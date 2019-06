Wiper Premium C-20 S to kosiarka automatyczna, oferująca szereg praktycznych funkcji. Jakich?

Wiper Premium C-20 S to robot koszący nowej generacji. Przeznaczony jest do obsługi większych powierzchni - nawet do 1800 m2. Zasilają go mocne baterie litowo-jonowe, które umożliwiają 2,5 h pracy non-stop. Dzięki łączności Bluetooth komunikują się z płytą główną urządzenia, co umożliwia optymalizację wykorzystania energii oraz powrót robota do stacji ładowania, gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej wskazanego poziomu. Podczas swojej pracy robot Wiper tworzy mapę terenu i zapamiętuje czas pracy dla każdego obszaru. Jest to możliwe dzięki wbudowanemu modułowi GPS. Został wyposażony w miękki zderzak, dzięki któremu skutecznie wykrywa przeszkody i zgrabnie je omija. Dzięki czteroramiennemu ostrzu ze stali nierdzewnej powinien dać sobie radę nawet z grubymi łodygami.

Wiper Premium C-20 S został wyposażony w dodatkowe funkcje, jak Geofence - jest to wirtualna granica obszaru koszenia, poza którą nie wyjedzie. Obsługę urządzenia usprawnia panel dotykowy, którym wprowadza się ustawienia. Jednym z parametrów są strefy koszenia - może zapamiętać do ośmiu. Możliwe jest także obsługiwanie kosiarki za pomocą aplikacji Wiper Connect. Dzięki niej można skonfigurować czas pracy robota, sprawdzić lokalizację (lokalizacja geograficzna), wyłączyć z pracy i/lub wskazać pracę na określonych obszarach w ogrodzie (GoAway), monitorować pracę robota i otrzymywać ostrzeżenia w przypadku kradzieży.

Podsumowując: Wiper Premium C-20 S to nowoczesny, niezwykle funkcjonalny robot ogrodowy, dzięki któremu zaoszczędzisz mnóstwo czasu na koszeniu większych powierzchni.