALR (Ambient Light Rejection).

Specyfikacja

Typ projektora Laserowy Rozdzielczość 1920x1080 Kontrast 300 000:1 Jasność 4200 ANSI lm Żywotność źródła światła 30 000 h Źródło światła Laser Odległość od ekranu Typ projektora Laserowy Rozdzielczość 1920 x 1080 Kontrast 300 000:1 Jasność 4200 ANSI lm Żywotność źródła światła 30 000 h Źródło światła Laser Odległość od ekranu 0,4 m - 3,31 m Przekątna 0,93 m - 7,66 m (36` - 299`) Wejścia wideo HDMI 2,0, HDMI 1,4a 3D, VGA Wejścia audio Wejście mini jack 3,5 mm x2, wyjście mini jack 3,5 mm, mikrofon mini jack 3,5 mm Porty RS232, RJ45, SUB-A, 3D sync, 12V trigger, micro USB Wbudowany głośnik 2x10 W Waga 5,5 kg Wymiary 337x265x122 mm

Obraz

Projektor Optoma ZH406ST praktycznie od razu po wyjęciu z pudełka jest gotowy do użycia. W moim przypadku po uruchomieniu sprzętu nie było konieczności regulacji. Wszystko wyświetlało się tak, jak należy. Dzięki temu możemy przenosić go w różne miejsca unikając czasochłonnej konfiguracji.

Obraz rzucany przez projektor wygląda świetnie. Na szczególną uwagę zasługują kolory. Są żywe i głębokie. Wszystko widać bardzo wyraźnie. W razie potrzeby, możemy regulować ostrość obrazu.

Optoma ZH406ST jest to projektor laserowy. Od tradycyjnych projektorów lampowych różni się przede wszystkim żywotnością źródła światła. Producent deklaruje pracę urządzenia nawet do 30 000 godzin, co jest świetnym wynikiem. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu autorskiej technologii DuraCore. To rozwiązanie składa się z dwóch głównych elementów: technologii chłodzenia źródła światła oraz ochrony przed kurzem. Projektor otrzymał certyfikat IP6X odporności przed kurzem. Ma to ogromny wpływ na jakość i długość pracy, a trzeba przyznać, że 30 000 godzin to rezultat, którym można się chwalić. W prostym przeliczeniu, projektor mógłby działać bez przerwy przez około 3,5 roku.

W zależności od odległości, w jakiej ustawimy projektor od ekranu, możemy uzyskać przekątną w granicach od 36 do 299 cali. W moim przypadku, sprzęt znajdował się w odległości około 2,8 metra od ekranu ALR. Uzyskany wynik to 244 cale. Co więcej, Optomę ZH406ST wystarczy ustawić około jednego metra od ekranu, aby uzyskać obraz o przekątnej 100 cali. Dzięki temu każda prezentacja będzie doskonale widoczna dla wszystkich uczestników.

Forza Horizon 4 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Hades (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Marvel's Avengers (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Tryb prezentacji (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Koszmar minionego lata (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Koszmar minionego lata (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

W zależności od potrzeb, możemy skorzystać z jednego z kilku trybów. Do wyboru mamy m.in:

Prezentacja

Jasny

Kino

Gra

sRGB

Różnią się one od siebie przede wszystkim jasnością, oddaniem kolorów oraz kontrastem. Wyścigi w Forza Horizon 4 w trybie gra to czysta przyjemność.

Audio

System audio nie jest najmocniejszą stroną Optoma ZH406ST. Sprzęt wyposażono w dwa głośniki o mocy 10 W, które zostały umieszczone na bokach projektora. Głośność ustawiamy w 10-stopniowej skali. Nie jest ona niestety zbyt zadowalająca. W moim przypadku po podgłoszeniu do poziomu 6-7 zaczęły pojawiać się lekki trzaski i zniekształcenia.

Zdecydowanie brakuje tutaj także podbicia basów i większej głębi. Dźwięk wydaje się płaski. W przypadku zastosowań typowo biurowych nie będzie to stanowiło problemu. Jeśli jednak chcemy urządzić kino w domowym salonie, może nam to nieco przeszkodzić. Na szczęście istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego zestawu audio dzięki złączom mini jack 3,5 mm.

Optoma ZH406ST (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Pilot

Pilot dołączony do zestawu jest bardzo wygodny i funkcjonalny. Znajdziemy na nim wszystkie najpotrzebniejsze funkcje. Bardzo przydatnym elementem jest dolny panel, w którym za pomocą dedykowanych przycisków możemy wybrać interesujące nas źródło obrazu.

Bardzo podoba mi się w nim podświetlenie przycisków. Dzięki tej opcji nie musimy uczyć się układu na pamięć. Szczególnie, że projektora używamy często w ciemnych pomieszczeniach.

Optoma ZH406ST (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Kolejnym elementem w pilocie, który zasługuje na szczególne wyróżnienie jest wbudowany wskaźnik laserowy. Podczas prezentacji nie musimy uzbrajać się w dodatkowe urządzenia wskazujące. Wszystko mamy pod ręką.

Wygląd

Wygląd projektora Optoma ZH406ST jest bardzo stonowany i elegancki. Całość została wykonana z białego plastiku. Na górnej części projektora znajdziemy panel sterowania z przyciskami funkcyjnymi oraz pokrętło do ustawiania ostrości. Na bokach obudowy zamontowane zostały kratki wentylacyjnie. Stamtąd do naszych uszu dochodzi także dźwięk. Tył sprzętu zarezerwowany jest dla gniazd.

Optoma ZH406ST (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Optoma ZH406ST (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Optoma ZH406ST (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Optoma ZH406ST (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Optoma ZH406ST (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Projektor nie wyróżnia się niczym szczególnym na tle innych tego typu sprzętów i jest to jak najbardziej zaleta. Dzięki kompaktowym wymiarom oraz małej wadze, możemy go bez problemu przenosić pomiędzy pomieszczeniami, tym bardziej, że nie ma konieczności podwieszania sprzętu pod sufitem. Sprawdzi się to idealnie w przypadku zastosowań biurowych. Bardzo często zdarza się, że w ciągu jednego dnia prezentację musimy przeprowadzić w kilku miejscach w biurze. Optoma ZH604ST waży jedynie 5,5 kg, więc bez problemu możemy się z nim przemieszczać po różnych lokalizacjach.

Podsumowanie

Jeśli szukasz projektora do biura lub sali konferencyjnej, Optoma ZH406ST jest doskonałym wyborem. Projektor posiada wszystko to, co jest potrzebne, aby w komfortowych warunkach prowadzić prezentacje oraz spotkania. Podświetlany pilot z funkcją wskaźnika laserowego jest opcją, która na pewno zadowoli każdego prelegenta. Duża ilość złącz sprosta wymaganiom osób, które chcą podłączyć do projektora wiele urządzeń. Co więcej, mała waga i kompaktowe rozmiary sprawiają, że jest to urządzenie niezwykle mobilne. Optoma ZH406ST jest także bardzo cicha, dzięki czemu zbędne dźwięki nie będą rozpraszać słuchaczy, którzy w pełni będą mogli skupić się na prezentacjach.

Każdy, kto chciałby zamontować projektor w swoim salonie i stworzyć sobie kino domowe we własnym zaciszu, także będzie zadowolony. Doskonałe oddanie barw i możliwość dopasowania przekątnej ekranu do własnych potrzeb jest czymś, co zadowoli każdego kinomaniaka czy gracza. W tym przypadku, należałoby się jednak zastanowić nad zewnętrznym systemem audio, ponieważ fabrycznie zamontowany na dłuższą metę może rozczarować.

Za projektor, który mieliśmy okazję testować trzeba aktualnie zapłacić około 11 000 zł. Zdecydowanie wart jest on swojej ceny. Jakość rzucanego obrazu, duża liczba gniazd, predefiniowane tryby oraz długa żywotność źródła światła przemawia na plus.