Czy wiesz, że system Windows 10 posiada wbudowane opcje kontroli rodzicielskiej? Sprawdzamy, na jakie działania pozwalają.

Windows 10 - Opcje rodzinne - cena

Za opcje rodzinne w Windows 10 nie musisz płacić - są one wliczone w cenę systemu. Jednak do ich wykorzystania potrzebne Ci będzie konto Microsoftu. Jego założenie jest oczywiście darmowe.

Windows 10 - Opcje rodzinne - funkcje

Aby dostać się do działu z funkcjami rodzinnymi, otwórz systemowe Ustawienia. Następnie do działu Aktualizacja i zabezpieczenia, a tam - Zabezpieczenia Windows. Kliknij na Opcje rodzinne, a na kolejnej planszy - Wyświetl ustawienia rodzinne. Nastąpi przekierowanie na stronę z ustawieniami - domyślnie wykorzystywana jest do tego przeglądarka Edge. Dostępne opcje to: ustawienie limitu czasu korzystania z urządzenia, aplikacji i gier, wprowadzenie konieczności zezwolenia rodzica przed dokonaniem zakupów online. Oczywiście filtrowanie treści przeznaczonych dla dorosłych jest włączone domyślnie.

Ponadto można zainstalować na urządzeniach z systemami Android oraz iOS aplikację Microsoft Family Safety, która pozwoli na ustalenie lokalizacji urządzenia.

Jednak uwaga - jak czytamy na stronie aplikacji: "Włącz filtry sieci Web i wyszukiwania, aby odfiltrowywać witryny i wyniki wyszukiwania przeznaczone dla dorosłych, gdy jest używana przeglądarka Microsoft Edge w systemie Windows 10, na konsoli Xbox One i na urządzeniach z systemem Android. Aby ta funkcja działała, inne często używane przeglądarki zostaną zablokowane." No to akurat niezbyt praktyczne rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży, która na co dzień korzysta z Chrome czy Firefoxa.

Na plus należy zapisać kontroli rodzicielskiej możliwość udostępniania kalendarza, list zakupów oraz współdzielenia innych narzędzi. Dzięki temu nie przegapi się żadnego zaplanowanego wydarzenia czy zakupu.

Podsumowując: Windows 10 oferuje bardzo praktyczne rozwiązania kontroli rodzicielskiej i warto je wypróbować. Jeśli ma się system Windows 10, można zrobić to w każdej chwili.