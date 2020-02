Windscribe Pro to sieć VPN, która zwraca uwagę ciekawymi dodatkami. Sprawdzamy, jakimi i jak spisuje się w praktyce.

Windscribe Pro - interfejs i użytkowanie

Windscribe Pro to sieć mająca siedzibę w Toronto, czyli tam, gdzie dwie inne sieci VPN - TunnelBear oraz SurfEasy. Producent widzi siebie jako coś więcej, niż tylko VPN - chce być dostawcą szeregu narzędzi pozwalających na blokowanie trackerów reklamowych, dających dostęp do zablokowanych treści i dbający o prywatność online użytkowników. Rzuca się w oczy bardzo minimalistyczny interfejs - nie ma tu mapy ani nawet pełnoekranowego panelu, zamiast tego otrzymujemy małe okienko z sugerowanym miejscem połączenia (lub ostatnio używaną lokalizacją), obecny adres IP i duży przycisk włączania/wyłączania sieci. Jest tam także kill switch (pod nazwą firewall) - domyślnie pracuje automatycznie, ale można użyć go w każdej chwili na żądanie.

Po kliknięciu na lokalizację rozwija się lista z serwerami rozrzuconymi po 50 krajach świata. Nie jest ona ułożona alfabetycznie, więc jeśli masz konkretny kraj na oku, musisz przewijać ją do momentu znalezienia. Po wybraniu kraju pokazuje się lista dostępnych serwerów, z których można wybrać jeden dla siebie. Po najechaniu kursorem na wybrany, pokazuje się balonik z informacją o wartości ping. Im mniejsza, tym lepiej. Windscribe Pro można używać jako samodzielnej aplikacji pod Windows lub skorzystać z dostępnych rozszerzeń dla przeglądarek Chrome, Firefox lub Opera. Jeśli korzystasz z rozszerzenia, wówczas dostajesz bonusy - blokowanie trackerów reklamowych i możliwość tworzenia zaszyfrowanych linków.

Windscribe Pro - ustawienia i ciekawe funkcje

Windscribe to bardzo dobra sieć VPN, jeśli chcesz korzystać z platformy Netflix. Wystarczy kliknąć na opcję Windflix, aby połączyć się z jej amerykańską wersją. Jednak uwaga - jest ona dostępna w wersji beta, więc może nie działać poprawnie. Wbudowana funkcja umożliwia bezpieczne przesyłanie plików w systemie p2p, a w ustawieniach można zmienić komputer w hostpot Wi-fi z działającym domyślnie VPN. Ale również nie jest to wersja finalna, a eksperymentalna, może więc działać różnie. Na plus należy policzyć opcję włączenia bramy proxy, dzięki czemu dostęp dp VPN mogą zyskać takie urządzenia, jak konsole, smart TV czy zestawy set-top box.

Równoczesne korzystanie z aplikacji dla Windows oraz rozszerzenie przeglądarki daje podwójną ochronę i znacznie zwiększa anonimowość. Nie jest to jednak rozwiązanie typu "podwójne VPN", które oferuje np. NordVPN. W ustawieniach aplikacji znajdziemy takie opcje, jak Anti-Social (usuwa przyciski sieci społecznościowych ze stron, które odwiedzasz), Proxy Time (maskuje czas komputera tak, aby był zgodny z czasem kraju, w którym znajduje się serwer), Split Personality (zapobiega śledzeniu) oraz Cookie Monster - niszczy wszystkie ciasteczka z sesji w momencie zamykania połączania lub przeglądarki.

Sieć działa ze średnią szybkością - do grania online nie polecamy, jeśli jednak ten aspekt nie jest najważniejszy, nie ma problemu. Da się spokojnie oglądać filmy i korzystać ze streamingu.

Anonimowość gwarantowana - ale czy do końca?

Windscribe deklaruje brak śledzenia poczynań użytkownika, aczkolwiek zlicza używany transfer. Logi z jego zapisem są resetowane co miesiąc, więc nie da się sprawdzić, jak wiele transferu wykorzystał użytkownik w przeszłości. Jednak zapisywane jest każdorazowe rozpoczęcie i zakończenie użytkowania sieci VPN, a także używane serwery (wraz z czasem połączenia). Dostawca twierdzi, że po trzech minutach logi te są kasowane. Lepiej wypada anonimowość przy kupowaniu abonamentu - można płacić kartą kredytową, PayPalem, PaymentWallem czy Bitcoinami. Przy zakładaniu konta podaje się tylko nick i hasło. Można - ale nie trzeba - podać swój e-mail.

Windscribe Pro to - pod względem działania - dobra, mocna sieć z pomysłowymi rozwiązaniami. Jeśli Windflix doczeka się stabilnej edycji i zostanie wprowadzony na stałe, będzie można spokojnie dodać tej sieci pół punktu. Jest ona dostępna dla PC, Mac, dystrybucji Linux (Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS), Androida oraz iOS. Producent zamieścił na swojej stronie nawet instrukcję ustawienia jej dla Kodi. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby ustawić VPN na ruterze (kilkadziesiąt wspieranych modeli). A za ile to wszystko? Plan roczny to 49 USD, miesięczny - 9 USD. Abonament możesz wykupić na tej stronie. Istnieje opcja darmowego testowania - jednak liczba lokalizacji ograniczona jest do 11, a transfer danych do 10GB miesięcznie.